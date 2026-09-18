Europa smeekt China om hier minder goedkope plug-in hybrides te dumpen

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Chinese automerken dumpen hun modellen massaal op de Europese markt. Vooral plug-in hybrides worden met bootladingen vol onze kant op verscheept. Europa is er klaar mee, maar wil eerst vriendelijk vragen aan China of het een beetje minder kan.

De EU heeft China gevraagd de export van plug-in hybride auto’s vrijwillig te beperken, meldt The Financial Times. Europese autofabrikanten hebben het moeilijk en schrappen op grote schaal banen. Dat heeft overigens maar voor een deel te maken met de Chinese merken die ook in Europa actief zijn. Het is ook te wijten aan de tegenvallende vraag naar EV’s wereldwijd en de afgenomen belangstelling voor Europese auto’s in China.

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Toch zit de angst voor China er goed in. Chinese merken verkopen massaal hun producten tegen dumpprijzen in Europa. Dat moet stoppen, anders volgen hoge importheffingen. “Als zij hun export naar onze markt niet beperken, zullen wij dat doen”, zei een EU-functionaris tegen The Financial Times.

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Een deal met Japan

Op dit moment bestaat meer dan een derde van de verkochte PHEV's in de EU uit auto’s die in China zijn geproduceerd. Een merk als BYD overstelpt de Nederlandse markt bijvoorbeld met plug-in hybrides. Sinds kort is de Dolphin-G DM-i de goedkoopste stekkerhybride van Nederland, hij kost 24.990 euro. De Atto 2 DM-i, Seal 6 DM-i, Sealion 5 DM-i, Seal U DM-i en Seal 5 DM-i gingen de Dolphin G DM-i voor.

De Europese Commissie wil dat China de export nu vrijwillig beperkt, zodat het Chinese aandeel daalt tot ongeveer 15 procent. Europa sloot in 1986 een dergelijke deal met Japan. Dat stemde in met een plan om de export van Japanse auto’s aan banden te leggen. Daardoor besloten Japanse automerken eieren voor hun geld te kiezen en gingen ze fabrieken in Europa neerzetten. Dat zorgde voor extra werkgelegenheid in Europa.

Importtarief Chinese PHEV's

Dat er zoveel PHEV’s vanuit China naar Europa komen, hangt onder meer samen met het verschil in importheffingen. Voor plug-in hybrides geldt doorgaans het reguliere EU-invoertarief van 10 procent. Op volledig elektrische auto’s uit China gelden daarnaast heffingen die per fabrikant verschillen. Inclusief het reguliere tarief kan de totale heffing oplopen tot ongeveer 45 procent.

Vanwege het verschil in importtarieven zijn plug-in hybrides uit China vaak goedkoper dan hun elektrische evenknie. Zo kost de Changan Deepal S05 PHEV 35.990 euro en is de elektrische versie bijna 2000 euro duurder. Bij Europese modellen is de elektrische versie doorgaans juist goedkoper.

Volgens de Financial Times bestaat inmiddels meer dan een derde van de Europese markt voor hybride-auto’s uit in China geproduceerde voertuigen. De Europese Commissie zou dat aandeel willen terugbrengen tot ongeveer 15 procent.

BYD laat eigen schepen varen

Ondertussen denderen de Chinese merken door. BYD zou volgens berichten tien nieuwe autoschepen hebben besteld, elk met een capaciteit van circa 9200 auto’s. BYD heeft de bestelling nog niet officieel bevestigd. De schepen zouden tussen 2027 en 2029 worden geleverd en de bestaande vloot van 8 autoschepen uitbreiden tot 18.