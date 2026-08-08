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Peugeot probeert de rug te rechten en de slechte jaren achter zich te laten. De plannen worden steeds concreter. Zo komen er zeven nieuwe modellen aan de komende vier jaar, moet de kwaliteit omhoog en komt er een vierkant stuur. Hoe dat rijdt? Bekijk de video in het artikel.

Begin deze zomer presenteerde Stellantis zijn reddingsplan. Vier van de veertien merken van het enorme Stellantis-concen krijgen een voortrekkersrol. Peugeot is er een van, naast Fiat, Jeep en RAM. Dat betekent dat het ooit zo prestigieuze Franse merk voorrang krijgt bij de introductie van belangrijke nieuwe technologie.

Nieuwe Peugeot 208 (2027)

De Peugeot 208 is een van de belangrijkste modellen van het merk, dit model is dringend aan vervanging toe. Hij staat al sinds 2019 in de prijslijst. De elektrische 208 krijgt in 2027 eindelijk een opvolger. Vervolgens is in 2028 de elektrische Peugeot 2008 aan de beurt.

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Maar eerst komt van de oude Peugeot 208 nog een GTi-versie. Dat is rijkelijk laat ... de reden is dat zo’n model tot twee jaar geleden niet concreet voorkwam in de plannen van het merk. Pas toen de huidige baas Alain Favey in 2024 aanmonsterde als directeur van Peugeot, ging het ontwikkelteam direct aan de slag. Favey beschouwt ‘GTi’ als één van de pijlers van het merk en het opnieuw leven inblazen van de badge - en alles waar deze voor staat - was een van de eerste besluiten die hij nam. In het artikel hieronder lees je er alles over.

Nieuw platform, primeur is voor Peugeot

De elektrische 208 komt op het STLA One-platform voor EV's te staan. Twee miljoen modellen van Stellantis krijgen dit platform, maar de 208 krijgt de primeur. “De huidige 208 en 2008 blijven als auto’s met verbrandingsmotor en hybride-aandrijving in het gamma,” zegt de Peugeot-baas. Ze krijgen wel een facelift, zodat ze niet te bedaagd ogen naast de gloednieuwe elektrische 208. Hoe de 208 eruit gaat zien, laat de Polygon conceptcar al een klein beetje zien. Wij liepen een rondje om de concept en reden een rondje met een 2008 met het hetzelfde vierkante HyperSquare stuur dat ook in de Polygon zit), zie onderstaande video.

Nieuwe 408 wordt heel bijzonder

Het Britse AutoExpress wist bij Favey nog wat informatie over nieuwe modellen los te peuteren: “Vervolgens introduceren we in het C-segment drie nieuwe modellen, als opvolgers van de 308 hatchback, 308 SW en 408.”

Over die voorkeursstatus van Peugeot wil Favey ook wel iets kwijt. Want wat houdt het precies in? “Die is gebaseerd op onze omvang: Peugeot verkoopt jaarlijks 1,1 miljoen auto’s en we hebben de ambitie om in 2030 1,5 miljoen exemplaren te verkopen,” legt Favey uit. “Daarnaast speelt onze omvang een rol. Daardoor kunnen we extra kosten beter opvangen dan een merk met kleinere verkoopvolumes."

Faveys masterplan om Peugeot te redden is gebaseerd op opvallend design en ongebruikelijke carrosserievormen. “De Peugeot 408 is bijvoorbeeld deels sedan, deels SUV; het is iets nieuws." Mogelijk wordt de filosofie achter de 408 ook bij andere modellen toegepast. Als het maar afwijkend is.

Ode aan de Peugeot 205

Favey vervolgt: “Het is voor mij belangrijk dat mensen bij de eerste aanblik van iedere nieuwe Peugeot binnen een tiende van een seconde kunnen zeggen: ‘Dat kan alleen maar een Peugeot zijn.’ Tegen ons ontwerpteam zeg ik voortdurend: ‘Breng me auto’s die onmogelijk een Hyundai, Kia of iets anders kunnen zijn.’ Onze modellen moeten opvallen.”

Alan Favey noemt dit de Feline Future-designtaal. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verdere ontwikkeling van de lichtsignatuur. Een reeks verticale, klauwachtige lichtstrepen wordt horizontaal geplaatst, als verwijzing naar de kunststof strips op de achterklep van de 205 GTi. Met die knipogen naar het erfgoed denkt Favey meteen een troef in handen te hebben in de strijd tegen tegen de Chinese merken. Die kunnen niet op oude roem teren en moeten het hebben van hun scherpe prijzen.

Einde van de nachtmerriemotor

Verder wil Favey de kwaliteit verbeteren. Dat is nodig, veel Peugeot-klanten worden nog badend in het zweet wakker vanwege de problemen met de 1.6 THP-motor (samen met BMW ontwikkeld) of de 1.2 PureTech-driecilinder. De 208 en 2008 krijgen een nieuwe 1,2-liter benzinemotor met turbo, waarmee bijna 2,5 miljoen testkilometers zijn gemaakt. Daarmee wil Peugeot een nieuw motorisch debâcle voorkomen.