Deze verborgen functie op je autosleutel lucht een snikhete auto in seconden

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Een auto die een middag in de volle zon heeft gestaan, kan vanbinnen tientallen graden warmer zijn dan buiten. Sleutels van veel auto's hebben een functie die dat probleem in een paar tellen oplost, en die bijna niemand kent.

De gebruikelijke tips zijn bekend: parkeer in de schaduw, leg een zonnescherm achter de voorruit of zet de ramen op een kier voor je wegloopt. Handig, maar het vergt voorbereiding, en wie daar niet aan denkt, stapt een broeierig hete auto in. Wat weinig automobilisten weten, is dat de oplossing letterlijk al in hun broekzak zit.

Zo activeer je de functie

Bij veel auto's volstaat het om de ontgrendelknop op de sleutel een paar seconden ingedrukt te houden. Alle ramen zakken dan tegelijk naar beneden, voordat je bent ingestapt of het contact hebt aangezet. De truc werkt ook andersom. Houd je de sluitknop wat langer ingedrukt, dan gaan alle ramen weer automatisch dicht.

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Niet elke auto heeft 'm

De functie staat bekend als comfortopening en zit al decennia in sommige modellen. De Volkswagen Golf 3 uit de jaren negentig had het al aan boord is en ook in de huidige generatie wordt het geleverd. Ook BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Peugeot en Volvo hebben een eigen variant, al gebruikt niet elk merk dezelfde naam.

Bij BMW heet het Comfort Access, waarmee de ramen zowel met de ontgrendel- als de vergrendelknop bediend worden. Mercedes-Benz breidt de functie bij sommige uitvoeringen uit met het schuifdak en zelfs de ventilatie van de bestuurdersstoel, en Toyota biedt op bepaalde modellen dezelfde mogelijkheid voor ramen en een eventueel panoramadak. Bij Peugeot en Volvo heet de gesloten variant comfortsluiting.

Niet elke auto ondersteunt de functie, en soms staat hij standaard uitgeschakeld. In dat geval moet je 'm eerst activeren via het instellingenmenu van het infotainmentsysteem of de boordcomputer.

Het loont sowieso de moeite om de handleiding van je eigen auto er even op na te slaan, want lang niet elk merk adverteert met deze functie, terwijl hij soms 'gewoon' aan boord is.

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