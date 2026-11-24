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Voor het eerst staat er een auto van een Chinese fabrikant in het TÜV-Report, de grote Duitse ranglijst van auto's die bij de periodieke keuring worden afgekeurd. Een feestelijk debuut is het niet: van de 109 modellen in de ranglijst eindigt er maar één nog lager.



Het TÜV-Report 2027 komt van de TÜV-Verband, de belangenorganisatie van de Duitse keuringsinstanties. Die voeren de Hauptuntersuchung uit, de Duitse tegenhanger van onze apk. Een nieuwe auto moet daar na drie jaar voor het eerst langs en daarna om de twee jaar. Voor de nieuwe editie zijn zo'n 9,7 miljoen keuringen tussen juli 2025 en juni 2026 geanalyseerd.

Eerder schreven we al dat de Tesla Model Y in dat rapport voor het tweede jaar op rij hekkensluiter is: bij 18,5 procent van de exemplaren vonden de keurmeesters bij de eerste keuring een flink mankement. Maar direct boven de Tesla staat een nieuwkomer die minstens zoveel vragen oproept.

Ruim twee keer zo vaak afgekeurd

Die nieuwkomer is de MG4, een elektrische hatchback in het C-segment. MG is van oorsprong een Brits merk, maar de naam is al jaren in handen van het Chinese autoconcern SAIC. Bij de eerste keuring werd 16,0 procent van de MG4's afgekeurd. Daarmee bungelt de MG4 bijna helemaal onderaan de ranglijst, op plek 108 van de 109. Het gemiddelde van alle auto's uit het onderzoek ligt op 6,4 procent, nog niet de helft van de MG4.

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Remschijven roesten weg

Vooral de remschijven zijn een zwak punt: die keurden de keurmeesters bij 10,3 procent van de MG4's af, tegen gemiddeld 1,0 procent bij alle drie jaar oude auto's. Dat is een bekend probleem bij elektrische auto's. Die remmen vooral af op de elektromotor, die daarbij stroom terugwint, waardoor de remschijven weinig worden gebruikt en gaan roesten.

Een excuus voor MG is dat niet. Volgens de TÜV hebben lang niet alle elektrische auto's last van deze problemen. De elektrische Mazda MX-30 werd bij de eerste keuring bijvoorbeeld maar in 3 procent van de gevallen afgekeurd, goed voor de derde plek in de ranglijst. Bovendien hadden de gekeurde MG4's gemiddeld pas 37.000 kilometer gereden, tegen 47.000 kilometer gemiddeld voor alle drie jaar oude auto's.

Pijnlijke binnenkomer

Bij Tesla speelt volgens de TÜV ook gebrekkig onderhoud mee: het merk schrijft geen vaste onderhoudsbeurten voor, waardoor mankementen vaak pas bij de keuring aan het licht komen. Voor de MG4 noemen de keurders zo'n verklaring niet. Voor MG, dat het in Europa vooral moet hebben van scherpe prijzen, is het dan ook een nogal pijnlijk debuut.

Opvallende modellen uit de ranglijst

Auto's bij hun eerste keuring, na drie jaar. Gemiddeld wordt 6,4 procent afgekeurd.

Plaats (van 109) Model Afgekeurd 1 Mazda CX-60 2,3 procent 2 Mercedes GLA 2,9 procent 3 Mazda MX-30 3,0 procent 5 Audi Q8 e-tron 3,2 procent 16 Hyundai Ioniq 5 4,2 procent 66 Cupra Born 6,2 procent 71 Skoda Enyaq 6,5 procent 79 Volkswagen ID.3 6,9 procent 83 Volkswagen ID.4/ID.5 7,0 procent 102 Renault Megane E-Tech 10,0 procent 106 Dacia Spring 11,1 procent 107 Tesla Model 3 12,5 procent 108 MG4 16,0 procent 109 Tesla Model Y 18,5 procent

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