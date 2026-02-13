Test: dit merk is nog steeds niet zo bekend, maar komt wel met goedkoopste plug-in hybride

Tests

Vergis je niet in BYD. Het Chinese merk is in Nederland een kleine speler, maar de wereldwijde groei is verbluffend. De BYD Atto 2 DM-i maakt kans de bestverkochte plug-in hybride te worden. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld.

In Nederland hebben we weleens de neiging om met onze eigen bril naar de wereld te kijken. Zo roepen we om het hardst dat Chinese auto's hier voorlopig niet gaan doorbreken. Kijk je naar de cijfers van BYD in ons land, dan is het inderdaad niet wereldschokkend wat het merk presteert. In 2025 stond het merk op de 22e plek met 4370 registraties. Dat is wel een stijging ten opzichte van 2024, met 3210 registraties.

De Europese verkoopcijfers laten al een ander beeld zien. BYD registreerde bijna 300 procent meer auto's; van 30.000 in 2024 tot meer dan 120.000 dit jaar. Dat is ongeveer evenveel als Mini en meer dan Mazda, Jeep en Honda.

BYD, koning van de PHEV's

We zoomen nog verder uit. Wereldwijd zijn de verkopen ronduit verbijsterend. In de top 10 van meest verkochte plug-in hybrides neemt BYD de eerste vier (!) posities in. De Seal U is de bestverkochte stekkerhybride ter wereld. Ook bij de gewone EV's is BYD ruim vertegenwoordigd; vier modellen in de top 10, met de Dolphin Surf als hoogste notering op plek 4.

Zeg dus niet dat het niks wordt met Chinese auto's. Want voor de goede orde: geen enkele Japanse of Europese auto met stekker weet de top 10 binnen te dringen. Ook in andere opzichten is BYD machtig; het is een van de grootste batterijbouwers. Grote concerns als Stellantis en Toyota smeken om hun accu's.

Als we een uitnodiging krijgen voor de BYD Atto 2 DM-i, aarzelen we dan ook niet. De kans is groot dat dit model zich gaat nestelen in de wereldwijde top 10. Ook in Nederland staan de sterren gunstig, want de Atto 2 DM-i wordt waarschijnlijk de goedkoopste PHEV in de prijslijst.

Oh, die vreselijke camera's

De Atto 2 kan een oppepper gebruiken, met 135 registraties is het tot nu toe een flop. Maar BYD hoopt ongetwijfeld op een 'Seal U'tje'; de PHEV is goed voor 80 procent van de registraties. De Atto 2 krijgt dezelfde DM-i-techniek (Dual Mode-intelligent). Dat betekent dat de verbrandingsmotor meestal niet de wielen aandrijft, maar als generator dient voor de accu van de elektromotor. Bij zware belasting of echt hoge snelheden (de topsnelheid is 180 km/h) drijft de benzinemotor direct de voorwielen aan. BYD heeft een missie met de Atto 2 DM-i: de plug-in hybride moet niet interessant worden voor de zakelijke rijder, maar ook voor de particuliere koper.

Uiterlijk zijn we niet van de Atto 2 onder de indruk. Hij zal niemand tegen het zere been stoten, maar is daardoor ook onnoemelijk saai. Hooguit zijn de stootstrips ter hoogte van de dorpels een frivole opleving. Binnenin zijn we blij verrast van de afwerking en de mooie materialen, maar kijken we tegen een saai dashboard aan met groot scherm in het midden.

De opdringerige hulpsystemen waarmee Chinese merken ons elke keer weer tot wanhoop drijven, kunnen grotendeels worden uitgeschakeld. Doodsbang worden we echter van de grote camera in de A-stijl, die ons meteen corrigeert als we de bijrijder héél even aankijken. 'Eyes on the road', roept een strenge vrouwelijke stem. Deze camera is gedurende de hele testrit Auto Review's staatsvijand nummer 1. Ook de menustructuur van het grote touchscreen is soms lastig te doorgronden, met veel plaatjes en deelmenu's. Echte knoppen zijn er niet, al gaat de bediening van de ramen en spiegels gelukkig op de ouderwetse manier. Met knoppen in de portieren, dus.

BYD Atto 2 DM-i actieradius

De benzinemotor is een atmosferische 1,5-liter viercilinder met 98 pk, die volgens de Atkinson-cyclus werkt, net als in Toyota-hybrides. Hij vormt een duo met een voorin geplaatste elektromotor, die een keurige 194 pk en 300 Nm koppel levert. Puur elektrisch komt de duurste Atto 2 DM-i Boost 90 kilometer ver. Met een volledig opgeladen batterij (18 kWh) en een volle tank benzine (45 l) krijgt de Boost een actieradius tot ruim 1000 kilometer. De goedkopere Active-uitvoering heeft een kleinere batterij en moet het doen met 40 kilometer EV-range. Hij laadt bovendien half zo snel: met 3,3 kW in plaats van 6,6 kW.

Over het DM-i-systeem zou Heel Holland Bakt-patissier Robèrt van Beckhoven BYD complimenteren: 'netjes gewerkt'. Het werkt gewoon goed. De benzinemotor en de elektromotor wisselen soepel en vrijwel onmerkbaar van rol, vaak heb je het idee in een elektrische Atto 2 te rijden. BYD zegt zelf dat de Atto 2 DM-i niet bedoeld is als stoplichtsprinter, maar juist als comfortabele compacte reiswagen. Daarin is het geslaagd; de auto trekt best vlot op en heeft geen last van de nervositeit van sommige EV's en PHEV's, met hun direct beschikbare koppel.

Laag verbruik

Het onderstel is iets steviger dan dat van de elektrische Atto 2, maar nog altijd comfortabel. Al snel vergeet je te letten op het rijgedrag en keuvel je met je bijrijder over de zin en onzin van het leven. Een compliment aan BYD, want dat betekent dat de Chinezen een auto hebben gebouwd waar weinig op aan te merken valt. We delen louter duimen uit voor de verrassend zware besturing, de souplesse waarmee de vering en demping hobbels van alle soorten en maten overmeesteren en de tussensprints in de stad en op de snelweg.

Op onze testroute van 100 kilometer hebben we nauwelijks benzine verbruikt. Mensen met laaddiscipline en onderontwikkelde coureursinstincten zullen aangenaam verrast zijn over hun brandstofkosten als ze eerder een benzineauto reden. Er is overigens een ‘hold’-modus waarmee je uitsluitend op de verbrandingsmotor kunt rijden om de stroom in de batterij te bewaren voor later.

Prijs goedkoopste plug-in hybride

De prijzen van de BYD Atto 2 DM-i zijn niet officieel vrijgegeven, maar zonder belastingen wil BYD voor de goedkoopste Active-uitvoering 31.200 euro hebben. Daar komt wat bpm bij, maar we verwachten dat de Atto 2 nét onder de Seat Leon PHEV blijft (37.690 euro). Daarmee zou hij de goedkoopste plug-in hybride op de Nederlandse markt worden. Dat vergroot de kans dat de Atto 2 binnenkort niet meer het niemendalletje is dat-ie tot nu toe was en dat-ie uit de schaduw treedt van modellen als de Renault Captur, Volvo EX30 en Peugeot (e-)2008.