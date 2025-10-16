TEST: Met dit getal bezorgt de Lynk & Co 08 de Volkswagen Tiguan buikpijn

Tests

Net als Volvo, Smart en Lotus, is Lynk & Co onderdeel van hetChinese Geely-concern. Vermoedelijk heb je al eens gehoord van het merk, maar mocht dat niet het geval zijn, dan gaat een nieuwe, grote SUV daar verandering in brengen. De modelcode ‘Nul-Acht’ klinkt alvast als een monsterscore.

Na een bliksemstart met de 01 - inmiddels staan via een messcherp huurtarief al meer dan 18.000 exemplaren op Nederlands kenteken - schakelt Lynk & Co nu over op een meer conventionele klantenbenadering. Het in Zweedse Volvo-sferen geboren merk, dat zijn hoofdkantoor in Göteborg heeft gevestigd, is met het succes van de 01 nog niet tevreden. Naast de compacte, volledig elektrische 02, telt Lynk & Co in sneltreinvaart door naar 08. Alle tussenliggende cijfers blijven exclusief voor China. Onder het plaatwerk van de nieuwe SUV wordt technologie van het Chinese moederconcern Geely toegepast, en ook de productie vindt plaats in het Chinese Taizhou.

Gebaseerd op XC60

Prijstechnisch opereert Lynk & Co onder Volvo-niveau, maar voor de uitrusting hanteert het merk een ‘meer is meer’-filosofie. Een beetje zoals Cupra zich binnen het Volkswagen-concern profileert. Net als dat Spaanse merk heeft Lynk & Co koperkleurige details in het design van de 08 verwerkt. Dat mag je beeldschoon vinden, maar je mag er ook je bedenkingen over hebben. Als je nog eens heel goed kijkt, zie je dat de Lynk & Co 08 gebaseerd is op de Volvo XC60. Resultaat is een riant interieur, dat een kwalitatief hoogwaardige en functionele indruk maakt. Op het XXL touchscreen boven de middentunnel zien we grote tegels voor de bedienings- en entertainment-apps. Analoge elementen zijn alleen nog aan de stuurkolom te vinden, in de vorm van ‘ouderwetse’ hendels voor de knipperlichten, ruitenwissers en rijrichting.

Lynk & Co 08 specificaties

De nieuwe Lynk & Co 08 wordt leverbaar in twee verschillende uitrustingsniveaus: de absoluut niet spartaanse Core en de nog rijker aangeklede More. Er is slechts één motorvariant, met een plug-in hybridesysteem. Waarmee Lynk & Co flink uitpakt, want de auto beschikt over een batterij van 40 kWh en een elektromotor die een vermogen levert van 210 pk. Deze wordt ondersteund door een 1,5-liter turbomotor met 137 pk. Wanneer je de auto consequent aan de stekker legt, hoef je op korte of middellange trajecten nooit een benzinepomp op te zoeken. Volgens Lynk & Co kan de 08 tot wel 200 kilometer volledig elektrisch blijven rijden - daar kunnen de eHybrid-modellen van Volkswagen nog een puntje aan zuigen. En aan de snellader laadt de batterij zich op met een hoogste vermogen van 85 kW. Zodat de auto ook prima inzetbaar is als semi-elektrische langeafstandsgezins-SUV.

Wanneer we de technische specificaties van de 08 nader onder de loep nemen, lijkt een 1,5-liter turbo motor een wat lastige combinatie met het leeggewicht van 2107 kilo. Maar de realiteit pakt positief uit: dankzij het smeuïge koppel en de goed getimede bijstand van de drietraps automaat, komt de Lynk & Co 08 vlot uit de startblokken. In de vermogensopbouw zijn geen hinderlijke pieken of dalen voelbaar, en zodra de benzinemotor moet bijspringen voor extra sprintkracht, maakt hij geen moment een kortademige indruk. De gehele aandrijflijn draagt zijn steentje bij aan het algehele rijcomfort, en past uit stekend bij de soepele afstemming van het onderstel. De Lynk & Co 08 is een auto die zich geen moment opdringt, precies zoals je van een grote, op gezins- en zakelijk gebruik toegespitste SUV mag verwachten. Wanneer je op zoek bent naar een auto met een loepzuivere feedback en haarscherpe stuurprecisie, dan ben je bij de 08 aan het verkeerde adres. Voor dergelijke praktijken heeft een ander merk zijn modellen opgesierd met koperkleurige elementen.

Conclusie

De Lynk & Co 08 trekt alle aandacht naar zich toe met zijn 200 kilometer grote elektrische rijbereik. Daarmee zet hij al zijn concurrenten in één klap buitenspel. De complete standaarduitrusting, scherpe prijsstelling en het riante interieur zijn andere eigenschappen waarmee de 08 beslist kan slagen. Minder te spreken zijn we over de bediening van het dashboard: alles is digitaal. En het design? Dat kwam in Göteborg tot stand, maar de invloed uit China is duidelijk zichtbaar.