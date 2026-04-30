TEST: Volkswagen T-Roc verliest op dit punt verrassend van 2 concurrenten

De nieuwe Volkswagen T-Roc staat alweer even bij de dealer. De Europese bestseller mag zich hier bewijzen tegen de scherp geprijsde Opel Frontera en de Mini Countryman. Op één punt heeft-ie het knap lastig.

De tweede generatie van de Volkswagen T-Roc vist in een drukkere vijver dan zijn voor­ganger in eerste instantie deed. Inmiddels zijn er immers allerlei nieuwe concurrenten verschenen - van heel diverse pluimage. De Opel Frontera en Mini Countryman, bijvoorbeeld.

T-Roc de kortste

De SUV's van Volkswagen staan bekend om hun goede ruimteaanbod. Maar met zijn lengte van 4,37 meter is de T-Roc de kortste auto in deze test. Wat betekent dat voor de ruimte aan boord? We gaan proefzitten, passen en meten.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Voorin zit je riant in de T-Roc

Voorin zit je riant, achterin moet je als volwassene algauw je hoofd iets buigen om niet met de hemelbekleding in aanraking te komen.

De Opel Frontera (4,385 m) is trouwens nauwelijks langer dan de T-Roc, maar door zijn hoekige vormgeving gaat het er op de achterbank wel ruimer aan toe. Je kunt de Frontera zelfs met een derde zitrij bestellen.

De auto is echter wel wat smaller dan de Volkswagen en de 4,44 m lange Mini. Dat merk je ook vanbinnen. Het scheelt zomaar 6 tot 9 centimeter. Daardoor zit je eerder schouder-­aan-schouder met je mede-bankzitters.

Meeste hoofdruimte in Opel Frontera

De hoofdruimte van de Opel is daarentegen onovertroffen: die bedraagt achterin een hele meter, tegen 94 cm voor de Mini en 96 cm voor de Volkswagen.

Toch is de Mini gemiddeld genomen de ruimste auto in deze test; vooral met z'n beenruimte wint-ie het van de T-Roc. Bovendien ontneemt de carrosserie van de Countryman je het minste zicht op je omgeving.

Opel heeft enorme dode hoek

Met name in de Opel zie je schuin naar achteren maar heel weinig. De brede rechter C-stijl vormt een enorme dode hoek. Je zult maar nét dat ene buurjongetje op zijn kinderfiets over het hoofd zien … De piepkleine ruitjes - model schietgat in een bunkermuur - zijn meer een designgimmick dan dat ze hun nut bewijzen.

Maximale laadruimte T-Roc blijft achter

Kijken we nog even naar de bagageruimte. Met de achterbank in gebruik is de T-Roc de winnaar met 475 liter, tegen 460 voor de Frontera en 450 voor de Mini.

Gooi je de achterbank daarentegen plat, dan heeft de Volkswagen juiste de minste liters in de aanbieding: 1350 stuks. De Mini gaat daar overheen met 1450 liter, de Opel is de onbetwiste laadkampioen met 1600 liter maximaal.

Conclusie

Gemiddeld genomen doet de Volkswagen T-Roc het op ruimtegebied lang niet slecht, maar als je regelmatig lange pubers of heel veel zooi moet meenemen, is het van dit drietal niet de beste keus.