Omoda 9 review: ogen op de weg, anders krijg je op je kop

Omoda kennen we al van de 5 EV (eerder: E5), maar nu wil het Chinese merk een gooi doen naar succes in het luxesegment. Met de nieuwe Omoda 9 moeten klanten worden weggesnoept bij onder andere Mercedes, BMW, Volvo en Audi. Je moet maar durven ...

Wat valt op aan de Omoda 9?

Wellicht ken je Omoda nog niet. Het merk is onderdeel van het grote Chinese concern Chery. Omoda bestaat niet in China en werd speciaal voor jou, de Europese consument bedacht. Ben je nieuwsgierig geworden en klik je op omoda.nl, dan zie je geen auto’s, maar jurken en schoenen. Omoda is in Nederland ook een online kledingwinkel.

Wil je liever een auto, moet je naar omodajaecoo.nl, waar het merk is samengebundeld met concerngenoot Jaecoo. Dat broertje (of zusje) van Omoda komt binnenkort trouwens naar Nederland met zijn allereerste model: de Jaecoo J7. Hoe die auto bevalt, lees je hieronder.

Terug naar Omoda. Hoe komen de Chinezen bij Chery aan die naam? Hou je vast. 'O' staat oxygen (zuurstof) en voor optimisme - Omoda zal het nodig hebben. 'Moda' kun je met wat fantasie verbasteren tot 'modern'. Juist …

In 2024 kwam Omoda naar Nederland en België, met de E5. Later werd deze auto omgedoopt naar 5 EV. Het merk verkoopt zijn auto’s overigens ‘gewoon’ via een twintigtal dealers. Geen gerommel met afhaalpunten zoals bijvoorbeeld Tesla dat doet.

De 9 is het topmodel van Omoda en is niet (zoals je misschien verwacht) een EV, maar een plug-in hybride. Dus wel een elektromotor (sterker nog, het zijn er drie) en een stekker, maar ook een 1,5-liter viercilinder turbomotor. De combinatie is goed voor een potige 537 pk en 650 Nm koppel.



Wat is goed aan de Omoda 9?

De Omoda 9 is op veel manieren indrukwekkend. We noemden al het niet kinderachtige vermogen, maar daarnaast hebben we het hier ook over een lel van een auto - de 9 is bijna 4,8 meter lang. Behalve de power, is ook een ander component van de aandrijflijn indrukwekkend: de SUV kan tot wel 145 kilometer puur elektrisch rijden.

Daarmee troeft de Omoda zelfs de Volkswagen Tiguan af, die tot voor kort de titel van plug-in hybride-SUV met de grootste elektrische actieradius in bezit had (128 km). Helaas voor Omoda gaat een ander Chinees merk met de kroon ervandoor, want de nieuwe plug-in hybride Lynk & Co 08 biedt zelfs 200 kilometer. Hoe dan ook: 145 kilometer blijft een imposante waarde. Meer dan genoeg voor de gemiddelde Nederlander om naar zijn/haar werk te rijden en weer terug.

Ook imposant is de uitrusting van de 9. Er is overigens maar één uitvoering, en die is fully loaded. Denk aan verwarmde en geventileerde stoelen met massagefunctie, een panoramadak en 360 graden camera. Zeker in de auto bevestigt Omoda zijn ambities om premium te zijn. Het doet ons heel erg denken aan een van de concurrenten waar de Chinezen hun pijlen op hebben gericht: Mercedes. Kijk maar naar de stoelbediening in de deur, typisch Mercedes. Of de stoelbekleding en de speakers.

De draaiknoppen boven de middentunnel doen dan weer denken aan Skoda. En dat bedoelen we als compliment. Verder werken de schermen lekker snel en zijn ze overzichtelijk.

Het onderstel is erg comfortabel, precies zoals de fleet manager van Omoda in Amsterdam ons had verteld. Daar houdt het echter wat ons betreft op wat betreft positieve punten over het rijden.



Wat kan beter aan de Omoda 9?

Je merkt al snel dat Omoda niet kan leunen op dezelfde ervaring als zijn concurrenten. De aandrijflijn mist simpelweg verfijning. Uiteraard is de Omoda 9 heel snel, meer power dan je ooit echt nodig zult hebben, maar in de gasrespons lijkt een vertraging te zitten. Alsof de auto een beetje lui is. Verder stuurt de auto redelijk gevoelloos.

Voor de gemiddelde consument zijn dit echter zaken die te vergeven zijn. Dat is anders voor de rijhulpsystemen, die bemoeizuchtigheid naar een nieuw niveau tillen. Net zoals in de Jaecoo waar we eerder in reden, krijgen we een reprimande voor alles wat we normaal achten bij het rijden in een auto. Kijk je even over je schouder of het veilig is om in te halen? Let op de weg! Wil je de verwarming iets omhoog zetten via het touchscreen? Je bent afgeleid! Kijk je naar een verkeersbord? Nou ja, je begrijpt het wel.

De berichten ‘You have been distracted. Please focus on driving!’ en ‘You have been distracted for a long time. Please focus on driving!’ vinden ons in een relatief kort ritje tientallen keren (zie foto's hierboven). Zelfs enkele keren als we gewoon naar de weg voor ons kijken.

Ook als je in het daarvoor bestemde menu alle rijhulpsystemen uitzet, blijft de auto te pas en te onpas piepen. Als je ons zou vragen waar al deze piepjes voor zijn, moeten we je het antwoord schuldig blijven.

Verder nog wat kleine irritaties: de radio in de auto viel constant weg, in het interieur is heel veel glanzende goedkoop ogende pianolak gebruikt, en als kers op de taart: vier nepuitlaten ...



Wat is de prijs van de Omoda 9?

We gaven het eerder al aan: de Omoda 9 is maar in één uitvoering te bestellen. Lekker overzichtelijk dus. De Premium kost je 52.900 euro. Veel geld natuurlijk, maar echt veel goedkoper dan de concurrentie. Zo betaal je bijvoorbeeld voor een plug-in hybride BMW X3 minimaal 68.422,10, terwijl de prijzen voor een Mercedes GLC PHEV pas beginnen bij 75.850 euro. Ook de Volvo XC60 PHEV (vanaf 61.995 euro) en de Audi Q5 e-Hybrid (vanaf 65.990 euro) zijn een stuk duurder.

Daarbij komt dat dit vanafprijzen van de concurrenten zijn, en dus waarschijnlijk nog veel verder zal oplopen als je de uitrusting vergelijkbaar wilt maken met die van de Omoda 9. De prijs is dan ook waar de kracht van de Chinese SUV ligt.



Wat vind ikzelf van de Omoda 9?

Ik moet helaas dezelfde conclusie trekken als na mijn testrit met de Jaecoo J7. Op papier een geduchte concurrent in zijn segment, maar in de praktijk verdwijnt dit als sneeuw voor de zon door tegenvallende rijeigenschappen en vooral de overijverige rijhulpsystemen.

Ik had het gevoel alsof ik in Big Brother was beland: elke beweging wordt in de gaten gehouden en beoordeeld. Terwijl ik in mijn ogen als een normale bestuurder reed, behandelde de auto me als een soort kleuter die zijn aandacht er maar niet bij kon houden.

De prijs maakt de Omoda 9 een verleidelijke optie in dit segment, maar na een testrit zou ik ‘m toch overslaan. Dan maar wat langer sparen voor een XC60, Q5, X3 of GLC …