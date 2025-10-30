TEST: de bemoeizucht van deze Chinese EV kent geen grenzen

Tests

Omoda kennen we al van de 5 EV (eerder: E5), maar nu wil het Chinese merk ook het luxesegment veroveren. De nieuwe Omoda 9 moeten klanten wegsnoepen bij onder andere Mercedes, BMW, Volvo en Audi. Je moet maar durven ...

Wellicht ken je Omoda nog niet. Het merk is onderdeel van het grote Chinese concern Chery. Toch bestaat het automerk Omoda niet in China. Het werd speciaal voor jou, de Europese consument bedacht. De 9 is het topmodel van Omoda en is niet g een EV, zoals je misschien verwacht, maar een plug-in hybride. Hij heeft dus wel een elektromotor (sterker nog, het zijn er drie) en een stekker, maar ook een 1,5-liter viercilinder turbomotor. De combinatie is goed voor een potige 537 pk en 650 Nm koppel.

Aandrijflijn maakt indruk

De Omoda 9 is op veel manieren indrukwekkend. We noemden al het niet-kinderachtige vermogen, maar daarnaast hebben we het hier ook over een lel van een auto - de 9 is bijna 4,80 meter lang. Behalve de power, is ook een andere component van de aandrijflijn indrukwekkend: de SUV kan tot wel 145 kilometer puur elektrisch rijden.

Daarmee troeft de Omoda zelfs de Volkswagen Tiguan af, die tot voor kort de titel van plug-in hybride-SUV met de grootste elektrische actieradius in bezit had (128 km). Helaas voor Omoda gaat een ander Chinees er merk met de kroon ervandoor, want de nieuwe plug-in hybride Lynk & Co 08 biedt zelfs 200 kilometer elektrisch bereik. Hoe dan ook: 145 kilometer blijft een imposante waarde. Meer dan genoeg voor de gemiddelde Nederlander om naar het werk te rijden en weer terug.

Ook imposant is de uitrusting van de 9. Er is overigens maar één uitvoering, en die is fully loaded. Denk aan verwarmde en geventileerde stoelen met massagefunctie, een panoramadak en een 360-graden camera. Zeker met het interieur van de 9 onderstreept Omoda zijn premiumambities. Het doet ons heel erg denken aan een van de concurrenten waar de Chinezen hun pijlen op hebben gericht: Mercedes. Kijk maar naar de toetsen voor de stoelbediening in de deur, de stoelbekleding en de speakers.

Reprimande

Het onderstel van de Omoda 9 is erg comfortabel, maar daar houdt de positiviteit over het rijden wel op, wat ons betreft. Je merkt al snel dat Omoda niet kan leunen op dezelfde ervaring als zijn concurrenten. De aandrijflijn mist simpelweg verfijning. Uiteraard is de Omoda 9 heel snel, want hij biedt meer power dan je ooit echt nodig zult hebben, maar in de gasrespons zit een flinke vertraging. Alsof de auto een beetje lui is. Verder stuurt de auto redelijk gevoelloos.

Voor de gemiddelde consument is dat vast nog wel te verteren. Dat is anders voor de rijhulpsystemen, die bemoeizucht naar een nieuwe dimensie tillen. We krijgen een reprimande voor alles wat we normaal achten bij het rijden in een auto. Kijk je even over je schouder of het veilig is om in te halen? "Let op de weg!" Wil je de verwarming iets omhoog zetten via het touchscreen? "Je bent afgeleid!" Kijk je naar een verkeersbord? Nou ja, je begrijpt het wel. De berichten "You have been distracted. Please focus on driving!" en "You have been distracted for a long time. Please focus on driving! vinden ons in een relatief kort ritje tientallen keren.

Ook als je in het daarvoor bestemde menu alle rijhulpsystemen uitzet, blijft de auto te pas en te onpas piepen. Onnodig en bloedirritant.

Kracht ligt bij de prijs

De Omoda 9 is maar in één uitvoering te bestellen. Lekker overzichtelijk dus. De Premium kost je 52.900 euro. Veel geld natuurlijk, maar echt veel goedkoper dan de concurrentie. Voor een plug-in hybride BMW X3 betaal je bijvoorbeeld minimaal 68.422,10, terwijl de prijzen voor een Mercedes GLC PHEV pas beginnen bij 75.850 euro. Ook de Volvo XC60 PHEV (vanaf 61.995 euro) en de Audi Q5 e-Hybrid (vanaf 65.990 euro) zijn een stuk duurder. Daarbij komt dat dit vanafprijzen zijn, die nog flink kunnen oplopen als je de uitrusting vergelijkbaar wilt maken met die van de Omoda 9. De gunstige prijs is dan ook hét sterke punt van de Chinese SUV.

Conclusie

Op papier is de Omoda 9 een geduchte concurrent in zijn segment, maar in de praktijk verdwijnt de verleidelijkheid als sneeuw voor de zon door tegenvallende rijeigenschappen en vooral door de overijverige rijhulpsystemen. Dan maar wat langer sparen voor een XC60, Q5, X3 of GLC …

