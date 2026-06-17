Dommage! De nieuwe Peugeot E-208 GTi wordt géén koopje

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De Nederlande prijs van de Peugeot E-208 GTi is bekend. Na achterlating van 41.990 euro mag je je eigenaar noemen van de krachtigste Peugeot GTi ooit. Je moet wel snel zijn, want de oplage is gelimiteerd ...

Op vrijdag 11 juni, aan de vooravond van de 24 uursrace van Le Mans, toonde Peugeot de productieversie van de nieuwe E-208 GTi op het beroemde circuit. Na jarenlange droogte komt er eindelijk weer een Peugeot met het iconische label, volledig elektrisch ditmaal.

Minder snel dan de 205 GTi

Voor de sportieve kuur put het Franse merk uit de techniek van snelle Stellantis-broertjes, aangevuld met de kennis van de Peugeot Sport-afdeling. Het resultaat is een EV-bommetje met 281 pk en een acceleratie van 0-100 km/h in 5,5 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/h, nota bene 20 kilometer minder snel dan de originele 205 GTi met 1.9 motor. Met de 51 kWh accu kom je zo'n 375 km ver. Dankzij speciaal ontwikkelde koeling van het batterijpakket blijft de accu presteren als je flink doortrapt, al zal dit niet veel bijdragen aan je bereik.

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GTi verschijnt laat op het bal

We mogen best stellen dat Peugeot, dat een lange historie kent op het gebied van snelle auto’s, met de E-208 GTi laat op het hot-hatchfeestje verschijnt. Stalgenoten Lancia en Alfa Romeo bieden al een B-segmenter-met-pit en ook Opel komt met een extra vlotte Corsa. Ondertussen biedt concurrent Alpine de A290 en kun je ook bij Volkswagen en Cupra terecht voor elektrische bommetjes, al heeft de E-208 GTi zo’n 60 pk meer dan die modellen.

Belangrijke pijler voor Peugeot

De reden dat de GTi nu pas arriveert is dat zo’n model tot twee jaar geleden niet concreet voorkwam in de plannen van het merk. Pas toen Alain Lavey in 2024 aanmonsterde als directeur van Peugeot, ging het ontwikkelteam direct aan de slag. Lavey beschouwt ‘GTi’ als één van de pijlers van het merk en het opnieuw leven inblazen van de badge - en alles waar deze voor staat - was een van de eerste besluiten die hij nam.

Geheime saus

“De techniek was al door onze partners ontwikkeld,” vertelt Lavey. Qua specs verschilt de GTi dan ook nauwelijks van Lancia Ypsilon HF, Alfa Romeo Junior Elletrica Veloce en de eveneens aangekondigde Opel Corsa GSE. “Maar we hebben er wel een typische Peugeot GTi van gemaakt,” benadrukt Agnes Tesson, senior vice president Head of Peugeot Products. Hoe? “Dat is een geheime saus,” lacht ze. “Het is een combinatie van designelementen en technische en dynamische capaciteiten.”

Aangepakt door Peugeot Sport

Designelementen naar de originele GTi, zoals rode details en de gordels, het tapijt en andere kwinkslagen, zijn nadrukkelijk aanwezig zonder schreeuwerig te worden. Qua techniek pakten de technici van Peugeot Sport het e-CMP platform van Stellantis zo aan dat de auto dat échte GTi-gevoel moet geven. Daarvoor monteerde Peugeot Sport onder andere hydraulische veerstops, een mechanisch sperdifferentieel en een stabilisatorstang. Tevens staat de GTi 25 mm lager op het asfalt én is de spoorbreedte vergroot.

De E-208 GTi is leverbaar in 7 kleuren en is vanaf vandaag te bestellen voor 41.990 euro. Heel veel opties kun je niet aanvinken, op een panoramadak, sportievere banden en een leuke lakkleur na. Peugeot belooft een ‘gelimiteerde oplage’, maar wil niet verduidelijken hoe gelimiteerd.