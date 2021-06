Eerste review: waarom je in de Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 4xe de vogels hoort fluiten

Wat is opvallend aan de Jeep Wrangler 4xe?

Ooit een Jeep Wrangler aan een laadpaal gezien? Wen er maar aan. De bekendste Jeep is een plug-in hybride geworden! Een 2,0-liter benzinemotor en twee elektromotoren zorgen samen voor 380 pk en 637 Nm en een elektrische actieradius van 50 kilometer. En het verbruik? 1 op 24,4, zegt Jeep.

Heel veel bleef wél hetzelfde: nog altijd krijg je standaard vierwielaandrijving, lage gearing, een tussenbak en een limited slipdifferentieel. Maar wees dus niet verbaasd als je deze opper-Jeep vanaf nu voorbij ziet rijden zonder dat je motorgeluiden hoort.



Wat is goed aan de Jeep Wrangler 4xe?

Zelfs mensen die op een elektrische Wrangler reageren als Cristiano Ronaldo op een blikje cola, zullen verbaasd zijn hoe soepel terreinrijden gaat. Je kunt het rechter pedaal beter doseren dan met een benzinemotor en het koppel is meteen beschikbaar. De motor hoeft geen hoge toerentallen te draaien om de auto veilig over onverharde paden te loodsen, wat normaliter in lage gearing wel het geval is.

In alle rust baan je je een weg door diepe moddersporen, rivierbeddingen en steile hellingen. Verwijder de stalen dakpanelen (niks elektrisch, bij de stoere Wrangler doe je dat nog gewoon met de hand) en hoor de vogels fluiten terwijl de Wrangler onmogelijke sprongen maakt. Dan merk je dat een elektrische auto misschien wel de ideale terreinwagen is. Al kun je, als je toch benzine wilt snuiven, nog altijd gebruikmaken van alleen de benzinemotor. Kies dan het eSave-rijprogramma.



Wat kan beter aan de Jeep Wrangler 4xe?

Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeuren over comfort op de snelweg, want daarvoor koop je de Wrangler Rubicon niet. Maar het onderstel en de grote offroad-banden zijn niet optimaal voor een verre snelwegrit. Verder oogt het dashboard een beetje gedateerd, zeker als je hem vergelijkt met zijn eeuwige concurrent, de hypermoderne Land Rover Defender.



Wanneer komt de Jeep Wrangler 4xe naar Nederland en wat is de prijs?

De Jeep Wrangler 4xe staat nog deze zomer in de showroom. Voordeel: door zijn lagere CO2-uitstoot is hij veel goedkoper geworden. De 272 pk sterke Wrangler 2.0T zónder elektromotor kostte 104.678 euro, maar die verdwijnt van het toneel. De prijs van de Wrangler plug-in hybride 80.690 euro – meer vermogen, minder betalen. Je houdt 23.988 euro in je zak.

Met deze prijs is hij goedkoper dan de Land Rover Defender plug-in hybrid (404 pk), die 84.145 euro kost. Al moet je wat ons betreft eigenlijk de Rubicon nemen, de Wrangler met de grootse terreinvaardigheden. Die kost 84.690 euro. In Nederland is de Wrangler alleen als vijfdeurs Unlimited te koop.



Wat vind ikzelf van de Jeep Wrangler 4xe?

Een auto als de Jeep Wrangler 4xe beoordeel je niet op zijn snelheid, niet op zijn comfort, zelfs niet op zijn gunstiger verbruik. Pas als je het asfalt verlaat, krijgen auto én bestuurder het pas echt naar hun zin. Terreinrijden zonder motorgeluid maakt de ervaring nog intenser, nu hoor je zelfs de kleinste druppel modder tegen de lak spatten en elk steentje tegen de robuuste onderkant tikken. Precies wat je wilt, eigenlijk.