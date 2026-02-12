Deze chique plug-in hybride werd bijna 4500 euro goedkoper - maar er is een addertje

Nieuws

De Peugeot 408 heeft een subtiele opfrisbeurt ondergaan en is over de gehele linie goedkoper geworden. Daarbij spant de plug-in hybride de kroon. Die ging zelfs 4360 euro in prijs omlaag! Wat is het addertje?

We zijn over het algemeen geen fan van auto's die twijfelen of ze nu een SUV of een coupé willen zijn. De Peugeot 408 is een zeldzame uitzondering. Meteen bij z'n introductie in 2023 vonden we 'm al mooi, bovendien had de binnenruimte nauwelijks te te lijden onder de elegant aflopende daklijn. Niks meer aan doen, toch?

Subtiele wijzigingen

Daar was Peugeot het niet mee eens. Begin dit jaar voorzag het de 408 van een zeer subtiele facelift. Daarmee loopt-ie in de pas met de eveneens opgefriste Peugeot 308. De verlichting in de neus werd iets uitbundiger, maar blijft - ondanks een eveneens verlicht merklogo - ver weg bij overdadige blingbling.

Aan de achterkant moest het leeuwenlogo plaatsmaken voor de merknaam. Die is verlicht en voldoet dus aan de modetrends van 2026. Verder voegde Peugeot een paar nieuwe velgdesigns en een nieuwe kleur - flare green - toe.

Elektrische actieradius 408 Plug-in Hybrid

Vaak gaan facelift ook gepaard met technische wijzigingen, maar daar is bij de Peugeot 408 nauwelijks sprake van. De 408 Plug-in Hybrid houdt dezelfde specs. Hij is nog steeds 240 pk sterk, houdt ook dezelfde elektrische actieradius van 85 kilometer. Dat was een paar jaar geleden prima, maar anno 2026 loop je er niet mee vooraan.

Prijs Peugeot 408 (2026)

Maar goed, de 408 Plug-in Hybrid is dan ook 4360 euro in prijs verlaagd en kost nu nog 41.990 euro. Daarmee is-ie goedkoper dan de Audi A3 Sportback 40 TFSI e (204 pk, 43.990 euro) en de Volkswagen Tiguan 1.5 TSI e-Hybrid met dezelfde aandrijflijn (52.490 euro).

Groot voordeel van de Duitsers: een elektrisch bereik van 125 tot 146 kilometer en de mogelijkheid om met 50 kW te snelladen. Bij de Peugeot kom je niet verder dan 7,4 kW en daarvoor moet je nog 400 euro bijbetalen ook, want de standaard boordlader gaat tot 3,7 kW. Alleen bij de GT Exclusive (48.490 euro) is de zwaardere boordlader standaard.

Wil je een Peugeot 408 met een veel grotere elektrische actieradius? Dan kun je kiezen voor de volledige elektrische E-408. Met z'n 58,2KWh-batterij brengt-ie je volgens de WLTP-cyclus 456 km ver.

Het motorvermogen ging omhoog van 210 naar 213 pk, de prijs ging juist omlaag van 42.980 naar 40.990 euro. Helaas is een warmtepomp bij de Allure en GT een optie van 700 euro. Bij de GT Exclusive zit-ie bij de prijs van 47.490 euro inbegrepen.

De goedkoopste Peugeot 408 is de 145 pk sterke Hybrid, in feite een mild hybrid. Vanaf 39.990 euro is-ie van jou en je hoeft in elk geval niet extra te investeren in een warmtepomp of een zwaardere boordlader ...