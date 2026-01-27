Deze snelle EV's lijken gemaakt voor lange afstanden, maar hoever komen ze écht?

Tests

Op zoek naar een snelle elektrische stationwagon met een riante actieradius en veel ruimte? Dan kunnen de Audi A6 Avant E-Tron, BMW i5 Touring en Porsche Taycan Sport Turismo niet op je lijstje ontbreken. Alhoewel ...

Geen van dit drietal is een koopje. Met de geteste aandrijflijn variëren de Nederlandse prijzen van rond de 78 mille voor de Audi en de BMW tot bijna 109.000 euro voor de Porsche.

Zowel de Audi A6 Avant E-tron Quattro (462 pk) als de BMW i5 Touring xDrive40 (394 pk) beschikt over twee elektromotoren.

De Porsche Taycan Sport Turismo doet het iets bescheidener aan. Terwijl ook hij meer dan 400 pk - 435 om precies te zijn - tot z'n beschikking heeft, worden alleen de achterwielen aangedreven.

Desondanks is de Taycan op prestatiegebied allesbehalve een stumper. Launch control is onderdeel van het Sport Chrono-pakket (1452 euro), en daarmee is de Porsche zijn opponenten op elk sprintonderdeel te snel af. Bijzonder is ook de tweetraps transmissie van de elektrische Taycan.

Sportwagenprestaties

In slechts 4,4 seconden zit de Porsche op de 100 km/h. Daarop moeten de BMW en de Audi ongeveer een seconde toegeven. Dat lijkt weinig, maar in de praktijk heeft de Porsche dan al een gat van tientallen meters geslagen.

Anders dan bij de Audi en BMW - die beide over een constante overbrenging beschikken - voel je in de Porsche daad­werkelijk een schakelmoment. Voor een motorvermogen van 435 pk en een accu­capaciteit van 105 kWh (netto 97 kWh), moet je bij Porsche niet vergeten de Performance Battery Plus (6129 euro) bij te bestellen.

Welke power-EV laadt het snelst?

Ook aan de laadpaal worden de Audi en BMW op achterstand gezet. Om de Taycan van 10 naar 80 procent ‘state-of-charge’ op te laden, ben je slechts 18 minuten kwijt. Niet dat de andere twee testauto’s nou zo traag zijn: de Audi vertrekt weer na 21 minuten, de BMW vervolgt na 30 minuten zijn weg.

Actieradius BMW valt niet mee

De BMW i5 heeft het kleinste accupakket (81,2 kWh). En dat niet alleen: hij noteert ook het hoogste testverbruik: 23,7 kWh/100 km. Een eenvoudige rekensom leert dat de BMW de kleinste actieradius heeft.

Op een volle accu kwamen wij tijdens de test (inclusief alle acceleratiemetingen en een autobahntraject) niet verder dan 343 kilometer. Dat scheelt nogal met de WLTP-opgave van 580 kilometer.

Wie zich in Nederland aan de maximumsnelheden houdt, komt ongetwijfeld verder. Maar juist tijdens lange vakantieritten zou de actieradius weleens kunnen tegenvallen.

Audi en Porsche komen iets verder

Het accupakket (94,9kWh) van de Audi heeft een langere adem, niet alleen vanwege de grotere capaciteit, maar ook dankzij het veel lagere testverbruik (21,2 kWh/100 km). In de praktijk haalden wij 448 km (WLTP: 685 km).

De ­Taycan is iets onzuiniger dan de A6: 22,7 kWh/100 km. Maar dankzij het nog iets grotere accupakket, is het bereik iets groter. Al blijft ook de Porsche met 472 kilometer ver verwijderd van de opgegeven 652 kilometer.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 2/2026.