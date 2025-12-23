Forse basisprijs van Volvo ES90 verrast zelfs Audi en BMW

Tests

Volvo durft wel met de basisprijs van de nieuwe ES90: je moet minimaal 68.495 euro aftikken voor de elektrische sedan. Daar kijken zelfs Audi en BMW van op.

Volvo ES90

De specificaties van het basismodel zijn net zo indrukwekkend als de prijs: 333 pk en 480 Nm op de achterwielen, en een actieradius van 650 kilometer. Bovendien heeft-ie een panoramadak, stoelverwarming en een warmtepomp aan boord.

Het nadeel van de basisuitvoering is het gebrek aan keuzevrijheid. Afgezien van een 360-gradencamera en het klimaatpakket met stuurverwarming, heb je niet de mogelijkheid om luxe systemen bij te bestellen. En dus kun je fluiten naar luchtvering en naar het Bowers & Wilkins-audiosysteem dat collega Jaap roemt in zijn review van de Volvo ES90.

Volvo ES90

(92 kWh, 650 km, 333 pk)

Core-uitvoering: 68.495 euro

Panoramadak: standaard

Stoelverwarming (voor): standaard

Stuurverwarming : 795 euro

360-gradencamera: 765 euro

Totaalprijs: 70.055 euro

Goedkoper: Audi A6 Sportback e-tron

Als je een elektrische sedan met een grote achterklep zoekt, dan kun je 8,5 mille besparen door de Audi A6 Sportback te nemen. Maar je krijgt dan wel een kleinere batterij en wat minder vermogen. Bovendien wordt het prijsvoordeel kleiner zodra je de basis-Audi gaat uitrusten op het niveau van de basis-Volvo. Er bestaat ook een krachtigere A6, maar die kost meteen 71.990 euro.

Audi A6 Sportback e-tron

(75,8 kWh, 618 km, 282 pk)

Edition-uitvoering: 59.990 euro

Panoramadak: 2780 euro

Stoelverwarming (voor): standaard

Stuurverwarming : 1080 euro

360-gradencamera: 1990 euro

Totaalprijs: 65.840 euro

Duurder: BMW i5

De gewone prijslijst van de BMW i5 trapt af met 73.163 euro, maar in de online configurator begint de reeks met een Business Edition die 69.533 euro kost. Die zit qua prijs en specs in de buurt van de ES90 Core. Maar anders dan bij Volvo, kun je jezelf bij BMW wel verwennen met allerlei luxe-opties zoals luchtvering op de achteras. Als je maar betaalt …

BMW i5

(81,2 kWh, 622 km, 340 pk)

Business Edition-uitvoering: 69.533 euro

Panoramadak: 1740 euro

Stoelverwarming (voor): standaard

Stuurverwarming: 374 euro

360-gradencamera: 1995 euro

Totaalprijs: 73.642 euro

Goedkoper: Volkswagen ID.7

Volkswagen is minder premium dan Volvo, Audi of BMW, maar daar is de prijs ook naar. Waarom jezelf ‘tekortdoen’ met een basisversie, als je voor minder geld een luxe uitvoering van de Volkswagen ID.7 met 696 kilometer rijbereik koopt? Met een lengte van 4,96 meter is-ie bovendien bijna even lang als de Volvo ES90 en onder de streep ben je 10 mille goedkoper uit.

Volkswagen ID.7

(86 kWh, 696 km, 286 pk)