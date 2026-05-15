Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 20 (2026)

Bart Smakman
Door Bart Smakman

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin geld verdiend wordt door EV’s te gebruiken als thuisaccu en de gloednieuwe elektrische Lexus TZ meteen al achterhaald is. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Geld verdienen door je EV te gebruiken als thuisaccu

Je elektrische auto gebruiken als thuisbatterij klinkt als het beste idee van Nederland. Zeker nu je moet betalen om zonnestroom terug te leveren. Wij zetten de kosten en de verwachte opbrengsten op een rij. Wat is jouw thuissituatie? Hoeveel dagen van de week kun je de auto inpluggen en hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak? Hier lees je voorbeelden van opbrengsten.

+ Top – Goed excuus om te mijmeren over Saab

Voor Saab-liefhebbers wordt 21 mei een datum om rood te omcirkelen. Dan gaan in Zweden de laatste auto’s onder de hamer die nog in de oude Saab-fabriek in Trollhättan staan. Daar zitten preproductie-auto’s uit 2014 tussen, waaronder twee 9-3 Aero’s. Ook is er een elektrische 9-3 met range-extender, een auto die mooi laat zien waar NEVS destijds heen wilde: Saab-DNA combineren met elektrische aandrijving. Zucht. Saab.

+ Top – Revolutie in remmenland

Ooit werden de remmen van auto’s mechanisch bediend. Met kabels, stangen en hefbomen. De introductie van hydraulische remsystemen betekende een revolutie, maar binnenkort is het tijd voor de volgende stap. Dat heeft alles te maken met de opkomst van hybrides en elektrische auto’s.

- Flop – Gloednieuwe elektrische Lexus TZ nu al achterhaald

De Lexus TZ, een gigantische elektrische SUV met zes zitplaatsen, komt in 2027 naar Nederland. Qua luxe zit het wel goed, onderhuids valt het tegen. De TZ heeft een middelmatig rijbereik van 530 kilometer en laadt langzaam door het boordnet van 400 volt (geen 800 V). Volvo EX90- en Kia EV9-rijders lachen hierom.

- Flop – Spotgoedkope Lynk & Co eindigt met kater: massaclaim ingediend

Consumentenprogramma Radar heeft honderden klachten van voormalig Lynk & Co-rijders ontvangen. Lang nadat ze hun Chinese plug-in hybride hebben ingeleverd, krijgen ze nog rekeningen voor reeds betaalde boetes of voor mysterieuze schades. Een massaclaim is onderweg.

- Flop – Chinese invasie komt dichtbij: trots volk zwicht voor BYD

BYD is in vier jaar tijd uitgegroeid tot het grootste elektrische automerk van het Verenigd Koninkrijk, het land dat ooit zo trots was op zijn eigen Mini, Austin, Jaguar en Land Rover. Het Chinese merk verkocht tot en met april van dit jaar 12.754 elektrische auto’s en laat daarmee grote namen als BMW, Tesla en Volkswagen achter zich.

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

