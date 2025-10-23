Nieuws

Plug-in hybrides zijn populair. Als er één auto is die dat illustreert, is het de BYD Seal U wel. In maart dit jaar was het zelfs de populairste plug-in hybride van Europa. Daarom krijgt-ie binnenkort gezelschap van een stukken goedkoper broertje. Gaat die BYD Atto 2 DM-i ook Europa veroveren?

Plug-in hybrides hebben in Nederland een marktaandeel van ruim 20 procent. Dat is minder dan de 34,7 procent van de markt die volledig elektrische auto's in handen hebben. Dat betekent niet dat een elektrische auto per defnitie populairder is dan zijn plug-in hybride evenknie. De BYD Seal U is daar een goed voorbeeld van.

In februari 2024 kwam de BYD Seal U op de Nederlandse markt. Een onmiddellijk succes was deze volledig elektrische SUV niet. Ondanks z'n riante ruimte en genereuze uitrusting. Maar na de introductie van de stekkerhybride-versie in september 2024, schoten de verkoopcijfers omhoog.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Momenteel hebben ongeveer acht van elke tien in Nederland verkochte Seals U een plug-in hybride aandrijflijn. Tot dusver gingen er in 2025 ruim 1600 over de dealerdrempels. Niet gek voor een grote Chinese SUV met een vanafprijs van bijna 40.000 euro.



Plug-in hybride BYD Atto 2

Vergelijk dat eens met de verkoopcijfers van de BYD Atto 2. Die compacte EV kwam in februari op de markt en daarvan staat de teller tot dusver op een bescheiden 112 stuks. Ondanks een duidelijk bescheidener prijskaartje (vanaf 30.690 euro) dan zijn grote broer. Dat moet beter, vinden ze bij BYD. Daarom komt er binnenkort ook een Atto 2 DM-i.

Elektrisch bereik Atto 2 DM-i

Die nieuwkomer krijgt dezelfde DM i-techniek (Dual Mode-intelligent) als de Seal-U. Dat betekent dat de verbrandingsmotor nooit de wielen aandrijft, maar als generator dient voor de accu van de elektromotor. Puur elektrisch komt de Atto 2 DM-i volgens BYD 90 kilometer ver.

Op langere afstanden schakelt de techniek automatisch over op de meest geschikte hybride modus. Met een volledig opgeladen batterij en een volle tank benzine krijgt de Atto 2 DM-i volgens BYD een actieradius tot ruim 1000 kilometer.

Twee uitvoeringen

BYD brengt twee uitvoeringen van de Atto 2 DM-i naar Nederland. Ze krijgen verschillende accugroottes, waardoor ook het bereik varieert. Ook zijn er motorische verschillen en die hebben weer gevolgen voor het vermogen en de prestaties.

De plug-in hybride Atto 2 (blauwe auto op bovenstaande foto) is van voren te herkennen aan een licht gewijzigde neus en aan het ontbreken van de luchthappers in de voorschermen. Daarnaast hebben de kleurenbedenkers bij BYD speciaal voor DM-i-variant een de nieuwe carrosseriekleur gemengd, Midnight Blue genaamd.

Plug-in hybride BYD Atto 2 levertijd

BYD presenteert de nieuwe versie van de Atto 2 nog deze week in Luxemburg, de voorverkoop start in november of december 2025. Wie de auto zo snel mogelijk voor z'n eigen deur wil hebben, moet nog wachten tot het eerste kwartaal van 2026.

Prijs BYD Atto 2 DM-i

De prijzen van de BYD Atto 2 DM-i zijn nog niet bekend. Maar we willen wel graag een gokje doen. Daarvoor kijken we naar de prijsverhoudingen tussen de EV en de PHEV bij de Seal U. Op grond daarvan verwachten we dat de instapversie van de BYD Atto 2 DM-i ongeveer 4000 euro goedkoper wordt dan de elektrische variant. Dat zou neerkomen op 26.500 tot 27.000 euro. Daarmee zou het de goedkoopste plug-in hybride op de Nederlandse markt worden.