Hier scoor je de allerlaatste auto's van Saab, waarvan eentje op een Kia lijkt

Voor Saab-liefhebbers wordt 21 mei een datum om rood te omcirkelen. Dan gaan in Zweden de laatste auto’s onder de hamer die nog in de oude Saab-fabriek in Trollhättan staan.

NEVS, het Chinese bedrijf dat na de ondergang van Saab de resten van het merk overnam, is failliet. Daarmee komt waarschijnlijk een allerlaatste pijnlijke punt achter een legendarische merknaam.

Die Saab lijkt wel een Kia!

In totaal gaan er bij het Zweedse veilinghuis Klaravik acht auto's onder de hamer. Zeven daarvan zijn varianten op de laatste generatie Saab 9-3, de auto waarmee NEVS nog probeerde om Saab een derde leven te geven.

De achtste auto is een Hengchi 5, een middelgrote elektrische SUV van Evergrande. Dat Chinese vastgoedconcern was jarenlang de geldschieter achter NEVS, maar kwam zelf ook zwaar in de problemen. We weten niet precies wanneer de Hengchi is gebouwd, maar de vormgeving doet wel heel sterk denken aan de huidige generatie SUV's van Kia.

'Saabs' uit 2014

Voor de Saab-fans zijn de overige zeven kavels natuurlijk interessanter. Daar zitten preproductie-auto’s uit 2014 tussen, waaronder twee 9-3 Aero’s. Ook is er een elektrische 9-3 met range-extender, een auto die mooi laat zien waar NEVS destijds heen wilde: Saab-DNA combineren met elektrische aandrijving. Verder worden drie prototypes uit 2018 aangeboden.

Eén daarvan is een in China gebouwde NEVS 9-3 EV, een ander prototype heeft vier elektromotoren in de wielen, mogelijk was dit een mule om de techniek te testen die de ontwikkelaars in de in 2023 getoonde Emily GT wilden toepassen. De meest futuristische van het stel is een autonome testauto, compleet met gps, lidar en camera’s.

Heilige Saab-relikwieën

Dat klinkt als een rommelzolder voor ingenieurs, maar voor Saab-fans zijn dit misschien wel de heilige relikwieën van een merk dat altijd nét anders durfde te zijn. Saab begon als vliegtuigbouwer en presenteerde in 1947 zijn eerste auto. Twee jaar later ging die in productie. Het merk bouwde daarna decennialang eigenzinnige auto’s voor mensen die zich niet thuis voelden bij BMW, Audi of Volvo.

GM en Spyker

General Motors nam in 1989 een belang van 50 procent in Saab en kocht het merk in 2000 helemaal. Daarna ging het bergafwaarts. De kredietcrisis trof GM hard, en Saab werd verkocht aan Victor Mullers Spyker. Na een lange soap met verschillende overgangskandidaten en een twijfelachtige rol voor GM viel in 2012 uiteindelijk ook dat doek. NEVS nam de resten over en begon in Trollhättan aan elektrische en autonome projecten, grotendeels met voormalige Saab-ingenieurs.

Emily GT geeft hoop

Drie jaar geleden gloorde er nog even hoop aan de hemel van het Zweedse Trollhättan, de bakermat van het legendarische Saab. NEVS was door moederbedrijf Evergrande meegesleept in de Chinese vastgoedcrisis en had zelf surseance van betaling aangevraagd. Om te voorkomen dat een inmiddels vergevorderd EV-project ook verloren zou gaan, traden de ontwikkelingsingenieurs naar buiten met hun Emily GT.

Emily-soap

Vervolgens voltrok zich ook rondom de Emily GT een treurige soap. De grote elektrische sedan met duidelijke Saab-trekjes en elektromotoren in de wielen werd enthousiast begroet door de internationale autopers, maar was nog niet productierijp. Even leek de Emily GT nog gered te worden door het Canadese EV Electra, maar ook dat plan liep stuk.

Het Emily-project werd losgekoppeld van NEVS en vervolgens probeerde het ontwikkelingsteam onder leiding van de Nederlander Frank Smit internationale investeerders te vinden. De bedoeling is om de Emily GT onder de merknaam Sonett door te ontwikkelen en op de markt te brengen. Tot dusver zonder resultaat. Dat de preproductie-modellen van de Emily GT niet bij de failliete NEVS-boedel terecht zijn gekomen, is daarentegen weer hoopvol.

Polestar gebruikt inmiddels een deel van de fabriek in Trollhättan als ontwikkelingscentrum, maar van echte Saab-productie is al lang geen sprake meer. Wel is op het fabrieksterrein nog altijd het Saab-museum gevestigd, een must voor de Saab-fan.

Foto's veilingauto's: Klaravik.se

