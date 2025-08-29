Nieuws

Geef toe: ook jij denkt dat de in 2007 gepresenteerde Nissan GT-R allang uit productie is. Maar nee. Pas onlangs liep het allerlaatste exemplaar van de band. Een korte terugblik op de spannendste Nissan ooit.

In 2001 liet Nissan de GT-R Concept zien. Een gaaf ding, maar die gaat nooit en te nimmer in productie, dacht de wereld toen. Toch komt in december 2007 de productieversie op de Japanse markt. En een jaar later is de rest van de wereld aan de beurt. De Japanse sportwagen werd aangedreven door een 3,8-liter twin-turbo V6 die met de hand in elkaar werd gezet.

De oorspronkelijke GT-R had 485 pk, haalde een topsnelheid van ruim 300 km/u en knalde vanuit stilstand in 3,5 seconden naar 100 km/h. Zelfs met de komst van supersnelle EV's is dat nog altijd oerend hard. De GT-R - die ook wel R-35 genoemd wordt - was werkelijk een beest van een auto.

Waarom de GT-R en 911 elkaar haten

De GT-R was verfijnd dan een Porsche 911 Turbo, maar met meer karakter. Bovendien veel goedkoper - een richtprijs van 119.000 euro terwijl de Duitse sportwagen met enkele leuke opties zomaar het dubbele kostte. Vriendjes zijn het dan ook nooit geworden. Het ging zelfs zo ver dat Porsche Nissan beschuldigde van valsspelen.

De auto waarmee Nissan de snelste rondetijd op de Nordschleife neerzette, zou op racebanden hebben gestaan, mopperde Porsche. Nissan reageerde kalmpjes en zei dat de recordauto op gewone banden stond en dat het bereid is uit te leggen wat het potentieel van de GT-R was. Om vervolgens een jaar later een nóg snellere rondetijd neer te zetten.

De Nissan GT-R was niet aan te slepen. De hele wereld wilde er een. Pas in 2009 was Nederland aan de beurt. Maar de 21 exemplaren die onze kant op kwamen, waren sneller uitverkocht dan een concertkaartje voor Taylor Swift.

Nissan GT-R opvolger

Later volgden nóg sterkere versies waaronder de Nismo GT-R met 600 pk. Maar nu is het dan echt over en uit voor de meest legendarische Nissan ooit. Of er een opvolger komt, is nog onzeker, maar gezien zijn status durven wij te wedden van wel. Ook omdat Nissan-CEO Ivan Espinosa hierover het volgende zegt: "De GT-R zal zich verder ontwikkelen en in de toekomst opnieuw verschijnen."