Tweedehands auto’s: de belangstelling voor deze merken explodeerde in 2025

Lijstjes, we zijn er dol op. Zeker als ze over tweedehands auto’s gaan. Zo zit het jaaroverzicht van Marktplaats weer boordevol leuke weetjes. Bijvoorbeeld over de snelste groeiers onder de merken.

Met meer dan 3,5 miljoen advertenties, is Marktplaats één van de grootste verkoopplatforms voor tweedehands auto’s. Dat de Volkswagen Golf nog altijd de meest bekeken occasion is, verrast ons niet heel erg. Het lijstje met merken waarvoor de belangstelling de grootste groei doormaakt, des te meer.

Weliswaar boekten Dacia (+13%), Kia (+12%) en Toyota (+11%) mooie stijgingspercentages, toch haalden ze het niet bij die van de top 10 van automerken met het hardst groeiende aantal views. Het lijstje wordt gedomineerd door Chinese merken; de enige twee uitzonderingen zijn Alpine op plek 6 en Cupra op plek 8.

Top 10 snelste groeiers

Positie Merk Aantal views Groei views 1 Xpeng 96.764 1115% 2 Seres 151.035 424% 3 Zeekr 42.018 292% 4 Nio 722.768 292% 5 BYD 147.315 170% 6 Alpine 1.253.240 144% 7 Polestar 6.400.517 130% 8 Cupra 4.394.655 86% 9 Lynk & Co 96.529 74% 10 Aiways 70.747 72%

Houd BYD in de gaten

Wat de merken met de snelste groei met elkaar delen, is dat ze stuk voor stuk nog vrij klein zijn. Mede doordat ze nog maar kort op de Nederlandse markt worden aangeboden.

Zo ging Xpeng van een schamele 5824 views in 2024 naar 70.747 in 2025. Daarmee behoorde Xpeng alsnog tot de merken met het laagste aantal views op Marktplaats. Voor de beeldvorming: Volkswagen was het best bekeken merk en genereerde in 2025 meer dan 211 miljoen views. En ook de auto’s van een merk als Peugeot werden afgelopen jaar bijna 70 miljoen keer bekeken.

Dat betekent allerminst dat we het rijtje met snelle groeiers niet serieus moeten nemen. Een duidelijke illustratie daarvan geeft BYD. Dat ging van 267.946 Marktplaats-views in 2024 naar 722.768 in het afgelopen jaar. Dat zijn er meer dan dat er mensen in een stad als Rotterdam wonen.

Meest bekeken Chinese merk: Lynk&Co

Lynk & Co groeide veel minder hard dan de merken in de top 5, maar het was wel het best bekeken Chinese merk met 4.494.655 views. Desondanks moest het Cupra als één van de twee niet-Chinese merken laten voorgaan. Ruim 6,4 miljoen views vielen het Spaanse premiummerk ten deel.

Conclusie: hoewel de belangstelling voor de occasions van de meeste Chinese sterk steeg, is het echt niet zo dat het hele land in de rij staat voor een Chinese occasion. Al kunnen we wel zeggen dat Lynk & Co en BYD twee merken uit China zijn met veel potentieel.