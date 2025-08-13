Deze peperdure stationwagon uit Duitsland is niet aan te slepen

Nieuws

De Audi RS6 Avant is al zes jaar op de markt, maar breekt alle verkooprecords. Dat heeft deels te maken met zijn opvolger, die iets heeft waar puristen niet blij van worden.

Het is alweer zes jaar geleden dat Audi de huidige RS6 Avant presenteerde. In de autowereld ben je op die leeftijd hoogbejaard, maar de supersportieve stationwagon is nog altijd ongekend populair. De nieuwe A6 Avant is al enkele maanden in Europa te koop, maar de RS-versie is nog niet leverbaar.

Daardoor móet je voorlopig wel kiezen voor de oude RS6 Avant. De vraag neemt niet af. Sterker nog: volgens Audi is de belangstelling in de eerste helft van dit jaar groter dan ooit. Nederland deelt overigens niet in de feestvreugde, want Audi heeft hem hier al uit de prijslijst gehaald. In België kost de RS6 Avant 148.000 euro.

Specs 'oude' Audi RS6 Avant

600 pk, 800 Nm

Vierliter V8, vierwielaandrijving

Topsnelheid 250 km/h

0-100 km/h in 3,6 s

Audi profiteert van missers BMW en Mercedes

In een gesprek met de Duitse zakenkrant Automobilwoche liet Audi vol trots weten dat de RS6 Avant goed was voor een recordaantal orders in het eerste halfjaar van 2025. De Audi RS6 Avant profiteert van dipjes bij de grootste concurrenten. Mercedes-AMG heeft de nieuwe E63 Estate nog niet op de markt gebracht, terwijl niet iedereen gelukkig was met de nieuwe M5 Touring. Dat is een plug-in hybride. En ondanks zijn vermogen van 728 pk, worden puristen niet vrolijk van de bijgeleverde stekker.

Nieuwe Audi RS6 Avant krijgt stekker

Ook Audi zelf draagt onbedoeld bij aan het succes: de nieuwe RS6 Avant (2026) wordt hoogstwaarschijnlijk een plug-in hybride. De V8 blijft behouden, maar krijgt gezelschap van een elektromotor. Samen zouden ze goed zijn voor zo'n 730 pk. Autocar meldt dat er ook weer een RS6 sedan in aantocht is. Overigens is huidige RS6 al een mild hybrid.

Ook Audi RS4 Avant komt eraan

Audi heeft beloofd dat het de komende jaren gewoon snelle Avants met benzinemotor blijft bouwen. Niet alleen de nieuwe RS6 Avant staat in de coulissen, er komt ook een kleinere RS4 Avant. Die volgt waarschijnlijk hetzelfde recept: er gaat geen cilinder verloren, maar de benzinemotor krijgt hulp van een elektromotor. Nu het einde van de iconische vijf-in-lijn nadert, lijkt een V6 de meest logische keuze.

