TEST - De enige mooie SUV-coupé werd niet alleen beter, maar ook goedkoper

Tests

De Peugeot 408 heeft een subtiele opfrisbeurt ondergaan en is goedkoper geworden. Hij is comfortabel en stil, maar aan sommige dingen merk je dat de jaren beginnen te tellen.

We zijn over het algemeen geen fan van auto's die twijfelen of ze nu een SUV of een coupé willen zijn. De Peugeot 408 is een zeldzame uitzondering. Meteen bij z'n introductie in 2023 vonden we 'm al mooi, bovendien had de binnenruimte nauwelijks te lijden onder de elegant aflopende daklijn. Niks meer aan doen, toch?

Natuurlijk is Peugeot na drie jaar wel degelijk aan de slag gegaan, maar de wijzigingen zijn niet zo ingrijpend. De vernieuwde 408 kreeg een kleine vermogensboost van 15 pk en levert nu 239 pk. Dat de Fransen dit in de typebenaming gemakshalve afronden naar ‘240’, rekenen we goed. Uiterlijk herken je de vernieuwde 408 vooral aan de nieuwe dagrijverlichting in ‘drieklauw-design’, dat ook terugkeert in de achterlichten. Daarmee loopt-ie in de pas met de Peugeot 308, die vorig jaar al werd vernieuwd.

Daarnaast zijn het logo en de merknaam voortaan verlicht, en is er een opvallende nieuwe kleur ‘Flare Green’, die afhankelijk van het licht van groen naar geel kleurt. Opvallend (en fijn voor het saaie, grijze Nederlandse wagenpark): voor deze lak rekenen de Fransen geen meerprijs.

Langzaam opladen

We kiezen voor de plug-in hybride 408 en kijken meteen hoeveel elektrische kilometers-ie ons voorschotelt. Als de batterij van 17,4 kWh volledig is opgeladen, zijn het er 70 volgens het display. Dat is minder dan de WLTP-opgave van 77 tot 79 kilometer, wat ook al geen waarde meer is waarmee je anno 2026 vooraan loopt. 100 kilometer of meer is de norm. Ook de laadtechniek loopt flink achter; je komt niet verder dan 7,4 kW en daarvoor moet je nog 400 euro bijbetalen ook, want de standaard boordlader gaat tot 3,7 kW. Alleen de duurste GT Exclusive (49.590 euro) heeft standaard 7,4 kW.

Onze route voert door Provençaalse dorpjes en over landwegen, met tussendoor af en toe een stuk snelweg. De 408 weet snelheid en comfort overtuigend te combineren. Het geluidsniveau is bijzonder laag, mede dankzij akoestisch glas en de effectieve isolatie van wind- en bandengeluid. Uiteraard profiteer je het meeste van de rust in de elektrische stand.

Maar ook wanneer de 180 pk sterke benzinemotor bijspringt, blijft het aangenaam stil. Alleen bij hoge toeren klinkt hij wat sportiever. Het gaat overigens om de bekende 1.6-turbomotor die PSA ooit samen met BMW ontwikkelde. Dat was aanvankelijk een Frans-Duits zorgenkind, met een hoog olieverbruik en een distributieketting die vaak de geest gaf. Later werd-ie flink verbeterd.

Peugeot 408 in prijs verlaagd

De samenwerking tussen de benzinemotor en de 125 pk sterke elektromotor verloopt soepel, zoals ook het schakelen van de zeventraps transmissie met dubbele koppeling zonder schokken gaat. In de sportstand reageert de bak directer en iets minder verfijnd. Met een systeemkoppel van 360 Nm komt de 408 vlot van zijn plek en de prestaties zijn keurig: 0-100 km/h in 7,5 seconden en een topsnelheid van 233 km/h. Elektrisch rijden kan tot 135 km/h. Ondanks de 20-inch wielen weten de vering en demping prima raad met een slecht wegdek. Ook lange oneffenheden worden moeiteloos verwerkt en in krappe straatjes blijft de 408 prettig wendbaar.

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De 408 wordt geleverd met de i-Cockpit van Peugeot, met het kleine stuur. Dat gaat binnenkort naar de eeuwige jachtvelden, maar de 408 heeft 'm nog. Afhankelijk van je zithouding en de stand van het stuur verdwijnt een deel van de instrumenten uit het zicht. Verder hadden de stoelen voor langere bestuurders iets meer ondersteuning voor hun bovenbenen mogen bieden.

De boordcomputer stemt weer milder: na 100 kilometer in het hybride-programma noteert hij een gemiddeld verbruik van 2,8 l/100 km, met nog zes kilometer elektrische actieradius over. Als we onze testrit samenvatten, krabbelen we 'aangename en ontspannen rit' in ons notitieboekje. Het beste nieuws bewaren we voor het laatst: de 408 PHEV is meer dan 4000 euro in prijs verlaagd en kost nu nog 42.550 euro. Er is ook een elektrische 408 (41.550 euro), en een mild hybrid (40.550 euro).



Conclusie

De 408 is en blijft een van de mooiste SUV-coupés. Een sterk punt is dat-ie met drie verschillende aandrijflijnen leverbaar is. Met het vermogen, de prestaties en het comfort zit het wel goed. De Plug-in-Hybrid verdient echter een grotere batterij.