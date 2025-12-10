Nieuws

Als je een tweedehands auto wilt kopen, is Volkswagen een voor de hand liggend merk om te bekijken. Hier vind je allerlei beproefde, populaire modellen die je niet snel in de steek zullen laten. Je hoeft niet automatisch voor een Golf of Polo te kiezen; er zijn tal van alternatieven die voor jou misschien wel veel aantrekkelijker zijn. Hieronder bespreken we tweedehands Volkswagens om in gedachten te houden.

Volkswagen Arteon

Laten we beginnen met een model dat recentelijk uit de catalogus is geschrapt: de Volkswagen Arteon. Deze stijlvolle en charmante liftback maakt zijn debuut in 2017 en verdwijnt bijna zo snel als hij is gekomen. Wegens tegenvallende verkopen valt in 2024 het doek voor de Arteon, nadat hij in 2020 nog is opgefrist en steun heeft gekregen in de vorm van een smaakvolle en praktische Shooting Brake-variant.

De Arteon staat in de line-up boven de Passat en dat merk je aan de uitrusting, de verhoogde mate van verfijning, de riante binnenruimte en het feit dat-ie er gewoonweg aantrekkelijk uitziet.

De Arteon is gedurende zijn levensloop verkrijgbaar met een beperkte selectie benzine- en dieselmotoren met een vermogen van 150, 190 of 200 pk. Voor de liefhebber maakt Volkswagen ook een paar sportieve R-modellen met 280 (benzine) of 240 pk (diesel). Na de facelift kun je de Arteon ook krijgen als zuinige en schone plug-inhybride, in de vorm van de 218 pk sterke 1.4 eHybrid.

Hiermee kun je flink wat elektrische ritjes maken, want de actieradius bedraagt zo’n 60 kilometer. Zoals gezegd was de Arteon geen verkoopknaller, maar tweedehands staan er toch een aantal occasions te koop. Prijzen beginnen rond de 20.000 euro voor de liftback; de Shooting Brake is nieuwer en mede daardoor wat duurder.

Volkswagen ID.3

Toen Volkswagen de ID.3 onthulde, deelde het merk dat de eerste telg uit de inmiddels uitgebreide ID-familie wel eens een grote impact op de markt zou kunnen hebben. Die droom is niet helemaal uitgekomen. Sterker, het lijkt erop dat de ID.3 over enkele jaren plaats zal moeten maken voor de elektrische Golf.

De droom van Volkswagen is daarmee niet helemaal uitgekomen, maar dat zegt verder weinig over de klasse van de ID.3. Als je overweegt een compacte EV te kopen, is de ID.3 zeker de moeite waard. Het is een prettig sturende, ruime en praktische hatchback met een respectabele actieradius.

Volkswagen staat erom bekend een veelvoud aan uitvoeringen te bieden, maar met de ID.3 houden de Duitsers het eenvoudig. Het vermogen rangeert van 150 tot 204 pk en je kan kiezen uit een klein aantal accupakketten met een capaciteit van 45 tot 79 kWh. De grootste batterij is terug te vinden in de Pro S, die met 565 kilometer een behoorlijke actieradius heeft, evenals de sportieve GTX.

Laatstgenoemde is met zijn 326 pk sterke aandrijflijn nogal rap en sprint in 5,7 seconden naar de 100 km/u - sneller dan de Golf GTI. Opvallend is dat de GTX ook het grootste rijbereik heeft, namelijk 595 kilometer. Voordeel van tweedehands elektrische auto’s is de lage restwaarde. Je koopt een gebruikte ID.3 zodoende al voor minder dan 15.000 euro.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen heeft haar modellengamma het afgelopen decennium stelselmatig uitgebreid met crossovers en SUV’s. Een van de beste en populairste voorbeelden daarvan is de T-Roc: een op de Golf gebaseerde vijfdeurs crossover die sinds 2017 in allerhande smaken op de markt is gebracht.

De T-Roc is erg interessant dankzij zijn scherpe prijzen, voorbeeldige veiligheidsvoorzieningen, comfortabele rijgedrag, praktische en ruime interieur, en zuinige motoren. Vooral de 1.0 TSI driecilinder benzinemotor is erg efficiënt. Wil je meer pit, dan is de 150 pk sterke 1.5 TSI aan te raden. Vierwielaandrijving is optioneel verkrijgbaar, al moet je dan wel de 2.0 TSI met 190 pk kiezen.

Als totaalpakket is de Volkswagen T-Roc een aantrekkelijke optie. Het is een zeer complete en veelzijdige crossover met gezinsvriendelijke trekken. Bijzonder aan de T-Roc is dat je hem ook kunt krijgen als tweedeurs cabriolet. Die zijn tweedehands relatief schaars: ongeveer 1 op de 15 gebruikte T-Roc occasions is een cabrio. Let op, prijzen zijn hoger. Een gewone tweedehands T-Roc koop je al voor minder dan 15.000 euro, terwijl de cabriolet minimaal 25.000 euro kost.