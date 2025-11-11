Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Net zo snel opladen als tanken: vanaf 2026 al in Nederland

Snelladen is door de jaren heen steeds sneller geworden, maar binnenkort kun je al echt zo snel laden als dat je tankt. En die techniek komt ook jouw kant op.

BYD brengt in 2026 zijn zogenoemde Flash Chargers naar Nederland – snelladers die tot 1000 kW vermogen leveren. Daarmee kan een geschikte auto in vijf minuten genoeg stroom krijgen voor 400 kilometer actieradius.

Lees ook Snellaadstrijd barst los: BYD nu al afgetroefd door nóg snellere laders

Laden zo snel als tanken

Nederland is een van de eerste markten in Europa waar deze ultrakrachtige laders verschijnen. De eerste exemplaren worden in het tweede kwartaal van 2026 geplaatst, aanvankelijk bij eigen dealers en locaties van het merk. Op termijn moeten ook strategisch gelegen openbare snelladers volgen, vergelijkbaar met Tesla’s Supercharger-netwerk.

Net zo snel opladen als tanken: vanaf 2026 al in Nederland
Denza bijt het spits af

De Flash Chargers zijn in eerste instantie bedoeld voor Denza, het premiummerk van BYD dat volgend jaar zijn Europese debuut maakt. Alleen deze modellen beschikken over een speciaal ontwikkelde accu die bestand is tegen het enorme laadgeweld. De Denza Z9 GT (zie artikel hieronder) wordt de eerste auto die in Europa met deze techniek aan de slag kan.

Lees ook Denza: premium Chinees met 1000 pk en Mercedes-genen wil Porsche Taycan te lijf Denza Z9 GT: Chinees met 1000 pk en Mercedes-genen wil Porsche te lijf

Europese uitrol op komst

BYD mikt op een totaal van 200 tot 300 ultra-snelladers in Europa tegen halverwege 2026, al is nog niet bekend hoe groot het Nederlandse aandeel precies wordt. Wel is duidelijk dat ons land tot de eerste lichting behoort, wat past bij de hoge laaddichtheid en EV-acceptatie hier.

Dubbel zo snel als Tesla

Met een vermogen van 1000 kW is de BYD-lader ruwweg twee keer zo krachtig als Tesla’s nieuwste Supercharger V4, die tot 500 kW levert. Op de piek laadt de Denza twee kilometer rijbereik per seconde. Daarmee nadert elektrisch laden voor het eerst de snelheid van een ouderwetse tankbeurt.

Lees ook BYD’s die snelladen in 5 minuten worden goedkoper dan iedereen dacht
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

