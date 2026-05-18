Euro NCAP: deze automerken beknibbelen bewust op veiligheid

Automerken die bewust beknibbelen op veiligheid en niet voor de maximale vijf sterren gaan: is dat niet levensgevaarlijk? Nee hoor, zegt de Nederlandse baas van Euro NCAP.

Als Euro NCAP de hoogste veiligheidsscore van vijf sterren uitdeelt, zijn automerken er als de kippen bij om dat wereldkundig te maken. Geen merk wil als onveilig te boek staan. Maar soms nemen ze genoegen met drie sterren of minder.

De sterren van Euro NCAP geven aan hoe veilig een auto is bij botsingen en in noodsituaties. Vijf sterren betekent dat hij zeer goed scoort op bescherming van volwassenen, kinderen en kwetsbare weggebruikers, én op rijhulpsystemen. Minder sterren wil niet zeggen dat de auto’s onveilig zijn, maar wel dat de veiligheidsmarge iets kleiner is.

Bewust minder veilig

De Nederlander Richard Schram is de baas van Euro NCAP en wilde Australische media weleens uitleggen waarom niet elk merk streeft naar vijf sterren. Volgens hem leveren bepaalde automerken bewust in op veiligheid om de prijzen laag te houden. Maar hij stelt bezorgde kopers meteen gerust, want de homologatieregels zijn zo streng dat alle auto’s aan een minimale veiligheidsstandaard voldoen.

“Dacia mikt niet op vijf sterren”, vertelt Schram. “De modellen scoren aanzienlijk beter dan de regelgeving vereist, maar het merk maakt duidelijke keuzes: ‘Dit systeem bouwen we niet in, want het is echt duur.’”

De Duster en de Bigster kregen drie sterren van Euro NCAP. Maar zelfs met één ster voldoet de auto aan de Europese veiligheidsnormen. Daardoor mag je ook met de kleine Dacia Spring, die niet verder kwam dan die ene ster, gewoon de weg op.

Kia en Honda vinden minder sterren ook goed

Sommige automerken bewaren de veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn voor de hoogste score voor duurdere uitvoeringen. Daarom hanteert Euro NCAP een dubbel ratingsysteem, zodat kopers kunnen zien welke versie veiliger is.

“Het is een bewuste keuze om bepaalde systemen niet standaard te monteren. Soms worden ze wel als optie aangeboden”, zegt Schram. “Dan kunnen we zo’n dubbele score geven en zeggen: als je een Dacia met vijf sterren wilt – ik geloof niet dat dit specifieke voorbeeld bestaat, maar stel – dan moet je dit pakket kopen.”

Dacia is niet het enige merk dat vijf sterren niet als topprioriteit heeft. “Honda heeft het gedaan, Kia ook, en ik weet dat Volkswagen dat bij kleinere modellen ook wil doen, omdat het zo duur is.”

De voorbeelden die Schram noemt, zijn onder meer de Honda HR-V en CR-V, die alleen in de rijkst uitgeruste uitvoeringen vijf sterren kregen. Ook de Kia K4 valt in die categorie: de basisversie kreeg vier sterren.