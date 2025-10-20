Waarom deze Nissan de autowereld compleet op z’n kop zette

Nieuws

Tegenwoordig struikel je over de compacte crossovers, maar twintig jaar geleden was dit model van Nissan een echte trendsetter.

Toen de Qashqai in 2007 in productie ging, had niet iedereen door dat Nissan iets heel slims bedacht had. De Almera stond nog in de prijslijst, maar die viel niet zo op tussen de vele concurrenten. Het idee: om te concurreren met auto’s als de Volkswagen Golf en de Ford Focus, moet je geen schaamteloze imitatie maken. Nissan vond het tijd voor reuring, het segment moest worden opgeschud met iets wat niemand nog kende. De Almera-opvolger werd dan ook een auto die – in de positieve zin van het woord – nergens op leek. Het was spannend of de Qashqai aan zou slaan.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Qashqai Concept

Toen in 2004 een conceptversie werd gepresenteerd, was de pers nog niet overenthousiast. En als we naar het polariserende ontwerp kijken, begrijpen we dat best. De achterlichten 'kruipen' over het dak en de middenconsole is meterslang. Maar de grootste twijfels hadden niets te maken met het design, maar eerder de kwestie of mensen wel op een auto als deze zaten te wachten. Had Nissan het beste van twee werelden samengebracht (suv en hatchback), of juist het tegenovergestelde?

Nissan besloot door te zetten, ondanks de kritiek. En dat was verstandig. Uiteindelijk bleek de Qashqai daadwerkelijk het beste van twee werelden te zijn. De zitpositie was hoger, zodat je een beter zicht had op de weg. Tegelijk waren de afmetingen compact en daardoor hoefde je niet te vrezen voor smalle straatjes in oude binnensteden, of uren te zoeken naar een parkeerplek. Bovendien zag hij er nét even wat stoerder uit. Er kwam zelfs een versie met vierwielaandrijving, zodat de Qashqai zijn avontuurlijke looks waar kon maken.

Al het autonieuws en leuke verhalen als deze lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijks nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

1,24 miljoen

Hoewel Nissan vermoedde dat de Qashqai best een succes kon worden, was er wel enige verbazing toen de eerste bestellingen werden geplaatst. Het merk hoopte op 100.000 orders per jaar, maar toen de compacte crossover in 2007 eenmaal in de showroom stond, ging het veel harder. Alleen in Nederland werden in het eerste verkoopjaar al meer dan 5000 Qashqais besteld. De levertijd liep op tot vijftien maanden.

Als het zo doorging, zou het voorspelde aantal van 100.000 verkochte modellen per jaar makkelijk overtroffen worden. Daarom werden in de fabriek in Sunderland extra mensen aangenomen om aan de vraag te kunnen voldoen. De teller bleef maar doorlopen. Na vier jaar, zes maanden en 23 dagen had Nissan al een miljoen Qashqais gebouwd in Sunderland. In totaal verkocht Nissan ruim 1,24 miljoen exemplaren van de eerste generatie Qashqai in Europa. En dat begon allemaal met één opvallend studiemodel.