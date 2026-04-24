Op deze manier wil Volkswagen Toyota raken waar het pijn doet

Toyota zet al decennialang de toon als het gaat om hybrides, maar Volkswagen wil een hap uit dat marktaandeel nemen. Daarom leggen de Duitsers nu een hybride-aandrijflijn in twee van hun belangrijkste modellen.

Zowel de Volkswagen Golf als de T-Roc krijgt een nieuwe full-hybrid variant. De nieuwe aandrijflijn combineert de bekende 1,5-liter TSI-viercilinder met twee elektromotoren en een kleine 1,6 kWh-accu. Laden hoeft logischerwijs niet: de benzinemotor wekt via een generator stroom op en door middel van regeneratief remmen wordt energie teruggewonnen.

Drie rijmodi

Het systeem kent drie rijmodi die automatisch worden geactiveerd. In de stad rijdt de auto op lagere snelheden puur elektrisch. Zodra meer vermogen nodig is, schakelt de benzinemotor in als generator om de elektromotor te ondersteunen. Vanaf zo'n 60 km/h neemt de benzinemotor het voortouw en helpt de elektromotor mee. Volkswagen belooft een efficiëntieverbetering van 15 procent ten opzichte van de bestaande mild hybrid-uitvoeringen.

Het systeem komt in twee vermogensvarianten, maar exacte cijfers zijn nog niet bekendgemaakt. In de Golf komt de nieuwe Hybrid tussen de eTSI mild-hybrid en de plug-in hybride eHybrid. Voor de nieuwe Volkswagen T-Roc, waarvan geen plug-in hybride versie komt, is de nieuwe Hybrid meteen de meest geëlektrificeerde variant in het gamma.

Skoda en Cupra profiteren mee

De nieuwe hybride-technologie blijft waarschijnlijk niet beperkt tot Volkswagen zelf. Verwacht wordt dat zustermerken als Skoda en Seat dezelfde aandrijflijn zullen overnemen. Daarmee breidt de Volkswagen-groep zijn aanbod in het hybridesegment flink uit.

De Golf Hybrid en T-Roc Hybrid staan gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Toyota mag dan een voorsprong van ruim twintig jaar hebben, Volkswagen laat met deze stap zien dat het hybride eindelijk serieus neemt, en niet van plan is dat terrein zomaar aan de Japanners te laten. En nu maar hopen dat de nieuwkomers het beter doen dan de Volkswagen Jetta Hybrid die hier in 2012 en 2014 op de markt was ...