Audi Q3 Sportback (2025) - voor 2000 euro extra krijg je minder auto

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te voorspellen welk model er na de Audi Q3 komt. Inderdaad: de Audi Q3 Sportback.

Audi Q3 Sportback alleen als plug-in hybride

De Audi Q3 is er voorlopig alleen als plug-in hybride en dat geldt ook voor de Q3 Sportback. De 1,5-liter viercilinder benzinemotor en de elektromotor (115,6 pk) zorgen voor een systeemvermogen van 272 pk. Het maximumkoppel bedraagt 400 Nm.

De elektrische actieradius van de Sportback is 118 km (WLTP). De 'gewone' Q3 haalt 119 km. Dat is gek, want je verwacht dat de Sportback gestroomlijnder is vanwege zijn 29 mm lagere daklijn en vlakker liggende achterruit.

Het verschil van één kilometer is natuurlijk te verwaarlozen en is wellicht een kwestie van anders afronden, maar toch: met de sportiever gelijnde Sportback kom je dus niet verder. Terwijl dit bij een soortgelijke constructie binnen de Volkswagen-groep wél het geval is, namelijk de Skoda Enyaq en Enyaq Coupé (579 vs. 589 km).

Ook wat betreft de bagageruimte ben je iets beter af met de gewone Q3. Die slikt maximaal 1293 liter, de Sportback stopt bij 1289 liter. Ook dit verschil is te verwaarlozen, maar toch. Je zal maar net die laatste verfemmer voor je schilderklus op de stoep achter moeten laten.

Audi Q3 Sportback prijs

Dan de prijzen. Minder actieradius, minder bagageruimte, de Sportback zal vast goedkoper zijn. Maar nee. Wie mooi wil zijn, moet juist dieper in de buidel tasten. Dat heeft de Q3 wel gemeen met de eerder genoemde Skoda Enyaq en Enyaq Coupé.

Voor de Audi Q3 Sportback moet je 54.990 euro naar de dealer overmaken (Pro Line). Als je voor de Q3 kiest, houd je 2000 euro in je zak, genoeg voor een week nazomeren in een luxe resort op een Grieks eiland.

De instapversie is uitgerust met parkeersensoren vóór en achter, climate control, cruise control, smartphone-interface, Audi sound system en Audi phone box light.

De Advanced edition, vanaf 57.490 euro (ook 2000 euro meer dan de Q3) voegt daar stoelverwarming, keyless entry en start, akoestische beglazing en Audi connect key 2.0 aan toe. En ook een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, lane departure warning en 3-zone climate control zijn in dit geval standaard.