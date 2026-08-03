Plug-in hybride met 897 pk en 223 km elektrisch bereik: Audi Q9 keihard aangepakt

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Onlangs presenteerde Audi zijn grootste model ooit. En meteen als die Audi Q9 op de markt komt, staat er een ijzersterke concurrent klaar. Hij lijkt sprekend op een Range Rover, maar is het niet ...

Op één punt delft de Zeekr 9X het onderspit tegen de Audi Q9: hij is ongeveer 7 centimeter korter. Toch is het 5,24 meter lange en 2,03 meter brede slagschip een indrukwekkende verschijning. Net als de Q9 moet hij de concurrentie aangaan met de BMW X7 en Mercedes GLS. Met een standaardvermogen van 897 pk en een elektrisch bereik van 179 tot 223 kilometer legt de Zeekr meteen zijn troefkaarten op tafel.

Engelse trekjes

Het ontwerp ontstond in Göteborg, maar subtiel Scandinavisch kun je de Zeekr 9X moeilijk noemen. Met zijn enorme grille en hoekige carrosserie doet hij weinig moeite om zich kleiner voor te doen dan hij is. De grille is Rolls-Royce-achtig en met zijn lijnenspel doet hij ons sterk denken aan de huidige Range Rover.

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Sprintkanon van 2900 kilo

Zeekr noemt de aandrijflijn een ‘superhybride’. In de praktijk komt het erop neer dat elektromotoren de voor- en achteras aandrijven. Een 2,0-liter turbobenzinemotor fungeert hoofdzakelijk als generator en kan onderweg elektriciteit opwekken.

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De twee elektromotoren zijn zoals gezegd goed 897 pk, het maximumkoppel bedraagt 935 Nm. Daarmee sprint de bijna 2900 kilo zware SUV in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is 240 km/h.

Wie graag een caravan of flinke aanhanger meeneemt, mag maximaal 2000 kilo achter de auto hangen. Dat is netjes, al zijn er kleinere SUV’s die meer mogen trekken.

179 tot 223 kilometer elektrisch bereik

De Europese Zeekr 9X Ultra AWD krijgt een batterij van 55,1 kWh. Volgens de voorlopige WLTP-cijfers is daarmee 179 kilometer elektrisch rijden mogelijk. Later moeten er uitvoeringen komen die maximaal 223 kilometer elektrisch kunnen rijden.

Dankzij de 900-voltarchitectuur kan de 9X bovendien bijzonder snel opladen. Het maximale laadvermogen bedraagt 330 kW. Aan de juiste laadpaal stijgt het batterijniveau in iets minder dan tien minuten van 10 naar 80 procent.

Een rijdende thuisbioscoop

De Zeekr 9X heeft drie zitrijen en biedt plaats aan zes personen. Op de tweede rij staan twee afzonderlijke fauteuils met uitschuifbare beensteunen, stoelverwarming, ventilatie en massage. Tussen de stoelen zit een compartiment dat drankjes kan koelen of juist verwarmen.

Achterpassagiers kunnen naar een 17-inch oled-scherm kijken dat uit het plafond komt. Een audiosysteem met 32 luidsprekers moet de mobiele bioscoop compleet maken.

Voorin gaat Zeekr eveneens los met beeldschermen. De bestuurder kijkt naar een 13-inch instrumentarium en een enorm head-updisplay van 47 inch. Uiteraard met augmented-reality. Centraal op het dashboard vind je een touchscreen van 16 inch, maar voor veelgebruikte functies zijn ook fysieke knoppen aanwezig.

Luchtvering en tien rijprogramma’s

Om het gewicht en de forse afmetingen in bedwang te houden, gebruikt de 9X tweekamerluchtvering met elektronisch geregelde schokdempers. Naast drie normale rijprogramma’s zijn er zeven standen voor onder meer sneeuw, zand, modder en rotsachtige ondergrond.

Praktisch is de grote Zeekr eveneens. Met de derde zitrij neergeklapt bedraagt de bagageruimte 677 liter. Wie ook de overige achterstoelen platlegt, krijgt maximaal 2148 liter tot zijn beschikking.

Prijs Zeekr 9X in Nederland

Zeekr heeft nog geen Nederlandse prijs voor de 9X bekendgemaakt. Een koopje wordt het vast niet, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat-ie wel minder kosten dan een vergelijkbare Audi Q9, BMW X7 of Mercedes GLS. Dat zijn auto's van 1,5 tot 2,5 ton. De Europese marktintroductie staat voor eind 2026 gepland.