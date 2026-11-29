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Peugeot wil het ouderwetse rijplezier waar het ooit synoniem voor was terugbrengen in de showroom, te beginnen met de E-208 GTi. Wij doken in het verleden van het Franse merk en vonden de leukst brullende leeuwtjes. Deel 1 van een bloemlezing.

604 GTI 1984-1985

De eerste Peugeot met GTi-badge is bepaald niet de auto die je verwacht, want die eer krijgt deze enorme, luxe en inmiddels een beetje vergeten sloep. De GTi-versie van de 604 verscheen in 1983, toen het model al op zijn laatste benen liep. Onder de lange kap huisde een 2,8 liter grote V6-motor, goed voor ongeveer 150 pk. Daarmee snelde het slagschip naar een bescheiden topsnelheid van 185 km/h, maar dat was dan ook het enige aan de auto dat naar sportiviteit neigde. In 1985 viel het doek voor de toen tien jaar oude limousine, het productie-aantal van het GTi-model bleef steken op zo’n 3.000.

505 Turbo Injection E 1984-1985

Van de 505 verschenen een snelle Ti, een GTi en een V6, maar als Turbo Injection was de 505 op z’n wildst. Peugeot moest er 5000 bouwen voor de homologatie van een race-505 waarvoor in Frankrijk halverwege jaren ’80 een merkencup bestond, de 505 Turbo Trophy. Daarvoor werd een 2,2-liter Chrysler viercilinder motor voorzien van een turbo en dat samenspel was goed voor 160-180 pk, afhankelijk van de uitvoering. Een top van 210 km/h en een accelaratie van 0-100 km/h in minder dan 9 seconden waren dik 40 jaar geleden uitstekende waarden.

205 Turbo 16 1984

De 205 GTi is het icoon, maar de Turbo 16 is de 205 der 205’s. Om aan de Group B-klasse van het wereldkampioenschap rally te mogen deelnemen, moesten fabrikanten minimaal 200 zogenaamde ‘homologatiespecials’ bouwen van hun rallywagens, geschikt voor de straat. De T16 léék op een 205, maar had onderhuids nauwelijks overeenkomsten. De motor, die dwars achterin lag, had het sterkere dieselblok van de XAD als basis, voorzien van een 16-kleps kop en een turbo van KKK. De handgebouwde 205 Turbo 16 was meer dan drie keer zo duur als de 205 1.9 GTi, maar had slecht 70 pk meer (200 in totaal). Toch was het achteraf een slimme investering, want straatversies leveren nu makkelijk 250.000 – 300.000 euro op.

309 GTi16 1990-1991

De 309 GTi stond altijd een beetje in de schaduw van de 205 GTi, maar Peugeot maakte daar eind jaren tachtig korte metten mee. Nadat de 1,9-liter achtklepper met 130 pk door de katalysator een deel van zijn vermogen verloor, kreeg de 309 GTi-16 de zestienkleps 1,9-liter uit de 405 Mi16. Het resultaat was 160 pk in een auto die minder dan 1000 kg woog. Daarmee veranderde de wat vreemde 309 in een serieus scheurijzer. De combinatie van het hoge specifieke vermogen, het lage gewicht en de directe besturing maakt de GTi-16 tot een van de minder bekende, maar zeer interessante sportieve Peugeots uit de jaren negentig.

405 T16 1992

Negen jaar na de 205 T16 verscheen de 405 T16, maar die was lang niet zo extreem als z’n giftige broertje. Het vermogen bedroeg 200 pk en kortstondig 220 pk met de overboostfunctie. Dankzij vierwielaandrijving en een elektronisch geregeld sperdifferentieel kwam de voor die tijd enorme hoeveelheid koppel (324 Nm) goed op de weg. De top-405 was met een prijs van 80.000 gulden een peperdure Peugeot en geen verkooptopper. Na 1046 exemplaren stopte de productie en hoewel zeldzaam is de 405 T16 een verrassend betaalbare youngtimer. Verwar de T16 overigens niet met de 405 Turbo 16, dat was een rallywagen waarmee Peugeot in 1989 en 1990 Parijs-Dakar won.

