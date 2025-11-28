Waar let je op bij een tweedehands Nissan Qashqai?

Nieuws

De Nissan Qashqai is een voor de hand liggende keuze als je op zoek bent naar een comfortabele crossover met lage gebruikskosten. Het is een fijne auto met praktische eigenschappen, die dankzij zijn behoorlijke populariteit in grote aantallen beschikbaar is als occasion. Meer weten? Lees verder.

De Nissan Qashqai is een compacte crossover die in 2007 zijn debuut maakt en sindsdien een vaste prik is in het gamma van Nissan. Sinds de onthulling zijn er drie generaties van de Qashqai verschenen, waarvan de meest recente stamt uit 2021. Hieronder bespreken we de individuele generaties van de Nissan Qashqai.

Nissan Qashqai (J10), 2007-2014

De eerste Nissan Qashqai komt in 2007 op de markt en is zonder meer de meest veelzijdige van het stel. Er zijn drie varianten: de reguliere versie, de zevenzits Qashqai+2 en een bestelversie die gebaseerd is op de zevenzitter. Die laatste twee hebben een 13,5 cm langere wielbasis en een 23 cm langere koets, voor een totaal van 4,54 meter tegenover 4,31 meter van de normale Qashqai.

De vijfzitter is ruim zat voor het gezin en heeft 410 liter bagageruimte. De Qashqai+2 maakt daar 550 liter van, maar dan moet je wel de derde zitrij neerklappen. Die achterste stoelen zijn overigens alleen geschikt voor kleine kinderen of personen tot 1,60 meter.

Wat betreft motoren heb je keuze uit een variatie benzines en diesels. Het gaat om hoofdzakelijk compacte, zuinige krachtbronnen met een vermogen van 105-150 pk. De Qashqai heeft standaard voorwielaandrijving, maar sommige uitvoeringen zijn optioneel dan wel standaard geleverd met vierwielaandrijving. Een handbak is de norm, maar automaten zijn ook verkrijgbaar.

Nissan Qashqai (J11), 2014-2021

De tweede generatie Nissan Qashqai debuteert in 2014 en houdt het een stuk simpeler dan zijn voorganger, want hij wordt alleen gemaakt als vijfzits crossover. Zijn design is een moderne interpretatie van het origineel en het interieur zet een stap vooruit. Over groei gesproken, de Qashqai is 6 cm langer dan voorheen en de bagageruimte neemt met 20 liter toe.

De Qashqai wordt opnieuw geleverd met een verscheidenheid aan benzine- en dieselmotoren. Ga je voor benzine, dan kun je kiezen uit een krachtbron met 115, 140 of 160 of 163 pk; voor diesels is dat 110, 115, 130 of 150 pk. Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar met een automaat. Vierwielaandrijving is wederom van de partij, maar je kunt dit alleen krijgen in combinatie met bepaalde krachtige diesels. Handig als je met de caravan op vakantie wil.

Nissan Qashqai (J12), 2021+

In 2021 maken we kennis met de derde generatie van Nissan’s populaire SUV. Deze Qashqai wordt net als zijn voorganger enkel gemaakt als vijfzitter en bouwt voort op de herkenbare stijl. De derde Qashqai onderscheidt zich visueel door middel van abstracte, futuristische lijnen en hij heeft een modern interieur compleet met grote schermen en al.

De zitruimte achterin is iets krapper dan gewend, maar daar staat tegenover dat de Qashqai langer en ruimer is dan ooit. De koets is 4,42 meter lang en de bagageruimte bedraagt minimaal 504 liter of 1.593 liter met de achterbank neergeklapt.

Voor de derde generatie hakt Nissan de catalogus nog verder in stukken, want deze Qashqai is enkel verkrijgbaar als 140 of 158 pk sterke benzine. Vierwielaandrijving is optioneel beschikbaar voor de krachtige benzinemotor. Naast de benzineversies is de Qashqai er ook als zuinige en schone hybride. Het gaat om een geëlektrificeerde driecilinder met 190 pk.

Een tweedehands Nissan Qashqai kopen: dit moet je weten

De Nissan Qashqai is een populaire en gezinsvriendelijke SUV met een overwegend zachtaardig karakter. Hij rijdt comfortabel, is veilig en heeft relatief lage gebruikskosten. Gezien de drie generaties en ettelijke motorische configuraties is er veel keuze op de tweedehandsmarkt.

Er staan in Nederland ruim 2.500 gebruikte Qashqai’s te koop, waarvan ongeveer driekwart een benzinemotor heeft en er ook flink wat hybrides zijn. Ongeveer 40% is van de derde generatie.

In vergelijking met sommige concurrenten is de Qashqai niet de spannendste of meest aantrekkelijke optie, maar het is een solide auto met dito techniek die je niet snel in de steek zal laten. Controleer onderhoudsboekjes en let op of hij altijd netjes naar de garage is geweest. Vroege modellen kunnen soms wel eens last hebben van defecten of andere gremlins als het onderhoud niet is bijgehouden.