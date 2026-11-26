Tests

Bij deze twee Opels krijg je het gevoel met een twee-eiige tweeling op pad te zijn. Ze lijken op elkaar, maar terwijl de Astra Electric stil en rustig is, blijkt de Astra Plug-in Hybrid behoorlijk levendig.

Ook na de facelift van afgelopen voorjaar blijft het motorenaanbod van de Opel Astra gevarieerd. Naast de volledig elektrische Astra Electric met 156 pk kun je ook een plug-inhybride met 196 pk aanschaffen. Die twee blijken - iets wat we niet hadden zien aankomen - een heel verschillend karakter te hebben. Er is ook nog een mild hybrid benzinemotor met 145 pk, maar die laten we buiten beschouwing in dit vergelijk.

De Astra Electric is te koop vanaf 36.999 euro, de Plug-in Hybrid kost exact 1000 euro meer. Daarbij heeft Opel een viercilinder turbomotor aan een elektromotor gekoppeld, die die in de zeventraps transmissie met dubbele koppeling is geïntegreerd. Afgezien van hun aandrijflijn zijn beide Astra’s vrijwel identiek, ook wat uitrusting en de (helaas) omslachtige bediening via het Pure Panel betreft.

In stadsverkeer gedragen de twee Opels zich nog hetzelfde. Rijdend op de elektromotor zijn ze stil, maar dwarsrichels en korte oneffenheden worden vrij stevig doorgegeven. De 17-inch wielen van de Plug-in Hybrid en de 18-inch wielen van de Electric zijn bovendien duidelijk te horen. Dat heeft mede te maken met hun aanzienlijke gewicht: de elektrische Astra weegt ruim 1650 kilo, terwijl de plug-inhybride daar maar ongeveer 50 kilo onder zit. Op langere ritten over de snelweg zijn beide Astra's juist comfortabel en stil.

PHEV is duidelijk sneller

Dat betekent niet dat de beleving op de snelweg hetzelfde is. De Astra PHEV toont hier zijn spierballen. Dankzij een koppel van maximaal 360 Nm is een inhaalactie snel gepiept en op de Duitse snelweg met z'n onbeperkte maximumsnelheid kun je hem moeiteloos naar hoge snelheden jagen. Wel hebben de voorwielen op nat wegdek soms moeite om hun grip te behouden. De topsnelheid is liefst 225 km/h.

De Astra Electric doet het met 270 Nm een stuk rustiger aan. Vanuit stilstand reageert hij vlot, maar boven 100 km/h neemt de trekkracht duidelijk af en bij 170 km/h houdt het op. 156 pk is voor een elektrische auto dan ook klein bier. Houd je van doorrijden, dan is de stekkerhybride zonder twijfel de beste keuze. Bovendien kwam hij in onze meting 60 kilometer ver op één batterijlading (wat oké is voor dagelijkse ritten) en kan hij in volledig elektrische modus maximaal 135 km/h rijden. In Nederland en België kan de Astra PHEV dus op elke toegestane snelheid zonder benzine rijden.

Electric is goedkoper

Kijk je puur naar verbruik en kosten, dan slaat de balans echter door naar de Astra Electric. Die bleef in de test zelfs onder zijn officiële WLTP-verbruik en haalde een actieradius van 369 kilometer. De maximale DC-laadsnelheid van 100 kW is niet indrukwekkend, maar de plug-inhybride stelt daar met maximaal 7,4 kW aan AC-laadvermogen evenmin iets spectaculairs tegenover. Kijk vooral naar de kosten die je bij beide modellen betaalt voor de brandstof. Hoe meer kilometers je maakt, des te groter de verschillen worden in het voordeel van de elektrische Astra.

Ook praktisch gezien heeft de Electric een voordeel, hij heeft een grotere bagageruimte dan de plug-in hybrid. Wie meer spullen moet vervoeren, kan voor 1000 euro extra kiezen voor de ruimere Sports Tourer. Die is te koop met alle aandrijflijnen die je ook in de hatchback kunt krijgen.

Conclusie

De Astra PHEV doet veel dingen goed: hij is vlot en dynamisch en kan korte ritten volledig elektrisch afleggen. Is het je vooral te doen om de lage kosten, dan is de efficiënte en nét iets goedkopere Astra Electric veruit de beste keuze. Bovendien heeft de EV een wat grotere bagageruimte.