De elektrische Opel Frontera heeft een prijs van nét onder de 30.000 euro. Dan krijg je een elektrische SUV met 113 pk. Niks mis mee. Maar toch kan het zomaar zijn dat je liever 2500 euro extra betaalt, hoewel je er geen pk bij krijgt.

Je kon er op wachten. In juli maakte Citroën bekend dat de elektrische C3 Aircross een grotere batterij kreeg. En nu is zijn tweelingbroer van Opel aan de beurt, de Frontera. Voor 2500 euro extra rijd je een heel stuk verder op een volle batterij.

De instapper heeft een accu van 44 kWh, de nu geïntroduceerde Extended Range zet hier 54 kWh tegenover. En dat betekent meer actieradius: 408 kilometer in plaats van 305 kilometer. Het vermogen blijft hetzelfde: 113 pk.

Opel Frontera Electric prijs

De prijs van de Opel Frontera Electric Extended Range is 32.499 euro. Daarmee is-ie 2500 euro duurder dan het instapmodel. Dat is het offer dat je brengt voor de ruim 100 extra kilometers. In de winter kan dat weleens een slimme keuze zijn. Waar je met de Extended Range in de praktijk waarschijnlijk zomaar 300 kilometer ver komt, moet de standaardversie al na 200 échte kilometer aan de stekker.

Opel heeft de Frontera bewust lekker simpel gehouden. Er zijn twee aandrijflijnen (naast de elektrische Frontera een mild hybrid met 136 pk) en twee uitvoeringen (Edition en GS). De uitrusting van de Extended Range is hetzelfde als die van de Frontera met de kleinere batterij. De instapversie heet Edition.

Wil je meer luxe, dan koop je de GS. Die heeft een draadloze smartphone-oplader en stoelen met ergonomische zitting voor bestuurder en passagier. Die heeft de goedkeuring van de Duitse AGR (Aktion Gesunder Rücken). Je start alle versies van de Opel Frontera met een ouderwetse sleutel, óók de elektrische versie.

Duurder dan Citroën e-C3 Aircross

Voor een Opel Frontera Electric Extended Range betaal je meer dan voor een Citroën e-C3 Aircross. Die kost 29.800 euro met de grote batterij. Het verschil is dus 2699 euro. Al is de uitrusting van beide modellen niet dezelfde, dus moet je de prijslijsten induiken voor een eerlijk vergelijk.