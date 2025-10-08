Review: met dit belangrijke wapen troeft de Audi Q3 e-hybrid zijn concurrenten af

Tests

Het allerpopulairste segment in Nederland is zonder twijfel de compacte SUV. En dan het liefst met een (plug-in) hybride aandrijflijn. Audi mikt op de premiumkopers in dit segment met de nieuwe Audi Q3 e-hybrid.

Wat valt op aan de Audi Q3 e-hybrid?

Dit is de derde generatie van de Audi Q3, en uiteraard heeft Audi zijn nieuwe designtaal ook losgelaten op de compacte SUV. Dat betekent dat-ie een enorme grille heeft en twee smalle, hoog geplaatste koplampen. De nieuwe Q3 ziet er indrukwekkender uit dan zijn wat anonieme voorganger. Bij een snelle blik lijkt hij ook wel een beetje op een gekrompen Q6 e-tron.

Aan de achterkant heeft Audi werk gemaakt van de lichtpartij. De doorlopende led-balk en het verlichte logo zijn niet origineel, je ziet ze tegenwoordig bij bijna elk merk. Maar de manier waarop de achterlichten boven de led-balk zijn geplaatst, is mooi. Lichtbalk, achterlichten en logo vormen een fraai geheel. Audi laat je kiezen uit elf kleuren en verschillende lichtmetalen wielen van 17 tot 20 inch.

Voor Nederlandse kopers valt er qua aandrijflijn daarentegen niks te kiezen. Audi levert hier alleen maar de plug-in hybride variant. In andere landen, zoals Duitsland en België, is de Q3 ook als diesel leverbaar (150 pk). Verder staan daar drie benzinemotoren (150, 204 en 265 pk) in de prijslijst.

De plug-in hybride aandrijflijn is flink verbeterd. De 1.4 TFSI is vervangen door een variant met 1,5 liter. Mede hierdoor is het systeemvermogen gegroeid van 245 naar 272 pk. Dat is echter niet het belangrijkste: naast een andere motor heeft Audi ook een grotere batterij geplaatst. De oude Q3 PHEV had een accupakket van 13 kWh, waarvan 10,4 kWh bruikbaar was. De nieuwe doet daar een flinke schep bovenop met een batterij van 25,7 kWh (19,7 kWh bruikbaar).

Dit levert een enorme actieradiuswinst op: van 50 tot maar liefst 119 kilometer (WLTP). Daarnaast ondersteunt de nieuwe Q3 e-hybrid snelladen tot 50 kW, waarmee een lege batterij in minder dan een halfuur weer tot 80 procent is opgeladen.

Wat is goed aan de Audi Q3 e-hybrid?

Daarmee heb je gelijk de belangrijkste troef van deze Audi te pakken. Zijn elektrische actieradius is indrukwekkend en wordt niet geëvenaard door zijn grootste concurrenten. Zo komt de compacte plug-in hybride SUV van BMW - de BMW X1 - tot maximaal 83 kilometer, terwijl de batterij van de Mercedes GLA PHEV al na 70 kilometer leeg is.

In de Q3 e-hybrid kun je het merendeel van de tijd elektrisch rijden, en als je een keer verder weg moet, staat de potige viercilinder tot je beschikking.

Verder werkt de aandrijflijn soepel - dat wil zeggen dat alle componenten goed samenwerken. Als je puur elektrisch wilt rijden, volstaat een druk op de EV-knop onder het touchscreen. Het vermogen voelt logischerwijs ietwat geknepen, maar je komt prima mee met het verkeer.

Als je de benzine- en elektromotor laat samenwerken, ben je duidelijk sneller. Begrijp ons niet verkeerd, je rijdt geen sportwagens het snot voor de ogen, maar je hebt meer dan genoeg power tot je beschikking.

Het interieur oogt fraai. Op het dashboard is alcantara gebruikt, rondom de schermen vind je aluminium in plaats van plastic.

Over die schermen gesproken: over het algemeen zijn wij geen fan van de enorme touchscreens in moderne auto’s, maar Audi heeft er wel een mooi geheel van gemaakt. En de schermen werken razendsnel en intuïtief. En hoe ver je ook in de menu’s duikt, de klimaatregeling blijft altijd onderin het scherm staan en dat is handig. Al werken fysieke knoppen nóg prettiger.

Achter in de Audi Q3 e-hybrid zit je prima, al moet je niet veel langer zijn dan 1,80 meter. Als je dat wel bent, stoot je je knieën tegen het harde plastic van de voorstoelen. De bagageruimte is met 375 liter niet meer dan oké. Wel kun je de laadruimte flink uitbreiden door de achterbank naar voren te schuiven.

Wat kan beter aan de Audi Q3 e-hybrid?

Terwijl er op ooghoogte in het interieur mooie materialen zijn gebruikt, is er op andere plekken op de afwerking beknibbeld. Rondom heupniveau is goedkoop hard plastic eerder regel dan uitzondering, en dat is jammer voor een premiumauto.

Ook het veelvuldige gebruik van pianozwarte kunststof is een steen des aanstoots. Op de foto’s in de folder ziet het spul er nog prima uit, maar al na vijf minuten rijden doen beginnen de eerste krasjes, vingerafdrukken en stofjes al te verschijnen.

In de Audi zien we ze op de middenconsole, het stuur, en het nieuwe paneel op de stuurkolom dat de traditionele hendels vervangt. Klinkt ingewikkelder dan het is, want het werkt nog steeds hetzelfde. Aan het einde van dit paneel vind je twee vlakken die je naar boven of onder kunt tikken, net zoals een hendel (zie foto's hierboven). De ruitenwisserhendel is echter vervangen door een draaiknop. Wat ons betreft is het geheel een beetje gimmicky, maar ook geen al te groot probleem. Behalve dan dat ook dit paneel is gemaakt van pianozwarte kunststof …

Een ander klein maar stom voorbeeld van het mindere materiaalgebruik is het vak waar je je telefoon kwijt kunt. Overigens keurig dat er een draadloze telefoonlader met koeling aanwezig is, maar de rand van het bakje is nogal scherp. Ideaal om je handen aan te schaven ...

Wat is de prijs van de Audi Q3 e-hybrid?

De Nederlandse prijzen van de nieuwe Audi Q3 beginnen bij 52.990 euro (Pro Line). Tot de uitrusting behoren onder meer cruisecontrol, parkeersensoren voor en achter, airconditioning en de mogelijkheid om je telefoon te koppelen aan het 12,8-inch centrale display.

Het tweede uitrustingsniveau (Advanced edition) begint bij 55.490 euro. De extra's die je krijgt, zijn stoelverwarming, adaptieve cruisecontrol, 3-zone airconditioning, sportstoelen en een achteruitrijcamera.

Voor de Audi Q3 S edition moet je minimaal 57.990 euro bij de dealer achterlaten. Je krijgt grotere 19-inch lichtmetalen wielen en een sportiever S-line-exterieur.

Wil je liever de Q3 Sportback? Dat kan, als je nog eens 2000 euro extra uit je spaarvarken peutert.

Audi blijft Audi en dus kun je hierna kiezen uit diverse optiepakketten. Zoals het techpakket met een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels plus projectieverlichting in de buitenspiegels van de instapper.

Wat vind ikzelf van de Audi Q3 e-hybrid?

De Audi Q3 laat zien waarom de moderne plug-in hybride het perfecte compromis kan zijn. Dankzij de prima range kun je de meeste dagelijkse ritten puur elektrisch rijden. Van actieradiusangst heb je nog nooit gehoord, want de benzinemotor slaat gewoon aan als de batterij leeg is. Of je laat de verbrandings- en elektromotor in harmonie samenwerken, ook dat werkt prima.

Jammer is wel dat het materiaalgebruik niet helemaal op het niveau is dat ik verwacht bij het merk. Zeker omdat ik weet dat deze Audi Q3 e-hybrid zomaar over de 60.000 euro kost als je wat opties aankruist. Aan de andere kant: dat vragen de concurrenten uit München en Stuttgart ook voor hun auto's in deze klasse, alleen hebben die niet zo’n indrukwekkende actieradius …

