TEST: Audi Q3 e-hybrid wil jou met dit getal weghouden van de BMW X1 en Mercedes GLA

Het populairste segment in Nederland is dat van de compacte SUV. En dan het liefst met een (plug-in) hybride aandrijflijn. Audi mikt met de nieuwe Q3 e-hybrid op de premiumkopers in dit segment.

Dit is de derde generatie van de Audi Q3, en uiteraard heeft Audi zijn nieuwe designtaal ook losgelaten op de compacte SUV. Dat betekent dat-ie een enorme grille heeft en twee smalle, hoog geplaatste koplampen. De nieuwe Q3 ziet er indrukwekkender uit dan zijn wat anonieme voorganger. Bij een snelle blik lijkt hij ook wel een beetje op een gekrompen Q6 e-tron.

Aan de achterkant heeft Audi werk gemaakt van de lichtpartij. De doorlopende led-balk en het verlichte logo zijn niet origineel, je ziet ze tegenwoordig bij bijna elk merk. Maar de manier waarop de achterlichten boven de led-balk zijn geplaatst, getuigt van vakwerk. Lichtbalk, achterlichten en logo vormen een fraai geheel. Audi laat je kiezen uit elf kleuren en verschillende lichtmetalen wielen van 17 tot 20 inch.

Geen keuze in Nederland

Voor Nederlandse kopers valt er qua aandrijflijn daarentegen niks te kiezen. Audi levert hier alleen maar de plug-in hybride variant. In andere landen, zoals Duitsland en België, is de Q3 ook als diesel leverbaar (150 pk). Verder staan daar drie benzinemotoren (150, 204 en 265 pk) in de prijslijst.

De plug-in hybride aandrijflijn is flink verbeterd. De 1.4 TFSI is vervangen door een variant met 1,5 liter. Mede hierdoor is het systeemvermogen gegroeid van 245 naar 272 pk. Dat is echter niet het belangrijkste: naast een andere motor heeft Audi ook een grotere batterij geplaatst. De oude Q3 PHEV had een accupakket van 13 kWh, waarvan 10,4 kWh bruikbaar was. De nieuwe doet daar een flinke schep bovenop met een batterij van 25,7 kWh (19,7 kWh bruikbaar). Dit levert een enorme actieradiuswinst op: van 50 tot maar liefst 119 kilometer (WLTP). Daarnaast ondersteunt de nieuwe Q3 e-hybrid snelladen tot 50 kW, waarmee een lege batterij in minder dan een halfuur weer tot 80 procent is opgeladen.

Audi Q3 e-hybrid specificaties

Daarmee heb je gelijk de belangrijkste troef van deze Audi te pakken. Zijn indrukwekkende elektrische actieradius wordt niet geëvenaard door zijn grootste concurrenten. Zo komt de BMW X1 PHEV tot maximaal 83 kilometer, terwijl de batterij van de Mercedes GLA PHEV al na 70 kilometer leeg is.

In de Q3 e-hybrid kun je het merendeel van de tijd elektrisch rijden, en als je een keer verder weg moet, staat de potige viercilinder tot je beschikking. De samenwerking is soepel. Als je puur elektrisch wilt rijden, volstaat een druk op de EV-knop onder het touchscreen. Het vermogen voelt logischerwijs ietwat geknepen, maar je komt prima mee met het verkeer.

Als je de benzine- en elektromotor laat samenwerken, ben je duidelijk sneller onderweg. Je rijdt nog steeds geen sportwagens het snot voor de ogen, maar hebt meer dan genoeg power tot je beschikking.

Mooi afgewerkt ...

Het interieur oogt fraai. Op het dashboard is alcantara gebruikt, rondom de schermen vind je aluminium in plaats van plastic. Over het algemeen zijn wij geen fan van de enorme touchscreens in moderne auto’s, maar Audi heeft er wel een mooi geheel van gemaakt. De schermen werken razendsnel en intuïtief. Hoever je ook in de menu’s duikt, de klimaatregeling blijft altijd onderin het scherm staan en dat is handig. Al werken fysieke knoppen nóg prettiger.

Achter in de Audi Q3 e-hybrid zit je prima, al moet je niet veel langer zijn dan 1,80 meter. Als je dat wel bent, stoot je je knieën tegen het harde plastic van de voorstoelen. De bagageruimte is met 375 liter niet meer dan oké. Wel kun je de laadruimte flink uitbreiden door de achterbank naar voren te schuiven.

.. toch nog beknibbeld

Terwijl er op ooghoogte in het interieur mooie materialen zijn gebruikt, is er op andere plekken op de afwerking juist beknibbeld. Rondom heupniveau is goedkoop hard plastic eerder regel dan uitzondering, en dat is een minpunt voor een premiumauto.

Ook het veelvuldige gebruik van pianozwarte kunststof is voor ons een steen des aanstoots. Op de foto’s in de folder ziet het er nog prima uit, maar al na vijf minuten zie je gebruikssporen in de vorm van krasjes, vingerafdrukken en stof.

In de Audi zien we het materiaal op de middenconsole, het stuur, en het nieuwe paneel op de stuurkolom dat de traditionele hendels vervangt. Klinkt ingewikkelder dan het is, want het werkt nog steeds hetzelfde. Aan het einde van dit paneel vind je twee vlakken die je naar boven of onder kunt tikken, net zoals een hendel. De ruitenwisserhendel is echter vervangen door een draaiknop. Wat ons betreft is het geheel een beetje gimmicky, maar ook geen al te groot probleem. Behalve dan dat ook dit paneel is gemaakt van pianozwarte kunststof …

Een ander klein voorbeeld waaraan je kunt zien dat Audi op de materialen heeft bezuinigd, is het vak waar je je telefoon kwijt kunt. Het is keurig dat er een draadloze telefoonlader met koeling aanwezig is, maar de rand van het bakje is nogal scherp. Je schaaft je hand er al snel aan.

Uitvoeringen Audi Q3

De Nederlandse prijzen van de nieuwe Audi Q3 beginnen bij 52.990 euro (Pro Line). Tot de uitrusting behoren onder meer cruisecontrol, parkeersensoren voor en achter, airconditioning en de mogelijkheid om je telefoon te koppelen aan het 12,8-inch centrale display. Het tweede uitrustingsniveau (Advanced edition) gaat van start bij 55.490 euro. De extra's die je krijgt, zijn stoelverwarming, adaptieve cruisecontrol, 3-zone airconditioning, sportstoelen en een achteruitrijcamera.

Voor de Audi Q3 S edition moet je minimaal 57.990 euro bij de dealer achterlaten. Je krijgt grotere 19-inch lichtmetalen wielen en een sportiever S-line-exterieur. Wil je liever de Q3 Sportback? Dat kan, als je nog eens 2000 euro extra uit je spaarvarken peutert. Audi blijft Audi en dus kun je hierna kiezen uit diverse optiepakketten die de prijs naar nog grotere hoogten opstuwen. Zoals het techpakket met een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels plus projectieverlichting in de buitenspiegels.

Conclusie

De Audi Q3 laat zien waarom de moderne plug-in hybride het perfecte compromis kan zijn. Dankzij de prima range kun je de meeste dagelijkse ritten puur elektrisch rijden. Van actieradiusangst heb je nog nooit gehoord, want de benzinemotor slaat gewoon aan als de batterij leeg is. Of je laat de verbrandings- en elektromotor in harmonie samenwerken, ook dat werkt prima. Jammer is wel dat het materiaalgebruik op het niveau ligt dat je van Audi verwacht. Aan de andere kant: de concurrenten uit München en Stuttgart hebben niet zo’n indrukwekkende actieradius …