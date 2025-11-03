TEST: dit is op papier de perfecte auto voor Nederland, maar als je ermee rijdt ...

Tests

Jay-who? Nederland is wéér een nieuw Chinees merk rijker: Jaecoo, van Chery Automobile. De 7 is het eerste model dat Jaecoo naar Nederland haalt. Kan het model klanten weglokken bij gevestigde plug-in hybride SUV's?

Het opvallendste aan de auto is de merknaam die in koeienletters (...) op de achterkant en in de grille staan. De kans is groot dat je nog nooit van 'Jeekoe' hebt gehoord. Een kleine introductie: Jaecoo is een submerk van het Chinese Chery. Dat is een van de grotere autoproducenten van China. Eerder brachten de Chinezen met Omoda al een merk naar Europa, nu is het de beurt aan Jaecoo.

De 7 is het eerste model van Jeacoo in Nederland. De SUV is precies 4,5 meter lang en heeft een plug-in hybride aandrijflijn. Bij de 7 PHEV bestaat die uit een 1,5-liter viercilinder turbomotor en een elektromotor. Samen zijn ze goed voor 350 pk en 525 Nm koppel. De versie waarin wij reden had voorwielaandrijving, maar er komt ook nog een versie waar het vermogen naar alle vier de wielen wordt gestuurd.

Strenge keurmeester

Op papier is de 7 een auto die perfect in het straatje past van veel Nederlanders. Met de plug-in hybride aandrijflijn kun je woon-werkverkeer volledig elektrisch afleggen, terwijl bij langere afstanden de benzinemotor bijspringt. De elektrische actieradius is 90 kilometer. In een eerder stadium communiceerde Jaecoo nog een bereik van 106 kilometer, maar een strenge WLTP-keurmeester heeft dit nog eens goed nagemeten en dit getal naar beneden bijgesteld.

Verder is de uitrusting zoals we gewend zijn van Chinese automerken: bijzonder uitgebreid. Wij reden in de Exclusive-uitvoering, met onder andere een head-up display, verwarmde en geventileerde stoelen, een panoramadak, Sony-luidsprekers, een 360 graden camera en een camera waarmee je onder de auto kunt kijken.

Genoeg over de theorie, we kruipen in Amsterdam achter het stuur van de nieuwe 7 en voelen de Jaecoo eens goed aan de tand. Daarbij valt direct op dat de auto rapper aanvoelt dan je zou verwachten met een 0-100 tijd van 8,5 seconden. Verder stuurt de auto prima. Hij laat zich trefzeker plaatsen en de draaicirkel is met 11 meter niet overdreven groot. Zeker niet voor auto’s in dit segment. Ook is de ruimte zowel voor- als achterin prima.

Auto houdt je in de gaten

Deze positieve constateringen maak je vrij snel, waardoor je even denkt dat deze auto écht kans maakt om de Nederlandse kopers te verleiden. Als je kijkt naar wat je krijgt voor wat je betaalt, zou je verwachten dat je niet om de 7 heen kan als je in dit segment shopt. We hopen voor Jaecoo dat potentiële kopers hun proefrit al na vijf minuten afbreken en direct hun handtekening onder het koopcontract willen zetten. Als ze langer een langere rit maken, komen ze er namelijk pas achter hoe irritant de auto is.

Boven op de stuurkolom bevindt zich een zwart paneel wanneer je soms twee rode puntjes ziet oplichten. Dit is de auto die heel goed in de gaten houdt wat jij doet. Van die gedachte alleen al worden we niet heel vrolijk, maar dan verschijnt om de haverklap hetzelfde bericht in het instrumentarium: "U bent afgeleid. Concentreer u op het rijden!"

Of we nu in de buitenspiegel kijken, snel het touchscreen checken of ons afvragen wat er precies op dat ene verkeersbord staat – de auto reageert als een strenge schoolmeester op een leerling die uit het raam tuurt. Zelfs als we gewoon recht vooruit naar de weg kijken, krijgen we een reprimande.

Daarbovenop reageert de spoorassistentie extreem gevoelig op de wegbelijning, waardoor we al snel het gevoel hebben alsof we bij een concert van Snollebollekes zitten - van links naar rechts ... Snel vinden allerlei andere piepjes hun weg naar onze trommelvliezen. Van de meeste weten we niet eens wat ze nou precies aangeven. Na een korte tijd hebben we het gevoel dat we niks meer goed kunnen doen.

Het moge duidelijk zijn: de hulpsystemen zijn veel te gevoelig afgesteld. We duiken in de menu’s om alle systemen het zwijgen op te leggen, maar als we weer de weg op gaan weten de piepjes ons tóch weer te vinden.

Conclusie

In de eerste vijf minuten was ik best onder de indruk van de Jaecoo 7. De rijeigenschappen zijn prima, de uitrusting is compleet en het design is niet verkeerd. En dat vanaf 37.900 euro. Maar na een tijdje rijden werd ik knettergek van de auto. Zelfs toen ik dacht alle systemen uit te hebben gezet, bleef het reprimandes regenen. Hoog tijd voor een software-update!