Chinese invasie komt dichtbij: dit ooit zo trotse volk zwicht massaal voor BYD

Nieuws

BYD is in vier jaar tijd uitgegroeid tot het grootste elektrische automerk van het Verenigd Koninkrijk, het land dat ooit zo trots was op zijn eigen Mini, Austin, Jaguar en Land Rover.

Het Chinese merk verkocht tot en met april van dit jaar 12.754 elektrische auto's, goed voor ruim zeven procent marktaandeel. Daarmee laat BYD grote namen als BMW, Tesla en Volkswagen achter zich.

Zonder subsidie toch aan kop

Opvallend is dat BYD die positie bereikt zonder mee te liften op subsidies voor autokopers. De Britse overheid geeft kopers van bepaalde elektrische auto's tot omgerekend 4500 euro korting, maar verbindt daar strenge voorwaarden aan. De CO₂-uitstoot van de assemblage en de productie van de batterij telt mee, evenals de vervuilingsgraad van het elektriciteitsnet in het productieland. Dat laatste is het struikelblok voor Chinese merken: China scoort slecht door het grootschalige gebruik van kolencentrales.

Tip Tavascan: Bijtelling vanaf 236 p/m Strak design, krachtige prestaties en tot 550 km bereik. Maximaal rijplezier met een design dat vooruitloopt. Ontdek nu

Kopers van bijvoorbeeld een elektrische Ford Puma of Nissan Leaf komen wel in aanmerking voor subsidie, BYD-rijders niet. En toch is BYD ook onder particuliere kopers het bestverkopende EV-merk van het land.

Hoge brandstofprijzen

BYD UK-topman Bono Ge verklaart de opmars deels door de aanhoudend hoge brandstofprijzen in het VK. Die duwen steeds meer Britten richting elektrisch rijden, en BYD profiteert daar volop van. De totale EV-markt in het VK groeide dit jaar met 22 procent, maar BYD groeide met 124 procent. Dat laatste is deels te verklaren doordat het merk pas sinds 2023 actief is op de Britse markt en dus vanuit een relatief laag startpunt groeit.

BYD zelf schrijft zijn succes verder toe aan een breed aanbod, met modellen die variëren van de Dolphin Surf voor circa 22.000 euro tot de Sealion 7 voor zo'n 55.000 euro. Het merk verkoopt in het VK inmiddels meer nieuwe auto's dan Citroën, Cupra, Dacia, Mini en Renault.



BYD in Nederland

In Nederland lijkt BYD nog niet door te breken, maar de verkopen groeien wel gestaag. Van 200 verkochte auto's in 2022 naar 1230 in 2023 en ruim 3200 in 2024. In 2025 kwamen daar nog eens 4370 exemplaren bij. Ter vergelijking: Tesla verkocht vorig jaar bijna 17.000 auto's, en de Skoda Elroq alleen was in 2025 al goed voor bijna 12.000 verkochte exemplaren. BYD is in Nederland dus een bescheiden speler, maar wel een met een consistente groeicurve.

