Met 3 snelle EV's naar de wintersport - met welke doe je dat het liefst?

Met een groengewassen geweten snel naar je sneeuwwitte wintersportbestemming. Dat kan prima met de Audi A6 Avant E-Tron, de BMW i5 Touring en de Porsche Taycan Sport Turismo. Maar welke is de fijnste sneeuw-express?

Eerder heb je bij ons al kunnen lezen welke van deze drie auto's het verst komt op een vol accupakket. Nu kijken we in welke grote, snelle EV van dit trio de fijnste auto op weg naar de wintersport.

Wanneer je bereid bent 80.000 tot meer dan een ton uit te geven aan een auto, mag je gerust veeleisend zijn. En als je vaak van plan bent om met het hele gezin op pad te gaan, is de ruimte een belangrijk criterium.

Porsche Taycan Sport Turismo geen ruimtewonder

Om maar met de deur in huis te vallen: de bijna twee meter brede de Porsche Taycan is geen ruimtewonder. Vooral de zitplaats in het midden van de achterbank is beklemmend. Porsche levert de Taycan echter ook als vierzitter. Daarmee ga je dit probleem sowieso uit de weg én kun je de middelste zitplaats gebruiken voor de ski's.

BMW i5 de ruimste, maar ...

De BMW biedt de meeste ruimte. Dat geldt zowel voor de inzittenden als voor de bagage. De nogal volumineuze middentunnel slokt helaas wel kostbare bewegingsvrijheid op. De middelste zitplaats kun je - net als bij de Porsche - dan ook beter gebruiken als doorlaadplek voor de ski's. Maar nog storender vinden wij het ontbreken van een opbergruimte voor de laadkabel. Zeker als je met een volle kofferbak over de autobahn rijdt.

Ruimte Audi A6 Avant valt tegen

In de Audi kun je zowel in de frunk als onder de vloer van de bagageruimte losse spullen kwijt. Maar verder is de A6 E-Tron op ruimtegebied geen uitblinker. Met een inhoud van 502 tot 1422 liter, kun je de laadruimte voor dit segment zelfs krap noemen. Gelukkig kun je ook hier de ski's makkelijk kwijt, dankzij het neerklapbare middelste deel van de achterbankleuning.

De Porsche heeft de kleinste bagageruimte: 446 tot 1212 liter is zelfs in het B-segment geen uitzondering meer. Een goedmakertje is de 84 liter grote frunk. De Taycan Sport Turismo moet je niet als ruime stationwagon zien, maar meer als lifestyle-combi. Dat illustreert ook het bescheiden maximum laadvermogen van 480 kilo. Met vier volwassen inzittenden van elk 75 kilo, houd je dus nog maar 180 kilo over voor bagage.

Plastic, rammeltjes en gekraak

Als we kijken naar de afwerking en bouwkwaliteit, dan laat de Porsche zich van zijn beste kant zien. Al naar gelang je smaak en budget, kun je de Taycan verregaand geheel naar eigen inzicht laten aankleden en inkleuren. In de testauto is de mix van ­materialen uiterst smaakvol - alhoewel we hier en daar toch een strookje goedkoop, hard plastic ontwaren.

De Audi maakt het wat dat betreft het bontst: het aandeel goedkope kunststof trekt de premiumbeleving ver omlaag. Diverse rammeltjes en kraakjes geven bovendien blijk van een torsiestijfheid die voor verbetering vatbaar is.

A6: investering in luchtvering loont

Aangekleed met allerlei verleidelijke extra’s, bieden alle drie de testauto’s een bijzonder hoogstaand comfort. De Audi is voorzien van luchtvering - in combinatie met adaptieve schokdempers en niveauregeling een optie van 2600 euro. Een flinke investering, maar wel eentje die zijn waarde op elk type wegdek aantoont.

Ondank zijn adaptieve schokdempers weet de BMW i5 het comfortniveau van de Audi niet te evenaren. Dat ligt vooral aan de luchtgeveerde achteras (aan de voorzijde worden schroefveren gebruikt), die nogal bruusk op scherpe dwarsrichels reageert.

Porsche: stevig maar comfortabel

Sinds zijn update heeft de Porsche Taycan standaard luchtvering. Het onderstel heeft een stevige afstemming, toch voel je scherpe richels amper en blijven hinderlijke carrosseriebewegingen uit. Zelfs een zware belading heeft nauwelijks invloed op de rust.

De stevige, maar subliem onder­steunende en in vele richtingen verstelbare comfortstoelen zitten weldadig. Minder geslaagd zijn de gescheiden verstelmogelijkheden, met de knoppen aan de zitting voor de grove lijnen en de fijnafstelling via het centrale aanraakscherm.

Met opgetrokken knieën

Uitgevoerd als­ S edition (meerprijs: 8000 euro) beschikt de Audi A6 E-Tron over S Line-sportstoelen. Die bieden weliswaar minder verstelmogelijkheden dan de zetels van de andere testauto’s, maar dat heeft nauwelijks negatieve gevolgen voor het zitcomfort. ­

Achterin zit je door de hoge vloer met je knieën opgetrokken. Achter in de BMW en de Porsche zitten de passagiers duidelijk comfortabeler.

De BMW is de stilste

Kijken we naar het geluidscomfort, dan gaan de meeste punten naar de BMW i5. Dat is niet alleen gebaseerd op subjectieve waarneming, maar wordt ook door onze meetapparatuur gestaafd. Met hun grote wielen wordt er in de Audi en de Porsche meer rolgeluid ten gehore gebracht. Ook rond de raamstijlen is in deze auto’s meer kabaal hoorbaar.

Conclusie

Tellen we alle punten voor het comfort, de ruimte en de afwerking bij elkaar op, dan is de BMW i5 de fijnste langeafstandscruiser.

Wie ruimte en laadvermogen niet zo belangrijk vindt, maar des te meer let op afweking, zit- en veercomfort, kiest geheid de Porsche Taycan. Als het budget het toelaat, natuurlijk.

De Audi A6 E-Tron laat punten liggen met z'n matige afwerking en het zitcomfort achterin. Maar alles in perspectief: ook in de Audi houd je het met gemak net zo lang uit als het accupakket.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 2/2026.

