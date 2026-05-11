TEST Kia K4: zo rijdt de opvolger van een van de belangrijkste Kia's in Europa

Kia is slim bezig en serveert de opvolger van de Ceed in twee smaken: een volledig elektrische auto (EV4) en een benzineversie (K4). Hoewel de K4 pas in juni komt, rijden we stiekem even met een voorseriemodel.

De laatste keer dat de Kia Ceed werd vernieuwd, was alweer in 2018. Voor autobegrippen is dat laaang geleden. Hij ziet er dan ook een beetje ouderwets uit tussen alle nieuwe Kia-modellen. Maar dat duurt niet lang meer, want zijn opvolger staat klaar en maakt half april zijn showroomdebuut. Niet alleen het uiterlijk is nieuw, ook de typebenaming is anders. De naam Ceed verdween. We vragen ons nog steeds af wie ooit de afkorting Communauté Européenne European Design een goed idee vond, het acroniem van Ceed. Voor de opvolger werd uit een simpeler vaatje getapt, die heet gewoon K4. Je kunt hem zien als de benzineversie van de elektrische EV4, die in hetzelfde segment valt.

Niet compleet nieuw

Helemaal nieuw is de scherp getekende K4 niet: sinds de zomer van 2024 is hij al verkrijgbaar in Noord-Amerika. Toch oogt de concurrent van de Volkswagen Golf op alle fronten moderner dan zijn voorganger. Het stoere design van de K4 vinden we beter te hachelen dan dat van de elektrische EV4, maar over smaak valt niet te twisten natuurlijk … De dashboards lijken wel op elkaar, met één opvallend verschil: de automaat van de K4 heeft een knoeperd van een keuzehendel. Bij de EV4 zit aan de stuurkolom een handzaam hendeltje. De K4 heeft ook nog een paar logisch geplaatste fysieke knoppen.

De zitpositie is uitstekend en de bewegingsvrijheid royaal. Het is jammer dat de hoofdruimte in de slechts 1,44 meter hoge K4 niet overvloedig is, zeker achterin niet. De afwerking is wel typisch Kia en dus valt er weinig te mekkeren. Dat doen we wel over de materialen. Hoewel de verschillende delen netjes op elkaar aansluiten, heeft Kia duidelijk niet bij de duurste plasticleveranciers geshopt. Vooral de deurpanelen, grotendeels uitgevoerd in krasgevoelig hard plastic, laten zien dat ook bij Kia de boekhouders kritisch meekijken bij de ontwikkeling.

Verrassend dynamisch

Toen het rijkarakter van de K4 aan de beurt was, werden de boekhouders vermoedelijk naar de kantine gestuurd. De rijgeigenschappen zijn namelijk prima voor elkaar. Zoals we van de Ceed gewend waren, heeft de K4 een behoorlijk dynamisch karakter en houdt hij zich in snelle bochten opvallend goed staande. Dankzij de direct reagerende besturing voelt hij prettig aan en geeft hij duidelijk door wat er onder de wielen gebeurt. De vering en demping zijn bovendien prettig afgestemd. Ook zonder adaptieve dempers blijft de carrosserie op de meeste wegen mooi in balans en raakt hij niet snel van slag van grotere oneffenheden.

Onze eerste testkilometers maken we met het topmodel van de K4. De bekende 1.6 T-GDI benzinemotor met 180 pk is van het ouderwetse type en heeft geen mild hybrid-ondersteuning. Een zeventraps automaat met dubbele koppeling is standaard, hij functioneert naar behoren. Het enige minpunt bij deze korte eerste rijtest is dat de K4 traag op gang komt. Hier mis je die bescheiden boost van een mild hybride-aandrijflijn.

Ook als stationwagon

Van de K4 verschijnt niet alleen een hatchback, maar ook een stationwagon. Ze komen tegelijk op de markt. Een opvolger van de fraaie Proceed staat niet op de planning. Beide modellen komen, naast het topmodel met 180 pk, ook naar Nederland en België met een 115 pk sterke 1,0-liter driecilinder benzineversie (mild hybrid). Je kunt kiezen tussen een handbak met zes versnellingen of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. In december komt de Kia K4 ook als volledige hybride. De K4 met 1.0-liter driecilinder is te koop vanaf 33.995 euro. Afhankelijk van de uitvoering, kost de stationwagon 1500 of 2000 euro meer. Voor de volledigheid: de prijs van de elektrische EV4 hatchback is 37.695 euro.

Conclusie

De K4 is een waardig opvolger van de bekende Ceed. Hij is verrassend dynamisch, maar de Koreanen zijn het comfort niet uit het oog verloren. Omdat Europa nog niet klaar is om volledig elektrisch te gaan rijden, is het slim van Kia dat het een keuze biedt. Wie wil stekkeren, kiest de EV4. En wie dat niet aandurft, heeft aan de K4 een goed alternatief.