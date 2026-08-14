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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Hyundai ons verraste met een model dat nóg beter én goedkoper werd. Met het nieuws dat het risico op snelheidsboetes sterk gaat toenemen, waren we dan weer minder blij. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

+ Top - Zeven nieuwe Peugeots van topkwaliteit op komst

Peugeot probeert de rug te rechten en de slechte jaren achter zich te laten. De plannen worden steeds concreter. Zo komen er zeven nieuwe modellen aan de komende vier jaar, moet de kwaliteit omhoog en komt er een vierkant stuur. Hoe dat rijdt? Bekijk de video in het artikel.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

+ Top - Dit onbekende trucje maakt je snikhete auto snel koeler

Een auto die een middag in de volle zon heeft gestaan, kan vanbinnen tientallen graden warmer zijn dan buiten. Sleutels van veel auto's hebben een functie die dat probleem snel verhelpt.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

+ Top - Deze fijne EV wordt veel goedkoper én komt verder

In 2023 riepen wij de opvallende Hyundai Ioniq 6 uit tot onze Auto van het jaar. Daarna zijn we hem een beetje vergeten. Hyundai blaast de fijne EV nieuw leven in, met een aangepast design, een groter rijbereik én een lagere prijs.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

- Flop - Risico op snelheidsboetes binnenkort verdubbeld - dit is waarom

Veel automobilisten vertrouwen op een flitsapp om boetes voor te snel rijden te voorkomen. Die zekerheid staat binnenkort op losse schroeven. Oppassen geblazen voor notoire hardrijders, dus!

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

- Flop - Toyota- en Lexus-rijders schrikken van gek hybride-probleem

Toyota en Lexus behoren sinds jaar en dag tot de meest betrouwbare automerken. Garantie voor vele zorgenvrije kilometers, zou je zeggen. Toch laten opvallend veel hybride Toyota’s en Lexussen hun berijders schrikken. Dit is er aan de hand.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)

- Flop - Deze elektrische auto ging als de brandweer; nu met spoed terug naar garage

In 2020 en 2021 ging deze EV als warme broodjes over de Nederlandse toonbanken. Nu moet hij met spoed terug naar de dealer, want er is sprake van brandgevaar.

Lees ook Nederlands populairste auto van 2020 moet met spoed naar de dealer wegens brandgevaar
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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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