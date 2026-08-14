Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2026)
Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Hyundai ons verraste met een model dat nóg beter én goedkoper werd. Met het nieuws dat het risico op snelheidsboetes sterk gaat toenemen, waren we dan weer minder blij. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.
+ Top - Zeven nieuwe Peugeots van topkwaliteit op komst
Peugeot probeert de rug te rechten en de slechte jaren achter zich te laten. De plannen worden steeds concreter. Zo komen er zeven nieuwe modellen aan de komende vier jaar, moet de kwaliteit omhoog en komt er een vierkant stuur. Hoe dat rijdt? Bekijk de video in het artikel.
Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km.
+ Top - Dit onbekende trucje maakt je snikhete auto snel koeler
Een auto die een middag in de volle zon heeft gestaan, kan vanbinnen tientallen graden warmer zijn dan buiten. Sleutels van veel auto's hebben een functie die dat probleem snel verhelpt.
+ Top - Deze fijne EV wordt veel goedkoper én komt verder
In 2023 riepen wij de opvallende Hyundai Ioniq 6 uit tot onze Auto van het jaar. Daarna zijn we hem een beetje vergeten. Hyundai blaast de fijne EV nieuw leven in, met een aangepast design, een groter rijbereik én een lagere prijs.
- Flop - Risico op snelheidsboetes binnenkort verdubbeld - dit is waarom
Veel automobilisten vertrouwen op een flitsapp om boetes voor te snel rijden te voorkomen. Die zekerheid staat binnenkort op losse schroeven. Oppassen geblazen voor notoire hardrijders, dus!
- Flop - Toyota- en Lexus-rijders schrikken van gek hybride-probleem
Toyota en Lexus behoren sinds jaar en dag tot de meest betrouwbare automerken. Garantie voor vele zorgenvrije kilometers, zou je zeggen. Toch laten opvallend veel hybride Toyota’s en Lexussen hun berijders schrikken. Dit is er aan de hand.
- Flop - Deze elektrische auto ging als de brandweer; nu met spoed terug naar garage
In 2020 en 2021 ging deze EV als warme broodjes over de Nederlandse toonbanken. Nu moet hij met spoed terug naar de dealer, want er is sprake van brandgevaar.
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