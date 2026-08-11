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Waarom de kans dat jij een boete krijgt twee keer zo groot wordt (zelfs met flitsapps)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Waarom de kans dat jij een boete krijgt twee keer zo groot wordt (zelfs met flitsapps)

Veel automobilisten vertrouwen op een flitsapp om een boete te voorkomen. Die zekerheid staat binnenkort op losse schroeven.

Het Openbaar Ministerie kondigde deze zomer een forse uitbreiding aan van de geautomatiseerde verkeershandhaving in Nederland. De komende jaren, tot 2030, breidt het aantal locaties waar automobilisten gecontroleerd kunnen worden fors uit, met een duidelijk doel: de pakkans flink verhogen.

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Van 650 naar 1450 locaties

Concreet gaat het aantal locaties voor automatische verkeershandhaving van 650 naar minstens 1450, een ruime verdubbeling. Voor automobilisten betekent dat dus dat de pakkans flink toeneemt.

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Je flitsapp wordt minder betrouwbaar

Een vaste flitspaal weet je vaak wel te staan, maar op een groot deel van de nieuwe locaties worden mobiele flexflitsers ingezet. Die staan niet op een vaste plek en zijn daardoor lastig te voorspellen, waardoor een flitsapp je steeds minder vaak op tijd kan waarschuwen.

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Ook je telefoon wordt in de gaten gehouden

Een deel van de nieuwe camera's, de zogeheten focusflitsers, meet niet de snelheid maar herkent via slimme beeldherkenning of je met je telefoon in de hand rijdt. Het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur steeg daardoor al van 165.408 in 2024 naar 248.020 in 2025, en dat aantal loopt met de nieuwe camera's verder op. De Schatkist werd flink gespekt, want de boete was vorig jaar 430 euro.

De uitbreiding is een langzaam proces dat tot 2030 doorloopt, maar de eerste locaties zijn al in gebruik. 

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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