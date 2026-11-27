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De elektrische Skoda Peaq is leverbaar met zeven zitplaatsen. Daar moet je wel voor bijbetalen en de grootste batterij is ook niet gratis. Hoe zit dat bij de concurrentie?

De basisprijs van 49.990 euro is aanlokkelijk, maar we ontkomen er niet aan om extra geld uit te trekken voor de derde zitrij en een grotere batterij. Voor grote gezinnen is het accupakket van 91 kWh nodig om het aantal laadstops tot een minimum te beperken. Anders moet de hele bups de auto uit en weer in en dat is tijdrovend. In zulke situaties is de elektrische achterklep handig (want armen vol spullen of kinderen) en de 360-gradencamera geeft je ogen in je oren (en je achterhoofd). Om de kathedraal op wielen warm te stoken op een energiezuinige manier, vinken we de warmtepomp aan.

Skoda Peaq 90

(646 km, 91 kWh, 286 pk)

Business Edition: 54.990 euro

Derde zitrij: 1190 euro

Warmtepomp: 1090 euro

Elektrische achterklep: standaard

360-gradencamera: 1590 euro

Totaalprijs: 58.860 euro





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Duurder: Peugeot E-5008

De elektrische Peugeot 5008 beschikt standaard over zeven zitplaatsen en de Long Range­batterij is lekker groot (97 kWh). Dat je uiteindelijk toch 300 euro duurder uit bent, komt door de forse meerprijs van de GT-uitvoering ten opzichte van de basisversie (53.150 euro). En ook bij Peugeot moet de warmtepomp van de optielijst komen – alleen de topversie van 62 mille heeft ’m standaard.

Peugeot E-5008

(677 km, 97 kWh, 231 pk)

GT 230 Long range: 57.450 euro

Derde zitrij: standaard

Warmtepomp: 900 euro

Elektrische achterklep: standaard

360-gradencamera: 800 euro

Totaalprijs: 59.150 euro

Duurder: Mercedes GLB

De Mercedes GLB staat in dit artikel als reminder dat je voor dergelijke bedragen ook in een echte Mercedes kunt rijden. Sterker nog, als je je niet laat verleiden door smakelijke extra’s zoals het Burmester­audiosysteem of het MBUX Superscreen en je strikt aan het boodschappenlijstje houdt, zit je totaalprijs tussen die van de Skoda en de Peugeot. Wie had dat gedacht?

Mercedes GLB Electric

(632 km, 85,5 kWh, 272 pk)

250+ Business Solution: 57.184 euro

Derde zitrij: 1331 euro

Warmtepomp: standaard

Elektrische achterklep: standaard

360-gradencamera: 605 euro

Totaalprijs: 59.120 euro

Goedkoper: Tesla Model Y

Er is één versie van de Tesla Model Y die je kunt bestellen met twee extra stoeltjes: de Premium Long Range AWD. Zijn prijs van 54.990 euro is even schrikken, aangezien het ‘showroomlokkertje’ maar 40.990 euro kost. En 2500 euro voor een (krappe) derde zitrij is ronduit duur. Maar dan is het geld uitgeven ook klaar; de rest van de functies heeft-ie standaard.

Tesla Model Y

(622 km, ca. 80 kWh, 514 pk)