Een gegeven Saab moet je niet in de bek kijken

Eerder dit jaar was ik bij het EM Walhalla, één van de leukste auto-evenementen van Nederland. Terwijl ik er rondliep, bedacht ik dat de Saab van mijn zoon er niet had misstaan.

Het EM Walhalla is een feest vol miskende auto’s, malle exoten en flops. Daarnaast vind je er voormalige bestsellers die je tegenwoordig juist bijna nooit meer tegenkomt. Sommige staan er bij om door een ringetje te halen, andere ogen sjofel en verwaarloosd. Zie ook het verslag hieronder van onze vliegende reporter Bavo Galama.

Mijn zoon – een jonge zzp’er met een bescheiden inkomen – rijdt ondertussen ruim een jaar rond in zo'n miskende, sjofele auto. In juni 2024 kreeg hij namelijk een gratis een Saab 900 Coupé aangeboden. Niet het oude model, want dat is inmiddels een erkende klassieker. Nee, het ging om diens in 1993 gepresenteerde opvolger.

Saab vol Opel-onderdelen

Vanwege de iconische status van zijn voorganger, met ruim 900.000 stuks de succesvolste Saab ooit, had de 900 NG (New Generation) grote schoenen om te vullen. Dat lukte niet echt; diehard Saab-fans konden maar moeilijk verteren dat de auto veel Opel-onderdelen herbergde en hij reed ook totaal anders dan ze gewend waren. En diverse kinderziekten deden z’n reputatie evenmin goed.

Gelukkig kwam er in 1998 een sterk verbeterde faceliftversie. Die werd omgedoopt tot 9-3 en werd - zeker voor een Saab - best goed verkocht. Die 9-3's zie je dan ook nog regelmatig rijden, in tegenstelling tot de verguisde 900 NG.



Mos, roest en schaafwonden

Een gratis auto; dat klinkt leuk, maar meestal liggen er allerlei addertjes onder het gras in de vorm van achterstallig onderhoud of dure noodzakelijke reparaties. Uiteraard ging ik met Wegman junior mee om te beoordelen of de aangeboden Saab de moeite waard was.

Het goede nieuws: er zat een verse apk op. Maar toen we de auto op een treurig, verregend bedrijventerrein in Eindhoven zagen staan, zonk de moed ons in de schoenen.

Een groene moslaag op de rode lak gaf aan dat de auto jaren geleden voor het laatst een spons had gezien, de spatbordrand linksachter had een roestgat en de rechterflank werd ontsierd door deuk- en schaafwonden.

Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat de blanke lak hier en daar losliet en dat de kunststof wieldoppen oogden alsof ze ternauwernood een brand hadden overleefd. Binnenin hing de hemelbekleding er in flarden bij, terwijl de achterbank en zonnekleppen schitterden door afwezigheid.

Kerngezonde motor met bijna 4 ton

Voor de vorm gingen we toch nog even proefrijden. Daarbij klonk de turboloze tweeliter motor – ondanks 390.000 verreden kilometers – gezond als een vis. De gevreesde distributiekettingratel des doods viel in geen velden of wegen te bekennen.

Schakelen, koppelen en remmen verliepen vlekkeloos. Zelfs de cruisecontrol, centrale vergrendeling en elektrische ramen werkten nog. Maar het meest verbazingwekkende was nog het rijcomfort. De auto was opvallend stil en de fluweelzachte vering streelde het wegdek.

Ondanks de cosmetische tekortkomingen, sloot mijn zoon de rode coupé op het tweede gezicht in z’n hart. We snorden een gratis achterbank op en verversten olie plus filters. Ook kochten we lichtmetalen wielen, die we van nieuwe banden lieten voorzien.



Klaar voor volgende ronde

Een jaar lang reed de Saab storingsvrij rond, desondanks keek zoonlief wat ongerust uit naar de volgende apk. Onlangs ging de kogel door de kerk: de keurmeester achtte de bejaarde Saab veilig, al adviseerde hij wel een set nieuwe remblokken.

Die zitten er inmiddels onder en het interieur wordt weer gesierd door een set zonnekleppen. Daarmee is de bijna dertigjarige 900 NG klaar voor weer een overlevingsjaar! Zo zie je maar weer, liefde op het eerste gezicht wordt sterk overschat – ook bij auto’s.