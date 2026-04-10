Deze Chinese EV laadt 10-97% in minder dan 9 minuten – BMW is sceptisch

In China is een snellaadoorlog uitgebarsten tussen BYD en Geely. De nieuwe Lynk & Co 10+ van Geely, schiet in 8:42 minuten van 10 naar 97 procent batterijlading. Klinkt veelbelovend in onze oren, maar BMW vindt het maar niks …

De Lynk & Co 10 is er in twee smaken: de gewone ‘10’ met een 800 Volt-batterij van 77 kWh en de extra sportieve ‘10+’ met 95 kWh en 900 Volt. Moederbedrijf Geely spreekt zelf van de Golden Brick Battery. De gewone laadt van 10 tot 80 procent in 10,5 minuten, wat al behoorlijk rap is, maar de 10+ klaart de klus in 5 minuten en 32 seconden.

Het getal wat moederbedrijf Geely pas echt van de daken schreeuwt, is de laadtijd van 10 tot 70 (!) procent: 4 minuten en 22 seconden. Deze laadtijden bezorgen concurrent BYD een rolberoerte, want zijn beste EV’s doen er tientallen seconden langer over om naar 70 of 97 procent te gaan.

Snelladen met 1100 kW

Om zo snel te kunnen opladen, heb je behalve een Lynk & Co 10+ ook een super krachtig laadstation van 1100 kW nodig. In China beginnen die op te duiken, maar in Nederland is het hoogst haalbare momenteel 600 kW. Dat is eigenlijk ook meer dan genoeg, want het aantal EV’s op de Nederlandse wegen dat laadsnelheden boven de 350 kW ondersteunt, is op één hand te tellen.

We noemen 350 kW niet voor niets, want hoewel ook bij de Lynk & Co 10+ het laadvermogen terugloopt naarmate de batterij voller wordt, bij 97 procent krijg je nog steeds 350 kW. En dat is ronduit indrukwekkend.

Waarom BMW sceptisch is

Toch zijn ze in Duitsland sceptisch over de (Chinese) obsessie voor steeds snellere laadsnelheden. Volgens de productiebaas van EV-batterijen bij BMW, komen zulke ontwikkelingen uit de lengte of de breedte. De angst is dat het opschroeven van het laadvermogen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur en/of de prestaties van het accupakket.

Dat zouden wij ook zeggen als we EV’s bouwen die bij lange na niet kunnen snelladen met 1100 kW. Maar we geven BMW het voordeel van de twijfel, want de nieuwe BMW iX3 en i3 laden met 400 kW en dat is ook niet gek.