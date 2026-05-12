Door deze revolutie in remmenland, remt jouw volgende auto hélemaal anders

Ooit werden de remmen van auto’s mechanisch bediend. Met kabels, stangen en hefbomen. De introductie van hydraulische remsystemen betekende een revolutie, maar binnenkort is het tijd voor de volgende stap.

De grote doorbraak van hydraulische remmen kwam in 1921, toen het Amerikaanse elitemerk Duesenberg als eerste autofabrikant hydraulische remmen op een productieauto introduceerde.

Het duurde echter nog tot de jaren 50 voordat hydraulische remmen ook in eenvoudige auto’s gemeengoed waren.

Voordelen hydraulisch remsysteem

Bij een hydraulisch remsysteem zet de bestuurder via het rempedaal druk op remvloeistof. Die druk wordt via leidingen naar de remmen bij de wielen gestuurd, waar zuigers de remblokken tegen de remschijven drukken.

gelijkmatiger remkracht op alle wielen;

minder onderhoud en afstelling;

krachtiger en betrouwbaarder remmen;

minder fysieke inspanning voor de bestuurder.

Van hydraulisch naar brake by wire

Allemaal mooi, maar volgens de Italiaanse remmenspecialist Brembo is het einde van hydraulische remsystemen echter in zicht en is het tijd voor een volgende stap: brake by wire.

Dat Brembo het tijd vindt om van hydraulische remmen af te stappen, heeft alles te maken met de opkomst van hybrides en elektrische auto’s. Daarbij worden de conventionele hydraulische remmen steeds minder gebruikt, omdat de elektromotoren via regeneratief remmen het meeste werk overnemen. Dat is niet alleen efficiënt, maar scheelt ook slijtage aan remblokken en remschijven.

Brembo gaat nu nog een stap verder. De Italiaanse remmenspecialist presenteert met ‘Sensify’ een volledig elektronisch remsysteem zonder hydraulische componenten.

Nooit meer remvloeistof verversen

Bij Sensify nemen een elektronische aansturing en elektromotoren de taak over van remvloeistof, leidingen en hydraulische druk. Dat betekent dus ook dat er nooit meer remvloeistof hoeft te worden ververst. En laat dat nu een onderhoudsklusje zijn dat door heel veel automobilisten én hun garages vergeten wordt. Met een verslechterde remwerking en bijbehorende veiligheidsrisico’s van dien.

Brembo positioneert het Sensify-systeem als een flexibele oplossing. Dat wil zeggen dat het geïntegreerd kan worden in nieuwe modellen, maar ook kan worden toegevoegd aan bestaande platforms. Daarnaast mikt het merk nadrukkelijk op moderne rijhulpsystemen en toekomstige autonome auto’s.

Eerste productiemodel al onderweg

Veel technische details houdt Brembo voorlopig nog achter de hand. Zo is nog niet duidelijk hoe de veiligheidsvoorzieningen en back-upsystemen precies zijn ingericht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de elektra uitvalt? Wel bevestigt het bedrijf dat de serieproductie inmiddels is gestart voor een ‘toonaangevende wereldwijde autofabrikant’. Dat klinkt vaag, al is wel bekend dat Brembo het systeem al uitgebreid heeft getest in Tesla's. Wordt vervolgd.

