Zoveel kost de nieuwe BYD Atto 2 met private lease

BYD heeft een nieuwe auto: de BYD Atto 2. Nog voordat de auto op de Nederlandse wegen te zien is, kun je jezelf al verzekeren van een exemplaar via onze handige private lease vergelijker. Je leaset de SUV al vanaf 465 euro!

Met private lease wordt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over uitgaven zoals afschrijving, verzekering of onderhoud. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit.

BYD Atto 2 private leasen







Over de BYD Atto 2

De BYD Atto 2 is het nieuwste model van het ijverige BYD. De Chinezen brengen in rap tempo meerdere auto’s op de Europese markt, en hebben met de Atto 2 een belangrijk segment in het vizier: die van compacte SUV’s.

In onze private lease vergelijker vind je ‘m al vanaf 465 euro per maand. Wat voor een auto heb je voor dit geld? Wat zijn de sterke kanten van de EV, en zijn er ook mindere kwaliteiten om te melden? We beschrijven het voor je hieronder. De BYD Atto 2 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruim voor zijn segment - Technische specificaties basismodel niet indrukwekkend + Enorm rijk uitgerust - Nauwelijks goedkoper dan de Atto 3 + Fijne rijeigenschappen - Versie met grotere actieradius (Comfort) nog niet te bestellen

De BYD Atto 2 is al vanaf het basismodel (Active) ontzettend rijk uitgerust, precies zoals we gewend zijn van Chinese auto’s. Standaard zijn onder andere een panoramadak, elektrische stoelverstelling, een warmtepomp en een draaibaar multimediascherm (10,3 inch)- uiteraard inclusief smartphonekoppeling.

Een upgrade naar Boost levert zaken als stoel- en stuurverwarming, meerkleurige sfeerverlichting, een 360 graden panorama-camera, parkeersensoren voor en een groter 12,8 inch touchscreen op.

Benieuwd naar de specificaties? Ze zijn hieronder voor je op een rijtje gezet in een tabel. Voor nu gaat het alleen om de Active- en Boost-uitvoering. Later komt daar nog de Comfort bij, maar die is op dit moment nog niet leverbaar.

Specificaties

Uitvoering Active & Boost Vermogen 177 pk Koppel 290 Nm 0-100 sprint 7,9 s Accucapaciteit (kWh) 45,1 kWh Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 16 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 312 Laadvermogen (kW) 11 Laadtijd AC (0-100%) 5 u Snellaadvermogen (kW) 65 kW Laadtijd DC (10-80%) 37 min

BYD Atto 2 private lease

De BYD Atto 2 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 465,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Atto 2 private lease prijzen.

De BYD Atto 2 is de nieuwste elektrische compacte SUV en heeft enkele belangrijke troeven in handen om een succes te worden.