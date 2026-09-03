Einde van de weg voor Seat? Volkswagen kiest vol voor Cupra

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Seat lijkt langzaam te verdwijnen als automerk. Volgens Duitse media wil Volkswagen uiterlijk eind 2029 stoppen met de traditionele Spaanse merknaam. De toekomst van de Spaanse tak van het concern zou volledig in handen van Cupra liggen.

Het einde van Seat lijkt dichterbij dan ooit. Volgens een bericht van de Duitse krant Bild, gebaseerd op informatie uit Volkswagen-kringen, wil de Volkswagen-groep de Spaanse merknaam uiterlijk eind 2029 laten verdwijnen. Het veel jongere zustermerk Cupra moet de rol van groeimerk overnemen. Ook de WirtschaftsWoche meldt op basis van interne documenten dat Seat vanaf 2029 geen nieuwe investeringen meer zou krijgen.



Helemaal nieuw is het plan overigens niet. Al enkele jaren wordt binnen Volkswagen gesproken over de toekomst van Seat en de opvallend succesvolle Cupra-formule. Cupra begon ooit als sportieve modelvariant van Seat, maar werd in 2018 een zelfstandig merk. Sindsdien is het uitgegroeid tot een belangrijke groeiparel binnen de Volkswagen-groep.

Cupra verkoopt veel beter

De keuze voor Cupra is vanuit financieel oogpunt niet zo moeilijk te begrijpen. Het sportief vormgegeven merk heeft Seat inmiddels duidelijk overvleugeld. Cupra wordt bovendien veel nadrukkelijker ingezet op elektrificatie.

Waar Seat momenteel geen modern elektrisch volumemodel op de markt heeft, beschikt Cupra inmiddels over een groeiend elektrisch aanbod, waaronder de Born, Tavascan en Raval. De Cupra Raval is daarbij vooral belangrijk omdat hij de rol van betaalbare elektrische auto binnen het concern moet vervullen.

Het verschil in positionering is eveneens duidelijk. Seat is traditioneel een merk voor relatief betaalbare auto's, terwijl Cupra een sportiever en meer onderscheidend imago heeft. Dat maakt het volgens Volkswagen aantrekkelijker om geld en ontwikkelingscapaciteit in Cupra te steken dan twee merken te laten concurreren in grotendeels dezelfde prijsklassen.

Seat krijgt mogelijk nog wel een toekomst

Toch betekent het verdwijnen van Seat als automerk niet noodzakelijk dat Seat als naam volledig verdwijnt. Eerdere plannen gingen er al vanuit dat de merknaam mogelijk een andere rol zou krijgen binnen mobiliteit. In 2023 werd bijvoorbeeld benadrukt dat Seat en Cupra niet per definitie een kwestie van 'alles of niets' waren.

Volgens de huidige berichtgeving zou Volkswagen de investeringen in nieuwe Seat-modellen echter sterk willen beperken. Bestaande modellen kunnen nog tot het einde van het decennium worden geproduceerd en verkocht. Een grote nieuwe generatie elektrische Seat-modellen lijkt er daarentegen niet meer te komen.

Daarmee dreigt een opmerkelijke omkering. Seat bestaat al sinds 1950 en is al sinds 1986 onderdeel van het Volkswagen-concern. Cupra daarentegen, werd pas in 2018 als zelfstandig merk gelanceerd. Toch lijkt juist die jonge nieuwkomer de toekomst te hebben.

Volkswagen moet fors bezuinigen

De mogelijke exit van Seat staat bovendien niet op zichzelf. Volkswagen is bezig met een ingrijpende reorganisatie om de winstgevendheid te verbeteren. De concurrentie uit China, tegenvallende verkopen in China, hoge kosten en de druk op de Europese auto-industrie dwingen het concern tot harde keuzes.

Daarbij wordt niet alleen naar merken gekeken. Ook het aantal modellen, fabrieken en arbeidsplaatsen moet omlaag. Volgens recente berichtgeving ligt er een plan om tot 2030 ongeveer 50.000 banen te schrappen, terwijl meerdere Duitse fabrieken onder druk staan.

Voor Seat is de situatie extra pijnlijk. De Spaanse fabriek in Martorell blijft wel degelijk belangrijk voor Volkswagen. Daar worden ook auto's voor andere merken geproduceerd en er zijn miljarden geïnvesteerd in de elektrificatie van de fabriek. Het is dus vooral Seat als automerk dat zijn toekomst dreigt te verliezen.

Voorlopig is het belangrijk om een slag om de arm te houden: Volkswagen heeft het definitieve einde van Seat niet officieel aangekondigd. Maar als de huidige berichten kloppen, rijdt de Seat die we kennen zijn laatste jaren. Vanaf 2030 moet in Spanje vooral Cupra de sportieve en moderne kant van Volkswagen vertegenwoordigen.

