REVIEW & VIDEO - Opel Astra kan leeftijd ondanks facelift niet helemaal verbloemen

Ooit kon je in Nederland niet om de Opel Astra heen, maar hij raakt de laatste jaren uit het zicht. Dat is deels onterecht; de gefacelifte Astra rijdt prima. Maar met zijn elektrotechniek komt Opel steeds meer in de achterhoede terecht. Bekijk ook de video, waarin je in 5 minuten helemaal bent bijgepraat over de gefacelifte Astra.

Wat valt op aan de Opel Astra facelift (2026)?

Precies 90 jaar geleden werd de eerste Opel Kadett onthuld, de auto die uiteindelijk uitmondde in de auto die nu voor ons klaarstaat. Het leek lange tijd wel of de Kadett speciaal voor Nederland was gemaakt. Hij was goedkoop, degelijk en pretentieloos. En als je de Nederlandse autokoper ergens mee kunt verleiden … In de hoogtijdagen verkocht Opel jaarlijks meer dan 50.000 Kadetts in Nederland.

Die tijd is voorbij, in 2025 kwam Opel niet verder dan 1772 registraties voor de Astra. Dat ligt niet alleen aan Opel. Het hele Golf-segment is veel minder populair dan vroeger; de liefde voor SUV’s is groter en veel zakelijke rijders kiezen voor een elektrische auto.

Toch heeft de Astra - zoals Opel de opvolger van de Kadett al 35 jaar noemt - best iets te bieden. Zijn sterke punt is dat-ie leverbaar is met drie aandrijflijnen: mild hybrid, plug-in hybrid en volledig elektrisch. Bij het uiterlijk werd vooral de grille bijgeschaafd. Die heeft nu een verlicht Opel-logo. Daarin herken je met wat goede wil de vorm van een kompas.

Wonderlijk (maar ook veelzeggend, zie vraag 3) is dat Opel bij de facelift níét de nadruk legt op motortechniek of spannend stekkernieuws. Het is de Intelli-Lux HD-verlichting met ruim 50.000 lichtpixels waarvoor de Duitsers ruim baan vragen. De koplampen verblinden de tegenligger niet, geven je op een donkere weg ruim zicht op de rijbaan en lichten voetgangers langs de weg beter uit. Voortdurend verandert de lichtstraal een beetje, soms heb je het gevoel naar een lichtshow van Pink Floyd te kijken. Maar als een Hollandse kruidenier denken we ook: wat moet het kosten als al die pixels het een voor een begeven …

Misschien wel uit nostalgie naar zijn hoogtijdagen, heeft Opel de nieuwe velgen Rekord, Kadett en (iets minder handig gekozen in deze tijd) Pentagon genoemd.

Wat is goed aan de vernieuwde Opel Astra?

Opel biedt de Astra facelift (2026) met drie smaken en in twee carrosserievarianten aan. De elektrische Astra kreeg een grotere batterij van 58 kWh en kan nu 454 kilometer elektrisch rijden (Sports Tourer: 445 km). Dat is 35 kilometer meer dan eerst. Ook in de 197 pk sterke plug-in hybride werd een nieuwe batterij geplaatst, waardoor de elektrische actieradius stijgt naar 84 kilometer (Sports Tourer: 82 km).

Wij rijden met de plug-in hybride en zijn aangenaam verrast over het weggedrag van de Astra. Sterker nog, we vermaken ons kostelijk. Wat een goed rijdende, fijn sturende auto is dit eigenlijk. Opel meldt niet zonder trots dat de Astra autobahnfähig is, zodat hij zich moeiteloos staande houdt op hoge snelheden. De plug-in hybride is de snelste van de drie Astra’s en doet 7,6 seconden over de sprint van 0-100 km/h. De technici van Opel uiten hun teleurstelling dat de aandrijflijnen en onderstellen van de Stellantis-merken zo vaak op één hoop worden gegooid. Terwijl de Astra duidelijk sportiever is geveerd dan bijvoorbeeld de Peugeot 308.

Verdere pluspunten: echte knoppen voor de belangrijke bedieningsfuncties en uitstekende stoelen, met een uitsparing voor je billen. Opel formuleert het subtieler: ‘ergonomische functies ter ontlasting van het staartbeen’.

Wat kan beter aan de Opel Astra?

Natuurlijk is het goed nieuws dat zowel de elektrische Astra als de Astra PHEV een groter elektrisch bereik kreeg. Maar nog altijd speelt Opel in de achterhoede. De actieradius van de Astra Electric mag dan gestegen zijn, met 454 kilometer maak je geen indruk meer nu de EV-techniek vooruitsnelt.

Datzelfde geldt voor snelladen: meer dan 100 kW zit er niet in. Dat betekent dat je een halfuur moet duimen draaien voordat de batterij van 20 tot 80 procent is opgeladen. Aan de laadpaal in de woonwijk is 11 kW het maximum.

Ook de overige specs zijn niet spannend. Vergeleken met wat vrijwel alle concurrenten te bieden hebben, is een elektromotor met 156 pk een beetje traag. Bij het stoplicht kan hij elektrische Astra zelfs de kleine Kia EV2 niet bijhouden. Die tikt na 8,5 seconden de 100 km/h aan, de Astra doet er bijna een seconde langer over.

Een nadeel dat de elektrische Astra zeker in Nederland niet in dank wordt afgenomen, is dat-ie geen aanhanger kan trekken. Zelfs geen klein bagagekarretje, want het trekgewicht bedraagt precies 0 kg.

De plug-in hybride heeft een 1,6-liter viercilinder turbomotor met 150 pk, die samenwerkt met een 125 pk sterke elektromotor (voorheen 110 pk). Een nieuwe 7-traps transmissie met dubbele koppeling stuurt in totaal 196 pk en 360 Nm naar de voorwielen. Prima waarden natuurlijk, maar met zijn elektrische actieradius staat de Astra PHEV evenmin vooraan, ondanks de extra range van ruim 25 kilometer. Concurrent Seat biedt de plug-in hybride Leon aan voor 800 euro minder en met een elektrisch bereik van 130 km (ook als Sportstourer).

Wat is de prijs van de Opel Astra en Astra Sports Tourer (2026)?

Het prijsoverzicht van de Opel Astra is heerlijk simpel. De mild hybrid met 145 pk kost 35.499 euro, de elektrische Astra is 1000 euro duurder. En de PHEV is op zijn beurt weer 1000 euro duurder. Voor de Sports Tourer betaal je een extra bedrag van … 1000 euro.

Natuurlijk bekijken we ook de prijslijst van de eeuwige rivaal uit Wolfsburg. De Volkswagen Golf is duurder, met vanafprijzen van 37.990 euro (1.5 TSI). Voor de plug-in hybride betaal je 40.990 euro, maar de elektrische actieradius van 131-142 kilometer is (afhankelijk van de uitvoering) wel aanzienlijk hoger. Opel deelt wel een laatste tik uit, want de Golf Variant is niet als PHEV te koop en de Astra Sports Tourer wel.

Wat vind ikzelf van de Opel Astra?

De nieuwe grille staat de Astra goed, de verlichting is indrukwekkend. Ook de rijeigenschappen zijn prima. Maar voor de nieuwe generatie hoop ik dat Opel ook op (elektro)technisch gebied weer het licht gaat zien én zijn oude imago van degelijke bread-and-butter auto omarmt. Ik kan niet wachten op een Astra die hypermoderne techniek verpakt in een betaalbaar en degelijk model, zoals de Kadett dat ook deed. Met een klein verzoeknummer: noem de stationwagon weer gewoon Caravan.