BYD faalt en lijdt nederlaag tegen grootste concurrent

Nieuws

BYD werd in 2025 nog gekroond tot grootste EV-fabrikant ter wereld. Maar in 2026 beleeft het een moeizame start. BYD's grootste concurrent deed het beter en mag zich nu weer 's werelds EV-kampioen noemen. Wat ging hier mis?

BYD, China's grootste autobouwer, leverde in het eerste kwartaal 310.389 volledig elektrische auto’s af, een daling van 25 procent op jaarbasis.

BYD daalt, Tesla stijgt

Het door Elon Musk geleide Tesla leverde in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd 358.023 volledig elektrische auto’s af. Dat is een stijging van 6,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de EV-strijd over het eerste kwartaal dus beslecht in Amerikaans voordeel.

Toch is BYD de grootste ...

Kijken we echter naar de totale autoproductie, dan is BYD wel degelijk groter dan Tesla. Want naast volledig elektrische modellen bouwt de Chinese fabrikant ook plug-in hybrides (PHEV’s). Nemen we deze door BYD ‘new energy vehicles’ genoemde auto's mee, dan verkocht het merk wereldwijd 695.772 personenauto’s. Dat is bijna het dubbele van Tesla’s volume, maar wel 30 procent minder dan een jaar eerder.

Voorsprong BYD verdampt

Echt lekker gaat het dus niet met BYD. Sinds 2023 strijdt het met Tesla om de wereldwijde koppositie in EV-verkopen en over heel 2025 gemeten wist het Chinese merk zijn Amerikaanse rivaal voor het eerst te verslaan.

Met onze nieuwsbrief volg je de ontwikkelingen op de automarkt op de voet!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Die voorsprong lijkt nu echter te verdampen. BYD is nog altijd niet actief op de Amerikaanse markt en bouwt zijn aanwezigheid in Europa slechts geleidelijk uit, terwijl de Europese EV-markt maand na maand groeit. Daar stijgen de verkoopcijfers ook wel, maar vooral dankzij de plug-in hybrides. Het grootste probleem ligt echter in thuisland China zelf.

Problemen Chinese automarkt

Op de thuismarkt heeft BYD te maken met veranderend overheidsbeleid. De Chinese regering heeft subsidies voor nieuwe elektrische auto’s verlaagd. De populaire aankoopbonus is gemaximeerd op 20.000 yuan (ongeveer 2500 euro). Vorig jaar konden kopers via een inruilregeling nog rekenen op een subsidie van 12 procent van de aanschafprijs, ongeacht de cataloguswaarde.

Daarnaast moeten EV-kopers in China nu 5 procent belasting betalen op hun auto, terwijl volledig elektrische modellen voorheen waren vrijgesteld. En ten slotte willen de Chinese autoriteiten af van de extreme kortingen die het gevolg waren van de prijsoorlog waarmee Chinese merken elkaar de tent uitvochten.

Maar de strijd gaat door ...

Met minder financiële stimulansen, hogere prijzen én hogere belastingen wordt de binnenlandse markt dus minder gunstig voor fabrikanten als BYD.

Met de nieuwste cijfers lijkt Tesla voorlopig weer stevig in het zadel te zitten. Of dat zo blijft, zal mede afhangen van hoe snel BYD zich herpakt op zijn thuismarkt én daarbuiten.