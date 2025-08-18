Jaecoo J7 review: kan zijn afkomst maar slecht verbergen (en dat gaat irriteren)

Tests

Jay-who? Nederland is wéér een nieuw Chinees merk rijker: Jaecoo, van Chery Automobile. De J7 is het eerste model dat Jaecoo naar Nederland haalt. Kan het model klanten weglokken bij gevestigde plug-in hybride SUV's?

Wat valt op aan de Jaecoo J7?

Het opvallendste aan de auto is de merknaam die in koeienletters (...) op de achterkant en in de grille staan. De kans is groot dat je nog nooit van 'Jeekoe' hebt gehoord. Een kleine introductie: Jaecoo is een submerk van het Chinese Chery. Dat is een van de grotere autoproducenten van China. Eerder brachten de Chinezen met Omoda al een merk naar Europa, nu is het de beurt aan Jaecoo.

Toen de slimme koppen bij Chery gingen brainstormen over een geschikte naam voor het nieuwe merk, bleken er ook een Duitser en een Engelsman in de meeting te zitten. De merknaam is namelijk een samentrekking van Jäger (Duits voor 'jager') en het Engelse cool.

De J7 is het allereerste model van Jeacoo in Nederland. De SUV is precies 4,5 meter lang en heeft een plug-in hybride aandrijflijn. De J7 PHEV heeft een 1,5-liter viercilinder turbomotor en een elektromotor. Samen zijn ze goed voor 350 pk en 525 Nm koppel. In de versie waar wij in reden werden alleen de voorwielen aangedreven, maar er komt ook nog een versie waar het vermogen naar alle vier de wielen wordt gestuurd.

Wat is goed aan de Jaecoo J7?

Op papier is de J7 een auto die perfect in het straatje past van veel Nederlanders. Met de plug-in hybride aandrijflijn kun je woon-werkverkeer volledig elektrisch afleggen, terwijl bij langere afstanden de benzinemotor bijspringt. De pure EV-range is 90 kilometer. In een eerder stadium communiceerde Jaecoo nog een elektrische actieradius van 106 kilometer, maar een strenge WLTP-keurmeester heeft nog eens goed gemeten en dit getal naar beneden bijgesteld.

Verder is de uitrusting zoals we gewend zijn van Chinese automerken uitgebreid. Wij reden in de Exclusive-uitvoering, met onder andere een head-up display, verwarmde en geventileerde stoelen, een panoramadak, Sony-speakers en een 540 graden camera (zie foto rechtsboven). Wij wisten niet dat meer dan 360 graden mogelijk is, maar Jaecoo legt uit dat ze met meerdere camera’s rondom de auto verder kunnen gaan. ‘Zie het als een volledig omhullend perspectief – boven, rondom en nu ook onder uw auto’, aldus de Chinezen.

Genoeg over de theorie, we kruipen in Amsterdam achter het stuur van de nieuwe J7 en voelen de Jaecoo eens goed aan de tand. Daarbij valt direct op dat de auto rapper aanvoelt dan je zou verwachten met een 0-100 tijd van 8,5 seconden. Verder stuurt de auto prima. Volgens een medewerker van Jaecoo is de auto ondanks zijn afmetingen uitstekend geschikt in de stad, en als we in krappe straten manoeuvreren begrijpen we wat hij bedoelt. De auto laat zich inderdaad trefzeker plaatsen en de draaicirkel is met 11 meter niet overdreven groot. Zeker niet voor auto’s in dit segment

Verder is de ruimte zowel voor- als achterin prima. Ik ben ongeveer zo lang als de gemiddelde Nederlandse man, en ik zit comfortabel op de achterbank met de bestuurdersstoel in mijn positie (zie foto hierboven).

Ook is de prijs van de auto scherp vergeleken met de concurrenten, maar daar vertellen we meer over in punt 4.

Wat kan beter aan de Jaecoo J7?

Deze positieve constateringen maak je vrij snel, waardoor je even denkt dat deze auto écht kans maakt om de Nederlandse kopers te verleiden. Als je kijkt naar wat je krijgt voor wat je betaalt, zou je verwachten dat je niet om de J7 heen kan als je in dit segment shopt.

We hopen voor Jaecoo dat testrijders na vijf minuten hun proefrit al afbreken en direct hun handtekening onder het koopcontract willen zetten. Als ze langer dan dat rijden in de J7 komen ze er namelijk pas achter hoe irritant de auto is.

Tussen je stuur bevindt zich een zwart paneel. Soms zie je twee rode puntjes in het paneel oplichten. Dit is de auto die in de gaten houdt wat jij doet. Van die gedachte alleen al worden we niet heel vrolijk, maar dan begint om de haverklap hetzelfde bericht in het instrumentarium te verschijnen: ‘U bent afgeleid. Concentreer u op het rijden!’ (zie foto rechts).

Of we nu in de buitenspiegel kijken, snel het touchscreen checken of ons afvragen wat er precies op dat ene verkeersbord staat – de auto reageert als een strenge schoolmeester op de leerling die steeds weer uit het raam tuurt. Zelfs als we gewoon recht vooruit naar de weg kijken, krijgen we een reprimande.

Daarbovenop reageert lane assist extreem gevoelig op de lijnen op de weg, waardoor we al snel het gevoel hebben alsof we bij een concert van Snollebollekes zitten - van links naar rechts ... Snel vinden allerlei andere piepjes hun weg naar onze trommelvliezen. Van de meeste weten we niet eens wat ze nou precies willen aangeven. Al snel hebben we het gevoel alsof we niks meer goed kunnen doen.

Het moge duidelijk zijn: de hulpsystemen zijn veel te gevoelig afgesteld. Dat werkt misschien in China, maar vrijwel geen Nederlandse bestuurder zit hier op te wachten. We duiken in de menu’s om alle systemen het zwijgen op te leggen, maar als we weer de weg op gaan weten de piepjes ons tóch weer te vinden. We besluiten om te draaien en de sleutel weer snel in te leveren.

Wat is de prijs van de Jaecoo J7?

De Jaecoo J7 is al te bestellen vanaf 37.900 euro. Voor dat geld krijg je de Selective-uitvoering. Als je nog 2000 euro uit je spaarvarken weet te porren, beloont Jaecoo je met de P7 Exclusive. Deze is zoals gezegd bijzonder rijk uitgerust.

Jaecoo heeft naar eigen zeggen vooral de Koreaanse concurrentie in het vizier. Dat betekent dat Jaecoo kopers wil verleiden die zitten te denken aan de Hyundai Tucson of de Kia Sportage. De Kia wordt in ieder geval qua prijs makkelijk afgetroefd (Sportage PHEV: vanaf 44.495 euro), maar de Hyundai Tucson komt qua prijs al een stuk dichter bij de Chinees. Door een tijdelijke actie kun je bij Hyundai al vanaf 39.995 euro terecht voor de Tucson. De J7 is nog altijd goedkoper, maar het prijsvoordeel wordt zo wel heel klein.

Wat vind ikzelf van de Jaecoo J7?

In de eerste vijf minuten was ik best onder de indruk van de Jaecoo J7. De rijeigenschappen zijn prima, de uitrusting is compleet en zowel het exterieur als het interieur zien er niet verkeerd uit. Maar na een tijdje rijden werd ik knettergek van de auto. Zelfs toen ik dacht alle systemen uit te hebben gezet, keerden meerdere piepjes terug.

Ik ben me ervan bewust dat verschillende systemen zoals bijvoorbeeld de snelheidswaarschuwing verplicht zijn door de EU, maar Jaecoo doet er nog eens vijf scheppen bovenop. Alsof ze als huiswerk hebben gekregen om twee hoofdstukken te lezen, maar in plaats daarvan het hele boek van buiten kennen.

Het is mogelijk dat Chinezen geen problemen hebben met de huidige afstelling van de ‘rijhulpsystemen’, maar de gemiddelde Nederlandse koper gaat zich mateloos ergeren. Dan mag de J7 wel wat goedkoper zijn dan de Koreaanse SUV’s waar het merk op mikt, toch zullen diezelfde kopers hun geld lachend naar de Hyundai- of Kia-dealer brengen.