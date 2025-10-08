TEST: Zo troeft de Nissan Qashqai E-Power zijn grootste concurrent van Toyota af

Tests

De Nissan Qashqai was al te koop met de E-Power-aandrijflijn, maar de bijzondere hybridetechniek is grondig aangepakt. Moet hybridekoning Toyota nu zenuwachtig worden?

De Nissan Qashqai is vorig jaar nog gefacelift, dus het exterieur oogt nog fris en fruitig. Het gaat bij de vernieuwde Qashqai E-Power dan ook vooral om wat je niet ziet: de aandrijflijn. Deze Qashqai is een seriële hybride. Dit betekent dat de benzinemotor nooit wordt gebruikt om de wielen aan te drijven. In plaats daarvan heeft hij de taak om elektriciteit op te wekken. Vervolgens gebruikt een elektromotor die energie om de wielen te laten draaien.

Helemaal nieuw is die aandrijflijn niet – in Japan maakt Nissan al tien jaar gebruik van de techniek, in Europa vier jaar. Ook de Qashqai was hiermee al leverbaar. De bestaande techniek is echter grondig aangepakt. Zo is de driecilinder benzinemotor van 1,5 liter zelfs volledig nieuw. Nissan belooft een lager verbruik en minder geluid aan boord.

Aangezien dat precies onze twee grootste kritiekpunten waren van de voorgaande aandrijflijn, nemen we graag de proef op de som. Nissan helpt ons hier een handje bij en zet de 'oude' Qashqai E-Power en zijn opvolger klaar voor een testrit. Op die manier kunnen we het geluidsniveau goed vergelijken alsook het verbruik. We rijden twee keer precies hetzelfde rondje, een mix van snelweg- en stadskilometers en krijgen zo een goed beeld.

Zuiniger dan Corolla Cross

Laten we beginnen met het geluid: het is inderdaad merkbaar stiller aan boord van de nieuwe Qashqai. Volgens Nissan scheelt het 5,6 decibel. Toch waan je je niet in een Japanse tempel waar je helemaal zen wordt. Want zodra je meer vermogen vraagt en de verbrandingsmotor dus meer toeren moet maken om voldoende elektriciteit te produceren, hoor je duidelijk dat-ie aan het werk is. Echt hinderlijk wordt dit echter nooit.

Dan het verbruik. Op papier heeft Nissan van de Qashqai de zuinigste hybride in zijn klasse (C-segment SUV) gemaakt: de nieuwe E-Power-aandrijflijn zorgt voor een WLTP-verbruik van 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Daarmee doet-ie het zelfs beter dan de directe concurrent van hybridekoning Toyota, de Corolla Cross haalt op papier gemiddeld 5,0 l/100 km (1 op 20). Het zal je niet verbazen dat we na onze testroute rondom Barcelona een hoger testverbruik aflezen dan 4,5 liter. Toch zijn we positief verrast: de boordcomputer van het oude model geeft 5,7 l/100 km (1 op 17,5) aan, terwijl de nieuwe genoegen neemt met 5,1 l/100 km (1 op 19,6). Dat zit behoorlijk in de buurt van het WLTP-verbruik.

Verre van geruisloos

De E-Power-aandrijflijn biedt volgens Nissan het beste van twee werelden: de souplesse van een EV, maar zónder de laadstress die daarbij kan komen kijken. Maar de elektromotor mag dan stil en soepel zijn werk doen, de auto is verre van geruisloos. Als je de Qashqai net hebt gestart, hoor je de motor flink ratelen. Er is niets stuk; dit hoort er volgens de techneuten van Nissan bij. Om emissieredenen moeten de verbrandingsmotor en de katalysator zo snel mogelijk opwarmen. En dus wordt de 1.5 in het begin bewust op hoge toeren gehouden.

Daarbovenop komt de vraag hoe nodig deze auto in Nederland is. Nissan hamert op het feit dat de Qashqai E-Power een tussenstap is. Een stap in de richting van een EV voor mensen die nog zenuwachtig worden van stekkers, laadpalen en een mogelijk lege accu. Maar dat is niet meer nodig. Nederland heeft de grootste laadpaaldichtheid van Europa. Waarom zou je niet gewoon een EV kopen als je op zoek bent naar de souplesse van een EV? De nieuwe Qashqai E-Power staat in de prijslijst vanaf 43.640 euro. Dat is best opvallend, aangezien dit 700 euro duurder is dan de vorige variant (vanaf 42.940 euro), terwijl de CO2-uitstoot (102 g/km i.p.v. 116 g/km) en daarmee ook de BPM flink naar beneden is gegaan.

Conclusie

De Nissan Qashqai is een fijne auto en wordt nog beter met de E-Power-aandrijflijn. Het koppel is direct beschikbaar, de auto is stiller (maar niet bij een koude start) en bovendien een stuk zuiniger. Maar als je op zoek bent naar de souplesse en stilte van een EV, begrijpen we niet waarom je niet gewoon voor het origineel gaat, een volwaardige EV met een grote batterij. Zeker in een land als Nederland, waar je struikelt over de laadpalen.